Instituciones chatarra

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

La tónica del régimen de la 4T es chatarrizar instituciones para hacerlas inoperantes y provocar una crisis institucional, disfrazada de transformación.

Esa chatarrización de instituciones comenzaría por la CNDH nombrando a una presidenta adicta al lopezobradorismo, pero que al pueblo no le sirve de nada.

Seguiría en esa chatarrización el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y por el hecho de que a destapado las cloacas de corrupción del actual sexenio, incluyendo la estafa a Segalmex por más de 15 mil millones de pesos y los trinquetes de la familia presidencial y su pandilla, AMLO montaría en cólera y decidiría que con 4 miembros, el INAI no operará, hasta que la Corte dictaminó que a falta de sus 3 integrantes, el instituto podía seguir funcionando.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha escapado de esa chatarrización en la que AMLO, día tras día, no pierde la oportunidad de exhibir a jueces, magistrados y ministros como corruptos al servicio de las poderosas oligarquías.

Esa chatarrización se extendería al Instituto Nacional Electoral el INE, con una reforma electoral perversa para quitarle todas sus atribuciones al árbitro electoral y por angas o mangas, el INE todavía no tiene a un secretario general que es el brazo operativo del INE.

La cosa no para ahí y también el Tribunal Federal Electoral, la institución que junto con el INE son las garantes de que en México las elecciones del 2024 reciban la certeza y la confianza de todos los mexicanos, en la 4T, optarían por desestabilizar al Trife haciendo que el presidente de ese tribunal Reyes Rodríguez Mondragón aventará el arpa para que se haga cargo del Trife un incondicional de Morena.

AMLO no descansará hasta desaparecer todos los organismos independientes que representan un contrapeso para el ponzoñoso presidencialismo. Esas instituciones fueron creadas para que el presidente de la república no se mande solo, pero AMLO ha salido con la perorata de que “no me vengan con que la ley es la ley”, la única ley en México es la “Ley de Herodes”.

Pero, también AMLO ha metido sus narices en el Poder Legislativo haciendo que el Senado de la República este también chatarrizado y al servicio del Presidente, quien ha dado órdenes categóricas de que no se elijan a los 3 consejeros que faltan en el INAI o a los 2 magistrados que están vacantes en el Trife, pues además anunció que enviará una iniciativa de ley para desaparecer todos los organismo autónomos porque según él “son muy onerosos”, pero la realidad es que él quiere ser el “yoyo” en México, que nadie le contradiga porque él es la ley.s Podríamos resumir que muchas otras instituciones, entre ellas secretarias de Estado han sido chatarrizadas en este sexenio y operan de acuerdo a los particulares intereses del Presidente, a quien no le gusta que se hable de aumentos de feminicidios, ni de masacres que son el pan nuestro de cada día porque para él, México es “pejelandía” y para ello acatarra diciéndonos que ningún otro presidente se levantaba a las 6 de la mañana para sostener una reunión con su gabinete de seguridad. ¿Y… de qué nos sirven esas reuniones si la barbarie en México es de tal modo que pareciera que el diablo anda suelto?

