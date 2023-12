Las “Pachecas a Belén” regresan más irreverentes y sarcásticas

En el Teatro de la República

La puesta en escena se presentará del 14 al 30 de diciembre

Arturo Arellano

Con una dramaturgia de Perla Loreta Hayworth y Fragancia Tixou, la puesta en escena “Pachecas a Belén” se ha convertido en un clásico de la temporada, por lo que este fin de año no será la excepción y se presentará con funciones del 14 al 30 de diciembre en el Teatro de la República.

Bajo la dirección de Miguel Alonso y con un elenco conformado por Checho Alazcuaga “La Coña”, Samuel Zarazúa, Déborah la Grande, Julls Granados y David Rodvel, garantizan una gran dosis de carcajadas que no te puedes perder.

Julls Granados, en entrevistacon DIARIOIMAGEN declaró “después de 38 años algunas personas se preguntan ¿cómo es que no la hemos visto? Pero es que la obra mucho tiempo estuvo en las sombras, a partir de la construcción social que teníamos y poca aceptación de la diversidad de géneros, pero en los últimos años ya cobró fuerza, pues es una pastorela que estaba dirigida a la comunidad, pero ahora la quieren ver todos”.

Adelanta que “son tres hermanas a quienes se les aparece el ángel que les dice que deben ir a ver al niño Dios que ha nacido, pero ellas tienen una personalidad llamativa, norteñas, mexicanas, chácalas con el arte del drag. Y en el camino a Belén se topan con la diabla. Ahí se desarrolla la aventura, mientras van por supuesto un poquito pachecas (risas)”.

En cuanto a su personaje dice “la luminosa ha sido interpretada por Rogelio Suárez, Hugo Blanquet ‘La draga maravilla’. Yo llevo dos años haciéndolo, es la más pequeña de las tres hermanas. Su sueño antes de ver al niño Jesús es ser teibolera y tener su propio show de table dance. Hay que considerar que ahora es lo más normal y hasta aplaudido que una chica de 18 quiera ser stripper, pero eso antes no se podía ver”.

Recuerda que “esta obra empezó en la sala de una casa y solamente para amigos hace 38 años con el elenco original, pero se fue haciendo grande, se abrió paso por el cabaret y ahora ya es una obra de teatro como tal, no solo dirigida a la comunidad, sino que, con coreografías, vestuarios, iluminación, ya es con todo un contexto y crítica social. Muchas veces se piensa que estamos improvisando y si echamos mano de eso, del cabareteo, pero siguiendo la línea de un texto. Es muy divertido, nos empezamos a pelear con el público, es muy interactivo todo”.

Al tratarse de una pastorela, detalla que “lo abordamos desde el punto de la irreverencia, del decir las cosas como son, esta generación es de cristal, pero está la contraparte, de que quien se ofende es el receptor, entonces el problema lo tiene quien lo escucha y debe checar sus valores y su sentido del humor, porque nosotros lo hacemos desde la irreverencia, no pretendemos cambiar a nadie. Nuestra meta es que la gente se divierta, es una obra arriesgada, tocamos muchos temas que hoy no se hacen como la obesidad, los indocumentados, el tema racial”.

Concluye que “la vida es para divertirse, es 50 por cierto en serio y 50 por ciento en broma como diría Willy Gutiérrez; entonces el nuestro no es un mensaje, no es una fábula, no sabemos el impacto que tendremos en la gente. Nuestra pretensión es que tengan dos horas de diversión y que se rían”.

Pachecas a Belén se presenta en el Teatro de la República los jueves y viernes 20:30 horas. Funciones especiales: Del lunes 25 al sábado 30 de diciembre, 20:30 horas.