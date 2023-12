Texcaltitlán, abandono de la 4T

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Los héroes ante el desgobierno

México y el Código de Hammurabi

Defensa de la dignidad del pueblo

Milei, Argentina y México, similares

Delincuencia y empobrecimiento

Cotemar, fuerte inversión social

No hay más que un poder: la conciencia al servicio de la justicia;

no hay más que una gloria: el genio, el servicio de la verdad

Víctor Hugo (1802-1885) Novelista francés

El 14 de noviembre de 2010, Alejo Garza Támez, que en ese entonces tenía 77 años de edad, tenía una cita con su destino. Miembros del cártel de Los Zetas, le habían dado un ultimátum un día anterior, para que les entregara su rancho de dos mil hectáreas, ubicado entre los municipios de Padilla y Güemez, a 15 kilómetros de Ciudad Victoria.

Eso, o morían todos en el rancho. La cita era en la madrugada.

Llegaron unos 15 pistoleros en camionetas, armados con armas largas y granadas. Alejo había tomado precauciones simples, pero suicidas. Sabía de cacería. Así instrumentó un plan para no entregar su rancho, aunque en ello le lleve la vida. Les pidió a sus trabajadores que se fueran esa noche, para evitar una masacre. Tenía escopetas y algo de parque para enfrentar a los narcotraficantes.

Los esperó atrincherado en la casa del rancho San José. Sabía que lo matarían, pero que, en la defensa de su trabajo, sus sueños, sus desvelos, su esfuerzo y dedicación por décadas, “se llevaría a muchos de los criminales”.

Fue una refriega duró varias horas. Ni el Ejército, ni la Marina, le dieron apoyo a Alejo. Estaba solo y fue así como defendió su propiedad. En la batalla, mató a 4 de los sicarios.

Lo que ganó fue la fama, cuya historia la dejaron plasmada en corridos y películas. El gobierno de Felipe Calderón, como comentamos en nuestros artículos de aquellas épocas, como en el actual gobierno de López Obrador, prefirieron poner cara de meditación, a dar resultados a la sociedad.

Al final de cuentas, lo único que logró es que la casa se quedara como patrimonio a su esposa Leticia Torrijos y sus hijas. El mundo siguió su marcha y la incompetencia de los políticos mantiene el miedo, terror, de millones de mexicanos que son víctimas de criminales.

Lo ocurrido el viernes pasado en Texcaltitlán, donde el pueblo, cansado de las extorsiones, decidió enfrentarse a sus verdugos y mató a 11 extorsionadores, aunque sufrió la pérdida de 3 de sus dirigentes, aniquilaron a todos los delincuentes.

Esto habla del cansancio social de varias comunidades que trabajan para que delincuentes se aprovechen de ellos. Se enfrentaron en condiciones desventajosas. Tenían machetes y rifles de cacería, pero fue suficiente para ponerlos bajo fuego.

“De Texcaltitlán para todo México: paisanos y cárteles de Ixtapan de la Sal, Tonatico, Coatepec de Harinas, Sultepec, Villa Guerrero y Tenancingo, así como pudimos con la maña aquí de La Familia Michoacana, también ustedes pueden. ¡No se dejen! Paisano, aguanta, que el pueblo se levanta”, reza un mensaje en redes sociales, que habla por sí mismo de lo que ocurre en esa zona del país.

El pueblo se cansa de tanta pinche transa; también de gobiernos incompetentes y corruptos.

PODEROSOS CABALLEROS

MILEI: Al hablar ante los argentinos, después de ser ungido como Presidente de Argentina, hizo varias precisiones de su gobierno: 1.- “Hemos decretado el fin de la noche populista”. 2.- El nuevo presidente argentino, que aniquiló en las urnas a la historia socialista de décadas de gobiernos decadentes, anticipó a sus compatriotas que en el corto plazo la situación empeorará y advirtió: “Nos dejaron plantada una herencia de 15 mil por ciento”. 3.- El kirchnerismo, desde su arquitecto Néstor, el paso de su esposa, Cristina Fernández y el primo de ésta, Alberto Fernández, hundieron a ese otrora próspero país, en la miseria, la delincuencia y el autoengaño. 4.- No los meterá a la cárcel, pese a haber saqueado miles de millones de dólares a los Kirchner, ni a los Fernández. No regateará espacios de poder. 5.- Los desocupados (los piqueteros), tendrán prohibido bloquear las calles. “El que corta no cobra”. 6.- No habló de la dolarización de la economía, ni de la estructura de su plan de choque para recuperarla. Sin embargo, dejó claro que el modelo socialista fracasó en Argentina, y que mantendrá los programas sociales, pero dejó claro que el ajuste que realizará “no hay alternativa al shock, naturalmente eso repercutirá de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes”. Y, 7.- Al no haber representante de México en este acto protocolario, se perfilan momentos complicados para las relaciones de ambas naciones. Los argentinos se cansaron de tanta pinche transa.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

Cotemar, dedicada al mantenimiento y rehabilitación de plataformas petroleras y centros de procesos, a lo largo de este 2023, la compañía anunció la puesta en marcha de diversas acciones afirmativas, de manera particular, en el estado de Campeche, entre las que destaca la celebración de su convenio de donación de becas al mérito educativo con una vigencia de cinco años, en conjunto con la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) en el segundo semestre del año. Además, donó un helicóptero Eurocopter al municipio de Santiago, Nuevo León, encabezado por el alcalde David de la Peña, entre otras actividades de ESG.

