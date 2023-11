Las fuerzas en Morena

Augusto Corro

Ya veremos hasta donde llegó el acto de rebeldía del ex canciller Marcelo Ebrard en Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). El ex funcionario no estuvo conforme con los resultados de las encuestas de esa organización política.

Fue la doctora Claudia Sheinbaum la que resultó designada para representar a los morenistas en la contienda electoral presidencial de 2024. La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) siempre recibió el apoyo del líder moral de esa organización política, Andrés Manuel López Obrador.

Los analistas políticos comentaron que el asunto de las encuestas era un juego para apoyar la decisión tomada por el mandatario tabasqueño que favorecía a Claudia Sheinbaum. Lo que fue un secreto a voces, el ex titular de Relaciones Exteriores no lo tomó en cuenta.

El resultado y sus efectos de la encuesta llevaron al ex canciller a inconformarse con lo sucedido. Llevó el asunto a tribunales electorales. Tras sus acciones, declaró que ya no tenía cabida en su partido y que lo dejaría.

Corrieron los días y se formó una nube de suspenso sobre su decisión de seguir o no en la organización guinda. Finalmente, el ex funcionario anunció el inicio de semana que se queda en Morena.

Reconoció que él y sus simpatizantes representan la segunda fuerza en el mencionado instituto política. También se refirió a acuerdos con la doctora Claudia Sheinbaum, quien rechazó lo dicho por su adversario político.

“No puede ser ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta fuerza, porque Morena es una sola fuerza, entonces qué bueno qué bueno que él (Marcelo Ebrard) decidió quedarse en Morena.

Recalcó que en el interior del partido, de acuerdo a sus estatutos, se prohíben distintas corrientes, esto con la finalidad de no caer en las “viejas prácticas” de organizaciones políticas anteriores, que solo dividían en lugar de trabajar en favor de quienes lo necesitan.

Quedó claro que Ebrard aceptó su derrota, aunque no se sabe, qué beneficios logró para evitar problemas mayores en Morena. Cabe señalar, que sus seguidores buscarán repetir como diputados y senadores o conseguir un cargo público en el próximo sexenio.

Ante las advertencias que escuchó Ebrard será interesante qué papel desempeñará en la vida política de Morena, pues ya le dijeron que nada de grupos en su partido; ¿pero qué tanto respetará los estatutos?

Los principales dirigentes del partido guinda tienen la experiencia de su paso por otras organizaciones políticas, que debido a sus divisiones podrían desaparecer. Nos referimos al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Morena se formó con políticos que abandonaron sus partidos de origen, como sucedió con los perredistas, que no pudieron vencer a la tribu de “Los Chuchos” que hicieron lo que les vino en gana con el partido del sol azteca.

Las principales corrientes se refugiaron en Morena, algunos líderes opositores también llegaron al partido guinda. Con esa experiencia, las medidas para evitar que se repitiera la formación de las “tribus” se consideró dejarlo bien señalado en los estatutos.

En ese sentido, Ebrard tendrá marcada y vigilada su permanencia en Morena. El ex canciller continuará con su idea de llegar a la presidencia de la República, para lograrlo tendrá que superar un sinnúmero de obstáculos.

Con la experiencia de su fracaso, el ex titular de Relaciones Exteriores deberá reorganizar su proyecto político, con más cuadros y con una estrategia que le permita el triunfo. Entre otras perspectivas tiene la de formar un nuevo partido político o incorporarse a una organización política de la oposición.

En Morena, el propio Ebrard dijo que ya no tiene cabida en Morena. ¿Realmente se arrepintió de lo que dijo? Ya lo sabremos.

¿Usted qué opina amable lector?

