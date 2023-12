Texcaltitlán y la seguridad nacional

Desde el portal

Ángel Soriano

No es sólo el municipio de Texcaltitlán la víctima de la delincuencia organizada, ni es una región, es todo el territorio nacional donde campea el terror y la inseguridad ante la incompetencia o complicidad de las sucesivas administraciones federales, estatales y municipales que a través de las diversas corporaciones policiacas se han asociado a las bandas de delincuentes.

Cada administración cambia de color, de uniformes, de logotipos y hace nuevas promesas de combatir la inseguridad, pero lo cierto es que tanto los diversos partidos como sus candidatos no han podido o no han querido enfrentar de raíz el fenómeno que puede dejar como salgo 11 muertos más, lo mismo en Textitlán que en San Fernando.

Se sabe que la delincuencia organizada presiona, amedrenta, amaga o amenaza a los alcaldes para imponer a los jefes policiacos en cada plaza y de esta manera tener el control de la zona, por ello es que sucesivamente las policías de a pie o en patrulla son cazados y eliminados, pues se trata de una lucha de los mismos carteles de la delincuencia.

Y eso lo saben los altos mandos, civiles, militares o policiacos, pero no hacen nada, porque no tienen instrucciones. Y así seguirá el curso de la inseguridad en el país, mientras no exista la voluntad política ni la autoridad moral para garantizar la seguridad a Textitlán, cuyos pobladores enfrentaron a la delincuencia, sino al territorio nacional. ¿O se espera otra masacre?

TURBULENCIAS

Se impone la campaña de odio

La detención y liberación del escritor Alfredo Jalife-Rahme tiene como fondo la lucha racial abierta o disfrazada que crece en nuestro país, y que efectivamente tiene un origen medieval, al recordar hechos históricos ya juzgados por la humanidad, pero que se hacen vigentes en la lucha política actual. Revivir el nazismo, el fascismo y la persecución política por expresiones divergentes no es un ejemplo de civilidad ni de democracia: es revivir un pasado oprobioso que no debe volver… Al rendir su segundo informe de gobierno, el presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, Francisco Martínez Neri, dio a conocer que con recursos propios ha podido enfrentar la adversidad como la pandemia de Covid-19 y el ancestral problema de la basura, que ahora es enviada fuera del estado, y se preguntó: ¿y que hicieron anteriores administraciones con esos recursos?, por lo que se investigan ilícitos —como la desaparición de 500 vehículos y motocicletas del corralón Primavera—, pues no habrá impunidad y se castigará a los responsables, sea quien sea, dijo ante el gobernador Salomón Jara, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Eduardo Pinacho… Mañana se cumplen 100 años en que las fuerzas serranas al mando del general Isaac M. Ibarra, ex gobernador del estado, tomaran la ciudad de Oaxaca en defensa de la soberanía del estado y en contra de Venustiano Carranza. La gesta histórica es recordada por la comunidad serrana como un hecho de heroísmo en defensa del estado y por sus ideales nacionales… Este lunes, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón fijará su postura en relación a la demanda de su renuncia que solicitan tres de los cinco magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y que demuestra que si los propios magistrados no tienen ni la sensibilidad ni la capacidad de gobernarse a sí mismos, como es que podrán calificar la elecciones de 20 mil candidatos a ocupar igual número de cargos de elección popular en el país el junio próximo. Los magistrados primero deben dar muestras de congruencia o capacidad política para luego convertirse en jueces de una complicidad proceso electoral nacional.

