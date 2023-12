Arranca el Tren Maya, una obra emblemática del gobierno de AMLO

José Luis Montañez

El primer recorrido será de San Francisco de Campeche a Cancún

El Tren Maya, obra emblemática del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha estado en el centro de atención desde que se dio a conocer su construcción, pasando por todo el desarrollo y hasta el día de hoy en que será inaugurado y es que este ambicioso proyecto busca comunicar los principales centros arqueológicos de la cultura maya en cinco estados del sureste mexicano, en donde, afirman que existe una deuda histórica que comenzará a ser saldada en materia de promoción turística e impulso a la economía.

El pasado 1 de diciembre de 2023, los boletos para el primer viaje del Tren Maya se agotaron en cuestión de minutos y aunque el precio del boleto desató algunas críticas en las redes sociales, con algunos argumentando que el tren es “sólo para fifís”, la mayoría de las personas manifiestan emoción por el primer viaje del tren, pues los usuarios agradecen la oportunidad de ser parte de la historia.

Hay que destacar que, a pesar de la controversia, el Tren Maya ha avanzado a pasos agigantados. El tramo 4 del Tren Maya ha reportado un avance mayor al 80% en las estaciones. Además, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha registrado y preservado más de 7 mil elementos inmuebles hasta principios de este mes.

El proyecto no ha estado exento de desafíos, pues un tribunal colegiado otorgó una suspensión definitiva de las obras en los tramos 1, 2 y 3 del Tren Maya el 9 de marzo de 2022 y a pesar de esto, el gobierno ha reafirmado su compromiso con el proyecto, con el presidente Andrés Manuel López Obrador destacando que el Tren Maya es de las obras que se van a concluir sí o sí.

En este sentido, el Tren Maya representa un viaje hacia el futuro, uniendo la rica historia y cultura de la región maya con la promesa de desarrollo y progreso. A medida que el tren continúa su viaje, el mundo observa con interés y anticipación lo que va a suceder a partir de hoy 15 de diciembre.

Arranca el tramo que va de Campeche a Cancún

El presidente López Obrador confirmó que este viernes sólo se inaugurará el tramo que va de Campeche a Cancún, y que el 31 de este mes, será el de Cancún a Palenque y los tres tramos restantes iniciarán operaciones hasta el 29 de febrero de 2024.

Cabe mencionar, que a través del sitio E-Ticket, las y los interesados compraron el boleto para abordar el tren el próximo sábado 16 de diciembre para el público en general a las 7:00 horas, cuando saldrá de la estación San Francisco Campeche, con dirección a la estación Cancún Aeropuerto, tramo que tiene 14 estaciones con dos corridas al día: La primera parte desde las 7:00 horas y la segunda, a las 11:00 horas. El nuevo tren correrá en ambos sentidos y se espera tener un tercer horario a las 9:00 horas.

Inicialmente, las estaciones que estarán disponibles son: San Francisco Campeche, Tenabo, Hecelchakán, Calkiní, Maxcanú, Umán, Teya Mérida, Tixkokob, Izamal, Chichén-Itzá, Valladolid, Nuevo Xcán, Leona Vicario y Cancún Aeropuerto. Y de acuerdo con información oficial, se contará con 42 trenes fabricados en el país.

28,500 millones de dólares de inversión

El Tren Maya circulará por más de 1,500 kilómetros de vía férrea que atravesará los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con una veintena de estaciones y 14 paraderos más pequeños.

Parte del trazado reutilizó las vías del sistema ferroviario mexicano que fue privatizado a finales del siglo XX. Los trenes del nuevo servicio para pasajeros alcanzarán una velocidad máxima de 160 km/h y los de carga de 120 km/h, no obstante, estos no comenzarán a operar sino hasta la segunda fase cuya fecha no está definida.

Hay que recordar que inicialmente se planteó la financiación del Tren Maya mediante un esquema de inversión mixta público-privado, pero finalmente todo su coste se cargó al presupuesto del gobierno mexicano. “No se va a dejar deuda y también son obras públicas. El tren no va a ser de una empresa extranjera, es de una empresa pública, es del pueblo”, dijo en su momento López Obrador.

Anticipan un millón de empleos

De acuerdo con un estudio publicado en 2020 por ONU-Hábitat, el proyecto podría crear casi un millón de nuevos empleos en ese objetivo de sacar de la situación de pobreza a 1.1 millones de personas hasta el año 2030, es decir, que el impacto económico en los lugares por donde pasará el tren sería el doble de lo pronosticado antes del proyecto, según Naciones Unidas.

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Regional, señala que, el sur-sureste mexicano se convirtió en la región de mayor crecimiento durante el segundo trimestre de 2023 al crecer un 6% y duplicar así el promedio del resto del país, logro que se adjudica a la edificación de proyectos como el Tren Maya.

Óscar David Lozano Águila, director general de la empresa del Tren Maya dijo: “Al haber una gran inversión del Estado estamos beneficiando a miles, a millones de personas. Por eso creo que este proyecto sí le va a cambiar la cara al sureste de México y que verdaderamente está proporcionando miles de empleos. Súmale todos los negocios que se tienen que activar a partir del flujo que va a generar. Esto no es una obra faraónica ni un capricho, es una necesidad que de verdad requieren y demandan las comunidades y que te puedo garantizar que va a ser exitoso”.

En su fase de construcción, el Tren Maya generó miles de empleos en algunos de los estados más pobres de México, por ejemplo, em Villa El Triunfo, Tabasco, no dudan que la llegada del tren será una auténtica revolución, pues la pequeña comunidad de menos de 6 mil habitantes tendrá su propia estación y sueñan con la llegada de turistas que quieran ver las cercanas ruinas mayas de Moral-Reforma.

Beneficios para Quintana Roo

El Tren Maya en Quintana Roo tiene varios beneficios tanto para la economía local como para el turismo. Aquí enlistamos algunos de ellos:

1. Aumento del tiempo de estancia del turismo nacional e internacional: El Tren Maya facilitará a los turistas la exploración de la región, lo que podría llevar a un aumento en la duración de su estancia.

2. Facilitar la interconectividad con aeropuertos nacionales: Esto permitirá un acceso más fácil a la región para los turistas y trabajadores.

3. Transporte de trabajadores y mercancías a lo largo de la Riviera Maya: Esto podría mejorar la eficiencia de las operaciones comerciales y de transporte en la región1.

4. Comunicación de las microrregiones del estado con las seis ciudades que tendrán una estación del tren: Esto permitirá un acceso más fácil a estas ciudades para los residentes y turistas.

5. Aumento de los flujos turísticos y comerciales en el sur del estado: Esto podría llevar a un aumento en la actividad económica en estas áreas.

6. Propiciar el reordenamiento urbano de la zona de Tulum: Esto podría llevar a un desarrollo más planificado y sostenible en Tulum.

7. Abrir nuevas regiones de desarrollo en la zona de Bacalar y próximas a Carrillo Puerto: Esto podría llevar a un crecimiento económico en estas áreas.

8. Evitar la sobrecarga vehicular en el tramo Cancún-Tulum de la carretera: Esto podría mejorar la eficiencia del transporte y reducir la congestión del tráfico.

9. Disminuir contaminantes al bajar el número de camiones de carga: Esto podría tener beneficios ambientales significativos.

10. Proporcionar una alternativa de movilidad a los pasajeros entre Playa del Carmen y Cancún: Esto podría hacer que los viajes entre estas dos ciudades sean más convenientes.

