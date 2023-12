AMLO y las mega obras

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la presa Santa María, en Rosario, Sinaloa, que beneficiará a los agricultores del sur de la entidad, dotará de agua a los habitantes y se dispone a generar energía eléctrica, una obra que había sido abandonada y que fue rescatada en beneficio de la región.

Esto se suma al AIFA, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, y en unos días más el Tren Interoceánico que unirá al Golfo con el Pacifico y que propiciará el despegue del sureste de México tan vasto en recursos naturales, pero olvidado sucesivamente por administraciones que nunca conocieron de lo que dispone el país.

O no se atrevieron a enfrentar los riesgos de tan importantes obras para bien de la Nación, ahora en momentos difíciles por la crisis hídrica, falta de empleo y de ingreso que mantiene en condiciones lamentables a amplios sectores del país, cuando la riqueza se encuentra oculta, desde hace siglos, por temor a incursionar con obras de gran envergadura.

Seguramente pasará un buen tiempo hasta que estas magnas obras se desarrollen a todo lo que dan. En algunos casos los resultados serán tangibles, como es el caso de la presa Santa María o el Tren Interoceánico, y en otros como el Tren Maya o el AIFA tardarán en consolidarse, pero es una realidad que los pobladores, y para la Nación en su conjunto, hay opciones de desarrollo.

TURBULENCIAS

La inseguridad y García Harfuch

La nueva masacre en Salvatierra, Guanajuato, y la salida del país del ex secretario de Seguridad de la CDMX, Omar García Harfuch -dada a conocer por Carlos Loret de Mola-, reflejan la grave inseguridad que vive el país en la amplia geografía nacional. Desde unos jóvenes que se divertían en una ex hacienda de Guanajuato hasta un hombre tan poderoso como García Harfuch radicado en la Ciudad de México -igual que cualquier ciudadano-, se vive en permanente acoso por la violencia. Seguramente habrá necesidad de cambiar el modelo de seguridad pública, pues se ha visto que no hay resultados… La hidalguense Xóchitl Gálvez Ruiz lamenta que el caso de los jóvenes sacrificados en Guanajuato sean relacionados con el consumo o tráfico de drogas, sin contar con los elementos precisos, pero por ello habrá que deslindar responsabilidades mediante una investigación profunda que de con los responsables de tan atroz hecho para imponer un castigo ejemplar y evitar que esto siga ocurriendo… El gobernador Salomón Jara participó en la cosecha de rábanos en el parque El Tequio de los valles centrales, para dar inicio a la tradicional fiesta de la Noche de Rábanos que se celebra en la ciudad el día 23 y que constituye uno de los muchos atractivos que ofrece la entidad. El presidente López Obrador inaugura el Tren Interoceánico este viernes en el Istmo de Tehuantepec… En Puebla, el alcalde con licencia Eduardo Rivera dará la pelea al senador Alejandro Armenta Mier, ambos con el respaldo de partidos coaligados y en cuya elección contará no sólo el carisma y trayectoria de los contendientes, ampliamente conocidos por la sociedad poblana, sino de la fortaleza y penetración de los partidos que los apoyan… La prolongación en sus cargos de los fiscales en los estados ha resultado contraproducente. Estos acumulan un poder tal que enfrentan lo mismo al gobernador en turno que al gobierno federal, por lo cual se hace necesario la revisión de sus periodos en los cargos y las facultades de los mismos para evitar crear monstruos como los de Guanajuato y Morelos en donde se han convertido en el supremo poder de sus respectivas entidades.

