Ya tiene AMLO otra incondicional en la Suprema Corte de Justicia

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

En su esfuerzo por someter al Poder Judicial Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador optó por la “línea dura”, al designar a Lenia Batres Guadarrama ministra de la Suprema Corte de Justicia, en reemplazo de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien renunció para sumarse plenamente a la llamada Cuarta Transformación.

Con esta decisión, el jefe del Ejecutivo Federal reafirmó su desprecio por el Poder Judicial, pues desairó la invitación para presenciar el informe de la presidenta de la Suprema Corte, y evidenció nuevamente la manipulación de las personas, inclusive las más allegadas, pues luego de aparentar que su favorita para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte era la abogada Bertha María Alcalde Luján, finalmente se decidió por Lenia Batres Guadarrama, una militante del sector “duro” de Morena, hermana del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí de los mismos apellidos.

Al revisarse en el Senado la primera terna enviada por López Obrador, el último día de noviembre, la ahora ministra Batres Guadarrama obtuvo apenas cinco votos, con los cuales superó apenas a su superior en la asesoría jurídica de la Presidencia de la República María Elena Ríos González, por la cual se pronunciaron únicamente dos legisladores. El primer sitio, en esa oportunidad, fue para Luján Alcalde, que sumó 58 sufragios.

En la segunda votación, de los 113 senadores que votaron, 68 lo hicieron por Bertha María Alcalde Luján, mientras Lenia Batres perdió tres simpatizantes, para quedar en tercer sitio, debajo de María Estela Ríos González, quien sumó uno más.

Está de más mencionar que los senadores del oficialismo responden a indicaciones, cuando no órdenes, acerca de hacia quién deben orientarse sus votos. En consecuencia, se infiere que en ese momento la señalada desde Palacio Nacional era Alcalde Luján, quien produjo un impacto positivo entre los legisladores de oposición, los cuales no podían decidir la votación, pero sí impedir que una de las candidatas alcanzara la suficiente cantidad de sufragios fijados en la ley.

Los más enconados senadores opositores empezaron a comentar que, para impedir que la decisión final quedara sólo en manos del inquilino de Palacio Nacional, Alcalde Luján podría ser el mal menor y entregarle suficientes votos para fuese ella la elevada al alto sitial.

Pero como el político de Macuspana no quiere nada con la oposición, esos asomos de simpatía resultaron contraproducentes, pues en la siguiente votación, con una terna en la que sólo cambió Ríos González por María Eréndira Cruzvillegas Fuentes, la mayoría oficialista cambió de rumbo y esta vez la que tuvo más votos fue Lenia Batres. En la primera ronda senadores, Batres recibió el respaldo de 33 senadores, Bertha Alcalde, de 29 y Eréndira Cruz Villegas, de 12. Los 46 senadores de oposición votaron en contra de las tres candidatas y hubo un voto nulo. En la segunda vuelta, la tendencia no sólo se mantuvo, sino que se incrementó: Batres Guadarrama consiguió 54 votos, Bertha Alcalde 16 y Erendira Cruz Villegas dos. Los 46 senadores de oposición votaron nuevamente en contra de todas las aspirantes y hubo tres votos nulos.

López Obrador, que como en su deporte favorito, el béisbol, es el que manda las señales, en adelante podrá decir que su decisión a favor de Batres no es autoritaria, sino que respondió a esa mayoría de senadores.

Lenia Batres Guadarrama, es fundadora de Morena y fue diputada federal por el PRD y su cargo más reciente era el de consejera adjunta en la Oficina de Presidencia, principalmente en temas de Legislación y Estudios Normativos. Su cercanía con López Obrador y su proyecto político, lo ratificó en la sesión del Senado que empezó el miércoles 13 y terminó en la madrugada de ayer, jueves 14, donde se declaró partidaria de una reforma a fondo del Poder Judicial, que incluya la elección de jueces y ministros por el voto popular.

