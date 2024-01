Tensión mundial

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Crece la tensión en algunas regiones del mundo. Por un lado, no se ha cancelado la idea de que un conflicto entre Israel y las naciones árabes es “inevitable”.

Pero también la humanidad está en una encrucijada peligrosa ante los preparativos de guerra para atacar a Irán que, se dice, están en “un estado avanzado”. Sistemas de alta tecnología, incluyendo las armas nucleares, están totalmente desplegados.

En un artículo de Michel Chossudovsky, escrito para el organismo La Haine, explica que esta aventura militar ha estado en el tablero de dibujo del Pentágono desde mediados de la década de 1990. Primero Irak, luego Irán, según documentos desclasificados de 1995 del Comando Central de Estados Unidos.

Para agregar un poco de más tensión, ayer dos buques navales de Irán se aproximaban al Canal de Suez de Egipto para realizar su primer cruce por el sector desde la revolución islámica de 1979, en una medida que alarmó a Israel.

El consejo militar que gobierna Egipto, afrontando su primera prueba diplomática desde que asumió el poder el 11 de febrero, aprobó el paso de los barcos por el canal, un lugar de tránsito clave para las rutas comerciales y gran fuente de ingresos para las autoridades egipcias.

Reportes desde Teherán, precisan que las dos embarcaciones, un barco de suministros y una fragata, tienen previsto pasar por el canal hoy lunes. La caravana que va hacia el norte por el Mar Rojo en dirección al Mediterráneo, empezará a avanzar a las 06.00 horas (0400 GMT).

Mientras tanto, Corea del Norte también ha puesto su “granito de arena” en este clima de tensión. La razón es que según Seúl, Norcorea empezó a excavar túneles en el mismo lugar donde se han realizado dos ensayos nucleares para preparar un tercer ensayo.

Todo esto ha incrementado el temor en la comunidad internacional, que ha pedido a la Organización de las Naciones Unidas hacer lo que esté a su alcance para distender la situación, “antes de que sea demasiado tarde”.

De acuerdo a información procedente de Teherán, sobre los dos buques navales de Irán que ayer se aproximaban al Canal de Suez, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dejó traslucir su preocupación:

“Podemos ver la inestabilidad de la región en la que vivimos, una zona en la que Irán está intentando tomar ventajas de la situación que ha surgido y ampliar su influencia al trasladar dos buques de guerra a través del Canal de Suez”.

El mismo Netanyahu añadiría:

“Israel ve con gravedad la medida de Irán”. En consecuencia, el Estado judío necesitaría reforzar sus gastos en defensa como resultado de las políticas de Teherán y de los disturbios regionales.

Israel también ha visto con preocupación los tumultos políticos en Egipto, que llevaron al derrocamiento del presidente Hosni Mubarak. Aunque el gobierno de Mubarak a menudo criticaba a Israel, estuvo comprometido con el tratado de paz de 1979 entre Egipto y el Estado judío.

Funcionarios del Canal de Suez dijeron que los buques iraníes atravesarían el estratégico paso hoy y que tenían previsto llegar a la entrada de la vía en el Golfo de Suez la tarde de ayer.

No debe olvidarse que esta es una difícil prueba para el gobierno interino de Egipto, toda vez que El Cairo es aliado de Estados Unidos y sus lazos con Irán han sido tensos por más de tres décadas.

Chossudovsky hace referencia en su artículo a que la escalada forma parte de la agenda militar, y cita que mientras que Irán es el próximo objetivo junto con Siria y el Líbano, el despliegue estratégico militar también amenaza a Corea del Norte.

Subraya que desde 2005, el país de las barras y las estrellas y sus aliados, incluidos los interlocutores de los Estados Unidos de la OTAN e Israel, han estado involucrados en el amplio despliegue y el almacenamiento de los sistemas de armas avanzados.

