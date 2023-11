Otro Peña Nieto

Alberto Vieyra G.

Enrique Peña Nieto fue a la FIL (Feria Internacional del Libro en Guadalajara) a enseñar el cobre exhibiéndose como un Presidente de la república ignorante, que no lee y que sintetiza el desastre educativo mexicano.

Para vacunarse de esa infame marca de la ignorancia, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, de Dante Delgado, Samuel Garcia se puso a ensayar su script por si le preguntaban ¿Cuáles eran sus 3 libros que habían marcado su vida?

Y sin que se lo preguntarán, él se echó al ruedo para regar de lo lindo el tepache, exhibiéndose como otro politicastro que rinde culto a la ignorancia y al desastre educativo nacional. Así que los jóvenes de México que votarán por primera vez en 2024, deben ser muy analiticos para no votar por la ignorancia como le pasó al joven de 36 años Samuel Garcia, al decir su libro más significativo y demostrar que no sabía exactamente bien los autores del libro “Los papeles federalistas”, cuyos autores son Alexander Hamilton, James Madison y John Jay. Dijo Samuel García:

“Antes que me pregunten los medios y quieran que me equivoque como Peña Nieto, cuáles son mis mejores 3 libros, les recomiendo el libro de El federalista, que escribieron los 3 founding fathers de Estados Unidos, Hamilton, James y Madison”. ¿No le parece a usted que para este angelito, su destino no es la Presidencia de la República sino la escuela nocturna?

Y también la nocturna es muy recomendable para esos de la 4T, entre ellos la “corcholata” de AMLO que declinó la invitación de la FIL de Guadalajara aduciendo que “su apretada agenda no le permitía asistir”o al ilustre conductor de la mañanera que jura y perjura que la FIL ha sido durante 3 décadas “una especie de cónclave de la derecha”. Ya se ve a leguas que para el señor Presidente y su “corcholata”, los libros y el saber les provocan urticaria y arrastran también, esa infame cultura de formar parte de un país con un desastre educativo que nos exhibe a nivel internacional como una nación de reprobados y aldeana.

Y producto también de esa nación aldeana, lo es el ex presidente Vicente Fox, quien se exhibió el pasado fin de semana como un recalcitrante misógino cuando llamó a la esposa de Samuel García, Mariana Rodriguez, “dama de compañía” del jovenazo que metió a Nuevo León en un laberinto de ingobernabilidad. Lo que Fox debe saber es que gracias a Mariana Rodriguez, Samuelito es lo que es, lo que no me queda claro es si también le ha enseñado el papel de autócrata.

Qué pena me da Vicente Fox ¿Será que el Prozac le está haciendo demasiado daño? Mejor nos había de decir a los mexicanos por qué permitió que su mujer Martha Sahagún fue la que gobernó a México entre el 2000 y 2006. Y seguramente que hasta Xóchitl Gálvez, que se deslinda de tal comentario machista le habría dicho “no me ayudes compadre” o “¡ya cállate chachalaca!”.

En fin, las campañas electorales apenas comienzan y esto de la polaca es como la casa del jabonero, el que no cae, resbala.

