Inicia la carrera presidencial

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Inician las precampañas presidenciales oficialmente. Los partidos políticos y sus aspirantes también. En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se reportan bajas. Así lo anunciaron el ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y Adrián Ruvalcava, alcalde en tres ocasiones en Cuajimalpa, en la Ciudad de México.

Lo que pareciera una fractura, la alianza opositora, que competirá por la Jefatura de Gobierno, sufrió una ruptura en la Ciudad de México, luego de que el aspirante del PRI, Adrián Ruvalcava, anunció su retiro y renuncia al tricolor, argumentando una “traición” de la dirigencia nacional.

La decisión del alcalde con licencia de Cuajimalpa se dio a raíz del anuncio del Frente Amplio sobre la designación del panista Santiago Taboada, como aspirante único de la coalición opositora en la Ciudad de México. Ruvalcava dijo que, después del anuncio, tuvo una llamada con Alejandro Moreno, dirigente del tricolor, que terminó en insultos y agresiones. Se va a Morena.

Mientras que Alejandro Murat Hinojosa, ex gobernador de Oaxaca, anunció su “renuncia irrevocable” al PRI y su salida junto con un grupo de simpatizantes, ya que, advirtió: “No puedo ser parte de algo que no me define como persona, ni como político y que no corresponde a la visión de México, que me anima a seguir participando en la vida pública”.

El ex gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, anunció la creación de una “alianza progresista”, que para los integrantes del institucional fue calificada como una acción penosa que sólo ayudará a Morena, en medio de la contienda por la Presidencia de la República.

Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, declaró, sin mencionar a Rubalcava por su nombre, que en el partido “nadie es indispensable” y en el tricolor se fortalece con la salida de la “bola de cínicos y corruptos” que se van al no verse favorecidos con algún cargo y los calificó de oportunistas, “que estaban dominados por la ambición”.

Candidatos únicos

Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Samuel García, iniciaron su recorrido por 60 días del periodo electoral oficial, en teoría, destinados a la definición de candidatos presidenciales por parte de partidos y coaliciones, rumbo a 2024.

Este tiempo que en el calendario electoral del INE oficialmente es precampaña, en la realidad no lo será, porque no van a definir candidatos, están nombrados y ellos en su recorrido por el país van a pedir el voto.

En estos momentos electorales de definiciones de candidatos a gobernadores, senadores y diputados, tanto federales como locales, son los tiempos álgidos para la política nacional. Es cuando suelen cerrarse o consolidar proyectos políticos y suelen aparecer rompimientos, como lo hemos señalado en este texto.

Los reacomodos son normales y los ataques también. Xóchitl Gálvez aspirante del Frente Amplio por México, hizo un llamado a “permanecer unidos”, aun quienes no fueron postulados. Xóchitl inicia en Guerrero su recorrido. Un guerrero olvidado y sin gobierno. En Coyuca de Benítez inició su campaña para buscar que la conozcan en el país y pidió al PRD y al PRI mantengan la unidad.

Pide Xóchitl unidad y compromiso para lograr su objetivo: “necesitamos que todos jalemos parejo”. Soy la candidata del pueblo, aseguró ante miles de priistas, donde se presentó como la candidata del pueblo, debido a su trayectoria de superación personal. De Guerrero viajó a Ciudad Juárez.

Claudia Sheinbaum inicia en el puerto de Veracruz en un recorrido que lleva desde hace casi un año, en tanto que Samuel García inició en la mega plaza de Monterrey.

Dos gobernadores

En Nuevo León es un desbarajuste total por la licencia solicitada por Samuel García para dejar la gubernatura y querer imponer a su relevo en su ausencia, pero el Congreso le dice que no y nombra a su interino. La mayoría del PAN y el PRI en el Congreso local llevará al estado de Nuevo León a un escenario inédito, tener dos gobernadores. Mientras que los diputados señalan que es facultad del Congreso nombrar un Interino que supla a García a partir del 2 de diciembre, cuando entra en vigor su licencia, el mandatario con licencia aplicó un “madruguete” al designar a su Secretario de Gobierno, Javier Navarro, como encargado de despacho al menos hasta el 18 de enero. Esto significaría que Navarro estará aún como encargado de despacho al mismo tiempo que el Interino que nombre el Congreso. Este político quiere gobernar México, está en otra pista.

La jugada de Zaldívar

El ex ministro Arturo Zaldivar, será quien redacte la propuesta jurídica de Claudia Sheinbaum que presentara como propuesta en su plan de gobierno. Además ha quedado claro que el jurista Zaldívar renunció indebidamente, pero abrió el espacio, para que el presidente López Obrador tenga la oportunidad de llevar a cabo su nombramiento por 15 años, en una jugada mañosa por donde se le vea, porque seguramente se desecharán sus propuestas, lo que le permitirá nombrar a quien quiera. Así las cosas, hasta pronto.

