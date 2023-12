Inicia cuenta regresiva

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Para los legisladores locales y federales del Partido Acción Nacional inició la cuenta regresiva para abrir el tramo que falta de la Línea 12 del Metro, que está fuera de servicio desde el colapso en 2021.

Por enésima ocasión insistieron al gobierno central en dar la fecha de apertura formal del tramo elevado Periférico Oriente a Tláhuac, ya que no hay precisión en tiempos y los vecinos del oriente de la Ciudad están en la total incertidumbre.

“Esperamos que no sea hasta enero; de ser así, las autoridades de Morena estaría faltando a su palabra, pues aseguró que sería diciembre, pero por lo que se ve no cumplirá”, expresó el diputado y coordinador del GPPAN, Federico Döring. Luis Chávez García, diputado local, recordó que tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum, se han burlado de los vecinos de Tláhuac, ya que no se atreven a dar una fecha exacta para que se tenga una movilidad digna, tras el colapso en Olivos por falta de mantenimiento.

“Ni política de movilidad, ni seguridad, ni certeza y ni justicia para las víctimas, en eso se traduce el gobierno de la Ciudad”, dijo Chávez García. A su vez, la diputada federal panista Wendy González Urrutia, lamentó que Guillermo Calderón, director del Metro, así como Andrés Lajous y Martí Batres, no tengan la sensibilidad necesaria para presionar a la empresa que realiza las labores de rehabilitación de la Línea 12 y dar a los vecinos de Tláhuac el transporte que merecen.

“Llevan dos años gastando más tiempo, dinero y esfuerzo para poder trasladarse de un lugar a otro. Morena ha fallado”, señaló Wendy González. Los legisladores precisaron que la CDMX tiene “el peor transporte público del país e incluso del mundo”, ya que casi a diario hay colapsos y eso se debe a la falta de inversión pública.

IECM mantiene certificación

El fin de semana el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que mantuvo la certificación de la ISO Electoral, que avala la Organización de los Estados Americanos (OEA) a través del Organismo Internacional de Acreditación Electoral (IEAB por sus siglas en inglés), tras aprobar la primera auditoría de seguimiento y vigilancia a su Sistema de Gestión de Calidad Electoral (SGCE) tras haber obtenido el certificado hace un año, demostrando así que los servicios que otorga el IECM cumplen con los requisitos necesarios. Destacó que la ISO Electoral es un estándar internacional que promueve la transparencia y la calidad en los procesos electorales; la certificación tiene un ciclo de tres años, por lo que para obtener y mantener la recertificación es necesario realizar dos auditorías externas de seguimiento. Una de las características que tiene esta certificación es que debe realizarse al Proceso Electoral por cada ciclo en tres etapas antes, durante y posterior a la prestación del servicio.

La primera auditoría, a cargo del organismo certificador NEMT Register, abarcó del 11 al 14 de diciembre del presente año, y en ella se evaluaron etapas y procedimientos correspondientes a la Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y 2024; la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria y al inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024.

La segunda auditoría externa se realizará en dos fases. La primera en el marco de la Jornada Electoral del 2 de junio de 2024, en que la ciudadanía capitalina votará por los cargos de la Jefatura de Gobierno, las Diputaciones Locales y las Alcaldías con sus Concejalías y la segunda fase posterior a la prestación del servicio electoral.

Durante la reunión de cierre a la primera auditoría externa de seguimiento a la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad Electoral de este Instituto, bajo la Norma ISO/TS 54001-2019, estuvieron presentes los Auditores de NEMT Register, los Secretarios Ejecutivo y Administrativo, así como las personas titulares de las diversas áreas de este Instituto.

La Consejera Presidente del IECM, Patricia Avendaño Durán, expuso que los resultados obtenidos serán de gran valor para evaluar la efectividad de nuestros procesos y diseñar estrategias que permitan la mejora continua y así, refrendar la confianza de la ciudadanía. Tras conocer las conclusiones de la evaluación del organismo auditor, en el sentido de que recomienda continuar con la certificación de la ISO Electoral, la Consejera Avendaño Durán enfatizó que el IECM es una institución que se ha ido transformando a lo largo del tiempo y siempre es un reto reinventarse ante nuevas normativas, falta de recursos, procesos nuevos y circunstancias que viven instituciones como esta.

En 2023, el IECM obtuvo la segunda certificación, misma que tiene una vigencia hasta el 2026.

Ernestina Godoy, good bye

La ratificación de Ernestina Godoy Ramos al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por otros cuatro años, ya es letra muerta, y se debe, principalmente, a la lucha que dijeron, las víctimas del delito y sus familiares, fueron desdeñadas en su búsqueda por la justicia; además de la lucha de dio la oposición, aseguró el diputado Federico Döring Casar.

lm0007tri@yahoo.com.mx