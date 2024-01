Pierre Angelo asegura que “El diablo tiene otros datos”

En entrevista con DIARIOIMAGEN

¡Esta pastorela no la tiene ni Obama! concluye temporada el próximo 7 de enero cuenta con grandes de la comedia nacional como “La Chupitos” y el Indio Brayan

“El diablo tiene otros datos” cuenta con el buen humor y el ingenio mexicano, a través de un elenco de primera con reconocidos actores, comediantes, bellezas y hasta estrellas de la lucha libre, que son el ingrediente principal de esta puesta en escena donde un grupo de alegres e irreverentes pueblerinos tienen que vencer las tentaciones y maldades de los simpáticos villanos de esta historia: “El Peje” y su ayudante “Marcelo”.

Los protagonistas de esta historia son: La Chupitos, El Indio Brayan, Pierre Angelo, Yurem, Jessica Segura, Luis Fernando Peña, Pocholo, Juan Frese, La vecina, Quetzali, Tinieblas, Alushe y Lady Wu. Alternan funciones: Erika Histerika y Armando Roal.

Y en entrevista para DIARIO IMAGEN, Pierre Angelo aseguró que cualquier parecido con la realidad… es más que una mera pastorela “se conforma con un elenco muy sabroso, porque llegamos a todo el público, un público familiar, es una mezcla con actores y luchadores como Tinieblas, Alushe, también está Yurem, La Vecina, y actores como Luis Fernando Peña, llegamos a mercados diferentes, Es una combinación exitosa, el público se la pasa a todo dar”.

Celebra que “trabajamos muy armónicamente y se ha dado de una manera curiosa un elenco maravilloso, tenemos al pueblo bueno y sabio, que son los pastores y por el otro lado, el mundo diabólico de la política, que trata de impedir que lleguen a Belén. Esta combinación es muy divertida, al final siempre ves el bien el mal; y llega un ser celestial a resolver el asunto del pueblo, cumplimos con una promesa muy chida de pasarla bien a través de la risa”.

Y describe que se trata de una tradicional pastorela, “hay ángeles con Yurem, Tinieblas y Alushe, al final acaban con el mal, siempre hay un triunfador que es el pueblo bueno, se cumple con lo que una pastorela formalmente promete y se tratan temas actuales, de política con mi personaje de Marcelo juego mucho con el público, que es una especie de mediador, cuando entorpece un poco las cosas del diablo”.

Como comediante asegura que siempre y cuando tengas la honestidad, el respeto a los personajes públicos no pasa nada malo, no decimos otra cosa que la gente no sepa, no nos metemos con la vida personal de ningún personaje público, ni de periodistas o políticos, deportistas, artistas, mientras no agredas a nadie entonces no se van a ofender de manera personal, esa es un poco la formula”.

Asimismo, aclara que “no hay posturas a favor ni en contra, solo se plantean las cosas como ya las conocemos. Pocholo sale como viejito, se habla de las tarjetas del Bienestar no se crítica, se expone. Además, las pastorelas son típicas mexicanas, no se deben perder y hace mucho no se hacía una nueva con personajes tradicionales y la verdad es que con este elenco los precios son muy accesibles”.

Finalmente celebró que “Huguito (Alcántara), dramaturgo de la obra, es muy generoso, nos deja divertirnos, porque tiene la misma idea de los tres socios, que lo importante es el espectáculo, que luzcan todos los personajes que se ponen en cartelera, porque habrá gente que tiene preferencia por alguno y debemos dejar que se luzcan”, concluyó.

“El diablo tiene otros datos” se presentará en el Teatro de la República el viernes 5 de enero a las 19:30 horas, sábado 6 de enero a las 20:00 horas y domingo 7 de enero a las 17:00 horas. Boletos: $300, $500, $700. De venta en la taquilla y Ticketmaster.