Se mantendrán sin cambio tarifas del transporte público en la CDMX

Subsidio de 19 mil millones de pesos

Este año continuarán sin cambio las tarifas del transporte público en la Ciudad de México, confirmó el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama.

“Puedo decir que es el primer sexenio donde no suben las tarifas de estos sistemas de transporte público. Así, entonces, tenemos en el Tren Ligero, Trolebús, Metro, Metrobús, Cablebús y Sistema RTP no han subido las tarifas de transporte y no van a subir las tarifas del transporte público”, sentenció. Por ello, subrayó que este año el Trolebús se mantiene en 4 pesos; el Metro en 5 pesos; el Metrobús en 6 pesos; Cablebús en 7 pesos y el Sistema o la Red RTP mantiene las tarifas diferenciadas, incluyendo las de dos pesos, hasta 7 pesos.

“En el Tren Ligero, Trolebús, Metro, Metrobús, Cablebús y sistema RTP no han subido las tarifas del transporte y no van a subir”, anunció. Batres señaló que el sistema de transporte público de la capital cuenta con un subsidio de 19 mil millones de pesos. Por lo tanto, sostuvo que las inversiones que se realicen a estas redes no repercutirán en los usuarios.

“Aunque tengamos el doble de trenes y se haya hecho una inversión de 630 millones de pesos, eso no va a repercutir en el usuario”, reiteró. El jefe de gobierno de la capital también apuntó que, sin dicho subsidio, “no funcionaría la Ciudad de México”. “Si no hubiera subsidio al metro, la entrada al Metro costaría 13 pesos”, dijo.

Adiós a los boletos magnéticos

Recordando que durante 2023 se renovó la forma de pago en el transporte público que se encuentra a cargo del gobierno capitalino, por lo que el acceso se deberá pagar con la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI), dejando atrás el boleto magnético en el caso del Metro y el efectivo en las unidades de Trolebús y RTP.

El costo de la Tarjeta MI es de 15 pesos, puede recargarse con hasta 500 pesos en las estaciones del Metro, en las taquillas, en estaciones del Metrobús y Cablebús, mismos sitios en los que se puede adquirir en las máquinas expendedoras que fueron colocadas por el Gobierno de la CDMX.