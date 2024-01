Garantizan seguridad para la festividad del 6 de enero

Implementan operativo en la capital

En el Zócalo de la Ciudad de México, este 6 de enero, habrá un conjunto de actividades paras celebrar el Día de Reyes, anunció el jefe de Gobierno, Martí Batres.

El mandatario capitalino detalló que habrá 20 mil libros del Fondo de Cultura Económica para niños y niñas; proyectarán la película “El último vagón”; se instalarán cinco módulos para que los asistentes se retraten con los Reyes Magos; habrá 150 piñatas; ofrecerán una rosca de reyes de 15 mil rebanadas, acompañadas de 15 mil dotaciones de leche para niños.

El mandatario local agradeció a la Cámara Nacional de la Industria Panificadora por la donación de la rosca, y a la empresa Santa Clara por las donaciones de la leche.

Batres Guadarrama puntualizó: “Vamos a tener el apoyo de los sistemas de transporte, del Metro, del Metrobús, de RTP, para que permitan a los reyes magos viajar con su paquetería correspondiente”.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ya desplegó desde las 6:00 horas del pasado 1 de enero el “Operativo Día de Reyes” en las 16 alcaldías, que durará hasta el sábado, aseguró el titular de la dependencia, Pablo Vázquez, “con la finalidad de salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas que adquieren juguetes, ropa, calzado, o equipo tecnológico”.

Y agregó que refuerza los 45 Centros de Transferencia Modal (CETRAM), principalmente en Pantitlán, Indios Verdes, Instituto Politécnico Nacional (IPN), El Rosario, Martín Carrera y Santa Marta, así como en los accesos, estaciones y andenes del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, paraderos de autobuses y centrales camioneras de la Ciudad de México

En tanto, la Policía Bancaria e Industrial (PBI) vigila el interior de plazas y tiendas comerciales, con énfasis en áreas sensibles, de mayor afluencia de consumidores y sucursales bancarias. También aumenta los patrullajes en zonas restauranteras, romerías y tianguis, así como en otros lugares donde se registran movimientos monetarios y actividad comercial. La Policía Turística mantiene actividades en los principales corredores turísticos y atenderá a los visitantes de la capital.

En un comunicado, la SSC añadió que el operativo cuenta con el apoyo de los operadores del Centro de Comando y Control (C2) y del Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la ciudad, para monitorear y reportar cualquier anomalía que ponga en riesgo la seguridad y detener a aquellos que cometan algún ilícito.

Recomendó a la población utilizar mecanismos electrónicos de pago confiables, no perder de vista tarjetas bancarias, no contar dinero en efectivo en lugares públicos, ni acudir solo a realizar retiros, no utilizar cajeros automáticos que presenten anomalías, y verificar con su institución bancaria los cargos no reconocidos.