“Ya es hora de que la Suprema Corte adopte una actuación austera, ya que es uno de los tribunales más caros del mundo y cumpla su obligación de impartir justicia pronta y expedita”, sostuvo la ahora ministra elegida por una sola voluntad.

En contraste, al rendir su informe anual de labores, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández, al tiempo que reiteró la defensa de la autonomía del Poder Judicial, dio un ejemplo de civilidad, pues no dedicó ni una línea en su mensaje a la expropiación de los fideicomisos de la judicatura ordenada por su vecino, el inquilino de Palacio Nacional.

Informe, no de la presidenta, sino de toda la Suprema Corte

“La independencia judicial es el baluarte de nuestra República. No es un privilegio de las juezas y los jueces, es un derecho humano reconocido en la Constitución y un principio que beneficia a la sociedad, pues garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades de las personas. Protege su dignidad frente a los abusos del poder. Es un presupuesto esencial para la democracia; es una de las columnas que sustentan al Estado constitucional de derecho”.

Lo anterior fue expresado por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña Hernández, al presentar su primer informe de labores, del cual dijo que no podía ser una actividad personalísima de su presidenta, ni tampoco un documento que se limitara a poner a disposición información pública. Por el contrario, debía ser un verdadero ejercicio de rendición de cuentas que muestre el trabajo diario que se realiza desde la judicatura federal, de frente a un proyecto de planeación estratégica que avanza hacia la consolidación de una impartición de justicia federal centrada en las personas.

“En la función jurisdiccional no buscamos aplausos, nuestra guía es honrar y preservar la justicia”, afirmó Piña Hernández al señalar que “en una sociedad democrática, las instituciones tienen la responsabilidad de rendir cuentas a la población de manera accesible, especialmente del uso de los recursos públicos que les fueron conferidos, de las responsabilidades públicas que les fueron confiadas y de los resultados obtenidos.

“Para el Poder Judicial de la Federación la transparencia y la rendición de cuentas son un tema prioritario. Más allá de considerarlas como la obligación de poner al alcance de las personas su información jurisdiccional y administrativa, se reconoce como la oportunidad de mantener una relación cercana y diáfana con la sociedad a la que servimos. Como toda institución pública, es deber de este Poder del Estado informar acerca de sus actividades, para que las personas, cuyos derechos protegemos, encuentren el sentido de relevancia que nuestra labor tiene para el desarrollo de su proyecto de vida, con paz, dignidad y autonomía”.

En otra parte de su mensaje, Piña Hernández advirtió que “la situación que se nos presenta en el horizonte inmediato no sólo pone a prueba al Poder Judicial Federal, sino a los propios cimientos de una sociedad democrática basada en el respeto por la ley. No podemos olvidar que la justicia no es un monopolio del Poder Judicial, es una responsabilidad de Estado que incluye la seguridad, la procuración de justicia, el desarrollo social y el combate a la desigualdad.

“El presente informe –agregó– es el testimonio de que el Poder Judicial Federal es el guardián de la Constitución y de los derechos humanos de todas las personas. Si bien tenemos presente que nuestro primer compromiso es, y debe serlo siempre, nuestra ley fundamental, no podemos ser ajenos a la voz de la gente; no podemos ser indiferentes al clamor social ni insensibles a las necesidades de las personas, especialmente a las de mayor vulnerabilidad. A ellos nos debemos”.

La presidenta del máximo tribunal del país no mencionó el conflictivo tema de la expropiación de los fideicomisos del Poder Judicial Federal ordenada por López Obrador, pero defendió las decisiones de la mayoría de los ministros de que la Guardia Nacional quede bajo mando civil y de anular reformas aprobadas por las mayorías oficialistas de las cámaras de Diputados y de Senadores sin respetar lo que ordenan las leyes en materia de procedimientos legislativos.

Aviso: Por vacaciones, esta columna dejará de aparecer las siguientes semanas, para reanudar el lunes 8 de enero de 2024. ¡Muchas felicidades!