Explica que se trata de una tarea coordinada del Pentágono, la OTAN, de la Fuerza de Defensa de Israel (FID), con participación activa de los militares de varios de los países de la OTAN y no-socios, incluyendo los estados árabes de primera línea (los miembros de la OTAN del Diálogo Mediterráneo y la Iniciativa de Cooperación de Estambul), Arabia Saudita, Japón, Corea del Sur, India, Indonesia, Singapur, Australia, entre otros.

Hasta antes de la situación que vivió Egipto y que desembocó en el derrocamiento de Hosni Mubarak, el papel de Egipto, los Estados del Golfo y Arabia Saudita (dentro de la alianza militar ampliada) era de particular relevancia, pues Egipto controla el tránsito de buques de guerra y buques petroleros por el Canal de Suez. Arabia Saudita y los Estados del Golfo ocupan la costa occidental del sur del Golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y el Golfo de Omán.

A principios de junio de 2010, “informa Egipto, que permitió a 11 buques de Estados Unidos y de Israel pasar por el Canal de Suez, en una aparente señal… a Irán… El 12 de junio, puntos de venta de prensa regional informaron que los saudíes habían concedido a Israel la autorización para sobrevolar su espacio aéreo…” (Mirak Weissbach Muriel, Israel’s Insane War on Iran Must Be Prevented, Global Research, 31 de julio de 2010), En la doctrina militar posterior al 11-S, el despliegue masivo de armamento militar se definió como parte de la llamada “Guerra global contra el terrorismo“, apuntando a organizaciones terroristas “no estatales” como Al Qaeda y los llamados “Estados patrocinadores del terrorismo “, entre ellos Irán, Siria, Líbano y Sudán.

La creación de nuevas bases militares de la potencia de Occidente, el almacenamiento de los sistemas de armas avanzadas, incluyendo las armas nucleares tácticas, etc., se llevaron a cabo como parte de la preventiva ‘doctrina militar defensiva‘ bajo el paraguas de la “Guerra global contra el terrorismo“.

Guerra y crisis económica

Las consecuencias de un ataque más amplio de Estados Unidos, la OTAN e Israel contra Irán son de largo alcance, dice.

La guerra y la crisis económica están íntimamente relacionadas. La economía de guerra se financia por Wall Street, que se erige en el acreedor de la administración de Estados Unidos.

Además, los productores de armas de EU son los destinatarios de miles de millones de dólares del Departamento de Defensa estadounidense por los contratos de adquisición de sistemas de armas avanzadas.

A su vez, “la batalla por el petróleo” en Oriente Medio y Asia Central sirve directamente a los intereses de los gigantes del petróleo anglo-estadounidenses. Los EU y sus aliados están “batiendo los tambores de guerra” a la altura de una depresión económica mundial, por no mencionar la catástrofe ambiental más grave de la historia mundial. En un giro amargo, uno de los grandes jugadores (BP) en el tablero de ajedrez geopolítico de Asia Central en el Medio Oriente, antiguamente conocida como la Anglo-Persian Oil, ha sido el instigador de la catástrofe ecológica en el Golfo de México.

Expertos en el tema consideran que en la actualidad hay tres teatros de guerra por guerra separados en el Oriente Medio, Asia Central: Irak, Af-Pak y Palestina.

Si Irán fuera objeto de un ataque aéreo “preventivo” por las fuerzas aliadas, toda la región, desde el Mediterráneo Oriental hasta la frontera occidental de China con Afganistán y Pakistán, podría estallar, lo que nos conduce potencialmente a un escenario de la Tercera Guerra Mundial.

La guerra también se extendería al Líbano y Siria. Es muy poco probable que los atentados, si se aplicaran, quedasen circunscritos a las instalaciones nucleares de Irán como afirman las declaraciones oficiales de Estados Unidos y la OTAN. Lo más probable es un ataque aéreo tanto a infraestructuras militares como civiles, sistemas de transporte, fábricas, y edificios públicos.

