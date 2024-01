Desafíos a principios de año el hambre emocional

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

México ocupa el 5º. Lugar de obesidad en el mundo

263,267 abortos legales en México, entre 2007 y 2023

Uno de los desafíos a principios de año es el hambre emocional, una conexión directa entre las emociones y la alimentación. Este fenómeno no sólo impacta la salud física, sino que también puede obstaculizar los esfuerzos por alcanzar objetivos específicos. La doctora Fátima Margarita Rodríguez Dávila, endocrinóloga y especialista en obesidad, señala que el hambre emocional se manifiesta cuando se come de manera compulsiva, no en respuesta a una necesidad fisiológica real, sino impulsada por factores emocionales. Cuando esta conducta se convierte en una rutina, puede dar lugar a serias consecuencias físicas, entre las cuales destaca la posibilidad de desarrollar obesidad”. “Controlar el hambre emocional se presenta como un desafío que no se reduce simplemente a la fuerza de voluntad. Las prácticas alimenticias asociadas a emociones a menudo son mecanismos arraigados de afrontamiento ante situaciones difíciles, proporcionando consuelo instantáneo, por tanto, abordar estas complejidades requiere enfoques personalizados y estratégicos que vayan más allá de simplemente apelar a la fuerza de voluntad, abarcando una comprensión integral de las motivaciones y la implementación de tratamientos específicos para cambiar este impulso”, destacó Rodríguez Dávila. Una realidad innegable es que México enfrenta una crisis de obesidad. Según la Federación Mundial de Obesidad, en 2022, México ocupó el quinto lugar en obesidad en el mundo, y las proyecciones indican que para 2030, aproximadamente el 36.8% de la población adulta en México podría padecer este trastorno, lo que equivale a más de 35 millones de personas. La doctora. Fátima advierte sobre la gravedad de la situación al afirmar que “la obesidad representa un problema considerable para la salud pública. Abordar este problema implica realizar cambios significativos en los patrones alimenticios y emocionales”. Pero, ¿cuáles podrían ser estos cambios a largo plazo que ayuden a alcanzar la meta de mantener un peso saludable? La especialista comenta que la pérdida de peso debe ser gradual.

Entre abril del 2007 y mayo de 2023, se practicaron un total de 263,267 abortos legales en el territorio mexicano, reportándose 207,603 casos con uso de medicamentos, 51,345 con aspiración manual endouterina y tan solo 3,041 con legrado, no se reportó ninguna muerte materna, gracias al acceso a los medicamentos para la evacuación uterina y a la aspiración, considerados los métodos más seguros para tener un abort, así lo detalló el doctor Eduardo López Ceh, integrante del cuerpo médico de Telefem. “Las cifras revelan la importancia de legalizar y regularizar el acceso al aborto para la disminución de la mortalidad materna y contar con acceso a realizar un aborto durante el primer trimestre con las mejores y más seguras tecnologías para cumplir este propósito, como lo son el uso de medicamentos combinados. Ésta es una prioridad social y de salud pública o privada que facilita el desarrollo personal y profesional de la persona con capacidad de gestar que no está preparada para la maternidad”, dijo el ginecólogo López Ceh. “La interrupción con medicamentos combinados mifepristona y misoprostol, reduce la tasa de muerte materna en el mundo, gracias a la seguridad que tiene el proceso, la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda este método como la primera línea de acción para el primer trimestre, pues cuenta con efectividad del 98% lo que lo posiciona en el primer lugar”, señaló Paula Rita Rivera Núñez, Licenciada en obstetricia y puericultura y gerente de Operaciones de Telefem. Rivera Núñez explicó que la evacuación uterina mediante medicamentos también tiene relación con la disminución de riesgos como el sangrado severo, que es una de las complicaciones más importantes y la tercera o cuarta causa de muerte materna en el mundo. El uso de medicamentos en el primer trimestre para la interrupción permite protección en la parte reproductiva de la mujer, ya que el mecanismo de acción que tienen los medicamentos asemeja o un aborto espontáneo. Los medicamentos en general disminuyen los riesgos que tienen en relación con los procesos quirúrgicos como, por ejemplo, la posibilidad o riesgo de perforación uterina eso protege el cuerpo de las mujeres Los beneficios son importantes también para los sistemas de salud, ya que un procedimiento quirúrgico necesita un espacio para cirugía, con anestesia, y con los medicamentos, se ahorra en los insumos tanto médicos como humanos, además del ahorro de complicaciones por abortos inseguros, esta seguridad con los medicamentos tienen un impacto en el sistema de salud.

