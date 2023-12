Más cascajo tricolor para Sheinbaum

Eleazar Flores

CHAPULINES, CHAQUETEROS-. Habiéndose beneficiado en demasía del PRI por los puestos que alcanzaron, ahora descubren que el tricolor está lleno de defectos y para seguir en circulación y con reflectores. “Estoy ciegamente a favor de la doctora Sheinbaum”, dijo ayer el ex vidriero, ex gobernador y aun senador de origen priista Eruviel Ávila Villegas.

El notario mexiquense con licencia, Alejandro Murat y último gobernador tricolor oaxaqueño, quien llevó la voz cantante, aclaró en su conferencia que integrarán la Alianza Progresista en favor de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, sin buscar espacios de participación.

Otro ex priista, el ex alcalde cuajimalpense Adrián Rubalcava, dijo sumarse al “novedoso” grupo y que incluso aportarán de sus “ahorritos” para recorrer el país en busca de apoyo para la doctora “morena”. Ah, también estuvo el yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín.

Como verá, puro ex priista, cuyos cargos los obtuvieron por medio de la CONSULTA A LA CÚPULA, no obstante el berrinche que dicen haber hecho Eruviel Ávila, cuando su candidatura se trabajaba. El ex vidriero, como se “vendió” en sus promocionales de campaña, ha quedado atrás, hoy es un político próspero, igual que Alejandro Murat, tanto que dejó su notaría en suelo mexiquense.

¿QUÉ LES ESPERA?-. El mayor interés de la opinión pública no estriba en las migajas que los integrantes del RESCOLDO DEL PLACER DESVENTURADO podrían recibir del poderoso equipo guinda, su comandante tabasqueño como dueño del bastión de poder y la poseedora del BASTÓN DE MANDO, la que ataca a los GOBIERNOS DEL PASADO, esos que le dieron beca para estudiar y de los que incluso formó parte VÍA PRD.

Como pululantes de cargos, aprovechando su buena o mala fama que acumularon en el ejercicio del poder que tuvieron, Murat, Eruviel, Rubalcava, Ramírez Marín y demás integrantes de las pesadas bolsas de CASCAJO TRICOLOR, seguramente ignoran que son VISTOS CON BURLA por la ONCENA MORENA cuyo director técnico e inquilino de Palacio Nacional, será quien decida su destino.

Pero lo hará poniendo en su lugar a estos pordioseros políticos, quienes recibirán instrucciones sólo del gerente del partido, Mario Delgado, cuando más, si es que no de lo múltiples coordinadores como Ricardo Monreal, Adán Augusto y otros, quienes tendrán la decisión de que tal o cual cascajo pasa la criba y pueda llegar a la candidata de Morena.

Esos que antes hacían esperar a la gente en sus despachos, ahora serán quienes hagan audiencia.

CLAUDIA-. Previa consulta que hará en una de sus continuas visitas al inquilino de Palacio, de las que sólo “TRASCENDIÓ” una hasta ahora, la doctora será quien informe a los cascajos tricolores su grado de participación en la campaña, tal vez para REPARTIR TRÍPTICOS.

