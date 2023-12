¿Quién es Mónica Soto en torno a Morena?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Otra batalla electoral de AMLO ganada

Se apodera de calificadores de elecciones

Ganar elecciones a la buena o a la mala

Acapulco, Andrés abandona a seguidores

No les da dinero; se acabó el presupuesto

Mentor, opción de lujo griego en el St Regis

ESG, Cirion Technologies, inspiraciones

Allí donde el mando es codiciado y disputado no

puede haber buen gobierno ni reinará la concordia

Platón (427 AC-347 AC) Filósofo griego

A quién quieren engañar los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Es el órgano calificador final de los procesos electorales en el país, así como del comportamiento de los partidos políticos.

Desde los encumbrados y mullidos sillones de poder en el país, desde Palacio Nacional, el jefe máximo de los súbditos morenistas, había malestar por el comportamiento de algunos magistrados de ese tribunal.

Su pecado era mostrar las absurdas y cínicas violaciones a las leyes electorales y a la misma Constitución, que realiza sistemáticamente Morena y que no se escapan sus partidos satélites y los opositores.

La partidocracia que domina al país es la que hace y deshace. Desde ahí nos imponen a nuestros representantes legislativos, nuestros gobernantes y hasta administradores.

Son enormes agencias de colocación de personal. Ahí lo que no importa es la capacidad, sino que, los aspirantes, formen parte de las cofradías y grupos que sólo aman el Poder y Dinero.

Por ello, era fundamental dar un pinochetazo de izquierda en el TEPJF y apoderarse de la presidencia de ese organismo, mediante la compra de conciencias y, en especial, hacer mafias para defender intereses comunes.

Los golpistas son Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto, quien al final fue elegida como presidenta el pasado fin de semana, sin respetar los tiempos que había acordado con el ahora destituido presidente, Reyes Rodríguez Mondragón.

Éste, de la mano de Janine Otálora, son una roca en el zapato del grupo en el poder, ya que los exhiben cotidianamente.

Mónica es como un anillo al dedo presidencial. Sus méritos que le reconocen en Palacio Nacional, van desde el regalo de 145 millones de pesos a Morena. Ese dinero le sobró al partido que preside Mario Delgado, en el ejercicio presupuestal del 2020. Les autorizó a los morenistas que usaran ese dinero para pagar deudas. Ese grupito de los Felipe y Mónica, fue el que lo aprobó, pese a que estaban imposibilitados debido a que deberían devolver los remanentes a la Tesorería de la Federación.

Así son las trampas y estas se verán con mayor intensidad durante el proceso electoral del año próximo. Amarran a los árbitros y van asegurando que, en caso de controversias, los jueces los apoyen y les den la razón. Que ganen más puestos de elección, pues. A la buena o a la mala.

PODEROSOS CABALLEROS

ACAPULCO: Andrés Manuel López Obrador, abandona a todos, incluso a los de casa y a sus fieles seguidores electorales. La alcaldesa de Acapulco, Abelina López, desesperada ante la falta de dinero, le cobra a los acapulqueños y a todos los que viven en zonas afectadas por el paso de “Otis” por la basura que generen. Hay destrucción total en muchas zonas y a pesar que compraron camiones trituradores y compactadores de basura, no se da abasto debido a que no tiene más dinero. No es justificación, pero esto habla del abandono y desprecio de la 4T para los mexicanos en desgracia. Por cierto, ¿saben cuáles son los empleos más demandados en la zona turística de Acapulco? Pues la albañilería. Pero, sólo para la reconstrucción de hoteles, para darle cobijo a turistas del Abierto de Tenis, el Tianguis Turístico y la Convención Bancaria. Para las casas de los pobres, no hay dinero y al gobierno federal sólo les de 8 mil pesos para reedificar sus viviendas. ¡Porca miseria! *** FISHER’S- MENTOR: Grupo Fisher’s, que tiene por socios y directivos a Charles Hamparzumian y Manolo Ablanedo, entre otros; incursiona con un nuevo restaurante de comida griega de alta gama. Se trata de Mentor, que se ubica dentro del Hotel St Regis de la Ciudad de México. Con este, son 34 restaurantes que tiene el grupo, dos de ellos en el extranjero que están en San Diego, Estados Unidos; y Madrid, España. Con ello, esta empresa fundada en 1989 cuenta con más de 2 mil empleados y siete marcas con distintivos. Mentor cuenta con la sociedad de los restauranteros griegos George Konstantinou e Inés Zikou, pero además varias de las materias primas de los alimentos del restaurante son importadas de Grecia. Parte de su staff es griego como los chefs, mixólogos e incluso el dj. Mentor es “La Puerta de Lujo a Grecia”.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

Cirion Technologies publicó su primer Informe de Sostenibilidad, como empresa independiente, el cual destaca los objetivos ESG de la compañía, sus prácticas sostenibles y su progreso y compromiso en los ámbitos ambiental, social y de gobernanza. Este Informe de Sostenibilidad sigue los estándares internacionales más reconocidos, como el Global Reporting Initiative y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. El informe dice inspirar desarrollo sostenible, seguridad, transparencia, diversidad, valor ambiental y acercamiento a la comunidad.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos