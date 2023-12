Jalife, entre lo civil, lo penal y lo político

Desde el portal

Ángel Soriano

La detención del analista político Alfredo Jalife-Rahme en la Ciudad de México y trasladado a Monterrey acusado por Tatiana Clouthier de difamación y violencia política de género ha escandalizado, otra vez, a la sociedad internacional, pues se involucra la libertad de expresión al considerarse una actitud intimidadora a la crítica hacia las autoridades.

Tiene razón la sinaloense Tatiana Clouthier al considerar al libanés como “mitómano, oportunista e inmoral”, pues carece de sustento afirmar que la ex secretaria de Economía “se robó el litio y lo entregó a los Estados Unidos”, pues el oro blanco está en proceso de exploración y explotación, de reglamentación y en resguardo del Estado mexicano, al considerarse material estratégico.

Además, no es un metal que pueda sustraerse fácilmente y llevárselo como el fentanilo a la Unión Americana, es todo un proceso legal y tecnológico que procede en su elaboración para los fines correspondientes. No puede acusarse de una acción ilícita a una funcionaria o funcionario, pues se trata de un material que forma parte de la reserva nacional y mundial.

Sin embargo, por el perfil crítico de Jalife -que la ha emprendido también contra la aspirante presidencial de Morena Claudia Sheinbaum-, se considera que tras esta detención arbitraria e inhumana hay fondo político, la ex jefa de Gobierno lo niega y censura se le dé un sesgo penal, cuando debe ser civil, y no político. Las autoridades deben determinar al respecto.

TURBULENCIAS

Ernestina Godoy, también perseguida política

La fiscal capitalina Ernestina Godoy Ramos también se queja de persecución política: afirma que el PAN cabildea en el Congreso de la CDMX para evitar su ratificación la semana próxima y todo porque se ha dedicado a perseguir a los integrantes del cártel inmobiliario que han hecho inmensas fortunas coludidos con constructoras en la alcaldía Benito Juárez y al respecto ya recibió el espaldarazo de Martí Batres, jefe de Gobierno, quien dijo que si no es ratificada se pone en riesgo la seguridad de la capital del país porque es una ejemplar impartidora de justicia… Destinar cuando menos el 20% del total de créditos del Instituto Nacional de Vivienda (INVI) a menores de 30 años (2 de los 9 millones, que habitan en la CDMX), propone Andy Hernández, presidenta de la Organización Cedros e integrante del Movimiento Urbano Popular ya que no tienen posibilidades de acceder a otro tipo de financiamiento en un futuro cercano. La propuesta fue hecha ante el Congreso local mediante reformas a la Ley de Vivienda capitalina… Aunque asegura que sus hijos no tendrán cargos públicos en su administración ni fábrica de chocolates, la hidalguense Xóchitl Gálvez ya integró a sus hijos Diana y Juan Carlos Vega Gálvez que realizarán labor proselitista a través de las redes sociales, como parte de su campaña como candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Dejar fuera a la familia y a los amigos no es el fuerte de los políticos de todos los colores, partidos y las ya superadas ideologías… “Yo no les voy a fallar, a Monjas, a la Sierra Sur, a todos los municipios de Miahuatlán, ni al pueblo de Oaxaca, porque venimos de abajo y porque hay que luchar para sacar a nuestros pueblos adelante”, afirmó el gobernador Salomón Jara durante una gira por la región e indicó que todos los municipios de la entidad caminan hacia un nuevo modelo de atención. Un gobierno cercano a las comunidades, a los pueblos, a las autoridades y a sus poblaciones. “Trabajaremos para que los municipios suban escalones cada año para salir de la pobreza, y así, Oaxaca será próspero”, dijo.

