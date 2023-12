Salvatierra, ¿dónde está el Estado?

Ángel Soriano

La atroz masacre en Salvatierra, Guanajuato, revive la pregunta: ¿dónde está el Estado?, la inteligencia de las autoridades municipales, cuyas policías no detectan las bandas delictivas, del gobierno del estado que mantiene durante décadas a un fiscal coludido con los malos, de las múltiples corporaciones policiacas federales, incapaces de prevenir un hecho de tal magnitud.

Porque se supone que los guardianes del orden poseen recursos humanos y tecnológicos con capacidad para detectar a las bandas de pandilleros y de la delincuencia organizada y conocen sus movimientos, los antecedentes de las mismas y de la capacidad de movilización para sus actividades ilícitas, pero si no es así, entonces los hampones son superiores a la autoridad.

No es ya la pregunta de una reportera hacia el jefe de Estado, sino es una pregunta generalizada de la sociedad local y extranjera, que observa impávida cómo es que en la misma proporción que aumenta el número de efectivos de la Guardia Nacional y de sus cuarteles, de la misma manera aumenta el número de delitos en cualquier rincón de la Republica.

Un fiscal y un gobernador ineficaz en Guanajuato serían la justificante, en una sola entidad, pero ocurre lo mismo en Zacatecas, en Michoacán, en Chiapas y en Jalisco, donde las autoridades son rebasadas por la delincuencia sin que haya la mínima intención ni el compromiso por garantizar la tranquilidad de los pobladores, ahora la preguntaría ¿y cuándo actuará el Estado?

TURBULENCIAS

Crece el éxodo por la violencia

En paralelo a los enfrentamientos entre ciudadanos y delincuentes y al terror que impone en el país la delincuencia común y organizada, así marchan los pobladores y sus familias hacia lugares que se consideran más seguros; quienes tienen familiares en poblados de las mismas entidades, ahí se quedan o van a otras ciudades, pero la mayoría opta por arriesgar otra vez su vida marchando hacia la Unión Americana, en donde los republicanos con el ex presidente Trump a la cabeza amenazan con deportaciones masivas, además de las boyas y del ejército desplazado en toda la frontera, lo cual refleja un panorama desolador para miles de compatriotas que huyen de la violencia en México y encuentran malos tratos y abusos a lo largo del camino que tomen. Se espera que, ante esta dramática realidad, las autoridades mexicanas reaccionen para tratar de restablecer la tranquilidad en nuestro país… Lo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sólo es la renovación de la presidencia, por la que es normal las diferencias y la pelea por el cargo, no se trata de diferencias profundas en el seno del organismo. La actual presidencia concluye su mandato el 31 de diciembre y entra otra el uno de enero, lo cual es normal, y se equivocan quienes piensan que se trata de tomar el control del organismo como sucede con otros autónomos… La designación de candidatos a los 20 mil puestos de elección popular en 2024 ahondará la división en los partidos opositores, ya que se trata de revivir a dirigentes acreditados o desacreditados que pretenden volver a la vida pública aprovechando la coyuntura electoral, lo que sucederá con el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, a quien le revivirán presuntos hechos delictuosos en los que se encuentra involucrado y que no le permitirán accionar como es su deseo en la vida pública. Cuando menos la hidalguense Xóchitl Gálvez ya se desmarcó de él y le adjudica a la directiva del PAN el pretender reintegrarlo al Senado de la República que es el espacio natural para figuras políticas de esa naturaleza, como ocurrió con el senador Napoleón Gómez Urrutia.