Irán, con un diez por ciento estimado del petróleo mundial, ocupa el tercer lugar mundial de las reservas de gas, después de Arabia Saudita (25%) e Irak (11%) en el tamaño de sus reservas. En comparación, los Estados Unidos tiene menos de 2.8% de las reservas mundiales de petróleo.

Es de importancia el reciente descubrimiento en Irán, en Soumar y Halgan, de las segundas mayores reservas mundiales conocidas que se estiman en 12,4 billones de pies cúbicos. Apuntar a Irán no sólo consiste en recuperar el control anglo-estadounidense sobre el petróleo y la economía de gas, incluyendo rutas de oleoductos, sino que también cuestiona la presencia e influencia de China y Rusia en la región.

Chossudovsky cree que el objetivo estratégico a medio plazo es llegar a Irán y neutralizar a sus aliados, a través de la diplomacia de los cañonazos. Un panorama realmente preocupante, que debe movilizar a organizaciones como la ONU a fin de evitar una catástrofe de consecuencias realmente impredecibles.

La empecinada Norcorea

A todo lo anterior, hay que agregar lo que apuntamos líneas arriba.

Por si no bastara el escenario que plantean expertos en política internacional, Corea del Norte empezó a excavar túneles en el mismo lugar donde se han realizado dos ensayos nucleares para preparar un tercer ensayo. Empezó a excavar al menos dos túneles en Punggye, en la provincia de Hamgyong del Norte (noreste del país), en el mismo lugar donde realizó dos ensayos nucleares en octubre del 2006 y en mayo de 2009, según un alto responsable citado de manera anónima por Yonhap.

“Son señales evidentes de preparación para un tercer ensayo nuclear”, se estimó.

Este ensayo se realizaría con plutonio, ya que la cantidad que posee Pyongyang permite la fabricación, según Seúl y Washington, de seis a ocho bombas.

Pyongyang había desvelado en noviembre una fábrica de enriquecimiento de uranio, que puede ser utilizado también en la fabricación de bombas atómicas.

A mediados de diciembre, la prensa surcoreana, citando fuentes de los servicios de información, anunció que su vecino del norte preparaba un tercer ensayo nuclear, que podría tener lugar en marzo.

Una semana convulsa

Muy comentada en la prensa extranjera la convulsa semana en la que perdió la vida un agente de los Estados Unidos, y las protestas en Oriente Medio.

Estos son los personajes que dieron su punto de vista:

ARTURO SARUKHÁN, embajador de México ante Estados Unidos, sobre el ataque contra dos agentes especiales de ICE en México, en “Al Punto” de Univision:

“Creo que el incidente lamentable en el que ha perdido la vida el agente (estadounidense Jaime) Zapata, es un recordatorio de que la violencia del crimen organizado transnacional no se termina en la frontera entre los dos países, que hay grupos delincuenciales de este lado y que las dos naciones vamos a tener que seguir trabajando de manera denodada como lo hemos venido haciendo hasta ahora”.

HILLARY CLINTON, secretaria de Estado de EU, sobre las revueltas que han cimbrado Medio Oriente, particularmente en Bahrein, en “This Week” de ABC, dijo:

“Tratamos de mantener a todos (los países) a un nivel similar, pero no podemos dictar los resultados. Nosotros no podemos decirles a los países qué es lo que tienen que hacer. Nosotros no tuvimos, usted sabe, el control sobre lo que sucedió en Egipto”.

DONALD RUMSFELD, secretario de Defensa de EU, de 2001 a 2006 bajo el mando de George W. Bush, al hablar sobre el Nobel de la Paz al presidente Barack Obama, simplemente comentó:

“Él (Obama) no había logrado nada cuando recibió el Premio Nobel (de la Paz)… Se lo dieron a él por esperanza. Tuvo que haber sido eso, porque no había hecho nada”.

lm0007tri@yahoo.com.mx