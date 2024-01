Eva Daniela rompió fronteras en The International Fashion Designer

En Milán Fashion Week y París Fashion Week

La flamante novia del productor Juan Osorio se presentó como modelo de la famosa diseñadora April Black Diamond

Actualmente tiene un personaje en la telenovela de Ignacio Sada “Nadie como tú”

Arturo Arellano

Eva Daniela, quien se encuentra grabando la telenovela “Nadie como tú” nos deleitó el año pasado con su belleza al desfilar con increíbles vestidos de noche de la diseñadora April Black Diamond en Milán Fashion Week y París Fashion Week, donde celebridades de todo el mundo se dieron cita.

Sin duda esto marca un peldaño más en la exitosa carrera de Eva Daniela, a quien veremos en más desfiles de moda por su belleza y talento, de lo cual nos contó en entrevista para DIARIO IMAGEN. “Es un sueño hecho realidad, superó mis expectativas, porque además de que fui a trabajar, también pude compartirlo con la persona que amo (su novio Juan Osorio), fue y me apoyó, estuvo conmigo, en las grandes ligas”.

Destacó que “estaba muy nerviosa porque iba a encontrar chicas muy guapas de otros países, me sentí un poco insegura, pero él (Juan Osorio) me levantó el ánimo, me dijo que me habían contratado y que no iba a concursar. Tenía que imprimir mi toque y asi lo hice, le pregunté a la diseñadora qué quería, pero también le puse ahí mi estilo”.

Tras esta experiencia, no descarta seguir en esa línea del modelaje “April me comenta que habrá otros desfiles en este 2024 y sin duda, quiero estar ahí, creo que puedo hacerlo. Me gusta combinar esa faceta del modelaje con la actuación”, y es que, actualmente Eva aparece en la telenovela “Nadie como tú”, de Ignacio Sada, dando vida a “Lorena”, que se transmite a las 4;30 de la tarde por “las estrellas”.

Afirma que se encuentra en un punto en el que puede con todo “Siempre con amor, pasión, disciplina, todo se puede, cuando algo te gusta haces que parezca fácil y no hay nada que te detenga”.

De su personaje en la telenovela destacó “‘Lorena’ es un personaje muy bonito, ha tenido buena respuesta del público, ahora sí que con muchas sorpresas. El final es el 28 de enero, el día de mi cumpleaños, no se les puede olvidar, ni el final, ni mi cumpleaños (risas). Se van a enterar con quien se queda o si se queda sola mi personaje, la gente ya está apostando”.

Y se dijo muy “contenta de que la gente se enganchó con la telenovela, pero también conmigo como actriz como modelo, me dicen que les encantó, ‘Lorena’, mi personaje, quieren que se quede con Abel. A mí me tiene muy satisfecha. Estoy inspirada para cargar nuevos personajes, que me puedan ver en una villana y que les caiga mal también es parte de esto”.

Finamente, adelanta “Ya tengo proyectos en puerta de los que aún no puedo contar al cien por ciento, no me cierro a nada, quiero hacer teatro, cine, series, estoy super abierta a lo que venga a lo que me regalen. Estoy muy feliz en una etapa de mi vida en la que sé que los sueños si se cumplen, pero hay que luchar por ellos y cuando menos te lo esperas van a llegar y mejores”, concluyó.