Fue AMLO quien soltó al tigre; el crimen, enseñoreado

Índice político

Francisco Rodríguez

De la manera más vil y artera, Andrés Manuel López Obrador ya empezó a infundir miedos entre los potenciales electores del inminente 2 de junio.

Tomó a su tierra natal, Tabasco, como laboratorio experimental para adueñarse de la psique de quienes avizoran múltiples actos criminales, violentos, antes, durante y después de los comicios. El largo desfile de asesinatos políticos que padeceremos ya empezó con la ejecución de cuatro aspirantes a cargos de elección popular:

Ricardo Taja, en Guerrero…

…Alfredo Giovanni Lezama, en Morelos…

…Sergio Hueso, en Colima…

…David Rey González, en Chiapas.

Las cuatro entidades desgobernadas por Morena.

Las cuatro entidades donde se ha divulgado que sus “gobernantes” Evelyn Salgado, Cuauhtémoc Blanco, Indira Vizcaíno y Rutilio Escandón tienen nexos activos y/o pasivos con el crimen organizado.

Añádale los secuestros multitudinarios y los “levantones” cual son frecuentes en Tamaulipas, donde otro morenista, Américo Villarreal Jr., se alió a los narcotraficantes para ganar su elección…

…lo mismo sucede en Sonora, otra entidad fronteriza con los EU, donde los criminales se han adueñado violentamente de carreteras y caminos con retenes, ante el pasmo e indolencia de Alfonso Durazo, otro morenista, y…

… las masacres frecuentes en el ya mencionado Guerrero, donde el verdadero “gobernante” es Félix Salgado Macedonio…

…lo mismo en Michoacán y el Estado de México donde dicen tener las riendas otros egresados de la élite guinda, Alfredo Ramírez y Delfina Gómez…

…así como en Guanajuato —excepción que confirma la regla— donde es el panista Diego Sinhué Rodríguez quien aparentemente gobierna.

AMLO soltó al tigre. El mismo animal violento que él anunció en caso de que volviera a perder las elecciones de 2018.

Y lo hizo con su “política” de “abrazos y no balazos” a los delincuentes, porque “también tienen derechos humanos”.

Criminales a quienes no hay que detener y procesar judicialmente, sino hay que “acusarlos con sus papás y con sus abuelos”.

Morena: desventaja en las presidenciales

Se trata de que la gente no salga a votar. De mantener en sus casas a las personas, ante el temor de que, al acudir a la casilla electoral, puedan arrojar la cabeza de un ser humano, o que las urnas estén vigiladas por sicarios, o…

No es invención. Ya lo padecieron los ciudadanos del Occidente territorial en 2021.

Por eso fue que “ganaron” las gubernaturas y las mayorías parlamentarias los candidatos de Morena en Baja California, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán y, en el Oriente, Tamaulipas.

Añada ahora una escalada de incendios de automóviles y asaltos a comercios como lo han vivido apenas los tabasqueños, en otra entidad también carente de gobierno, en manos del sustituto Carlos Manuel Merino.

AMLO soltó al tigre porque se sabe en desventaja electoral. Se ha dicho ya muchas veces: su candidata Claudia Sheinbaum no prende. Su voz cansina. La repetición constante de lo que el todavía Presidente dice en sus matinés. Y las mentiras que ya empezó a decir, la hacen inviable para las mayorías. Llegó a su tope en las encuestas pagadas con recursos del erario y ya empezó a caer.

En tanto su contrincante, la candidata opositora Xóchitl Gálvez es bien recibida en multitudinarios mítines sin acarreados , valga subrayar, y su voz es la de muchos más mexicanos que la de aquellos que son amenazados con quitarles los subsidios económicos si no votan por Morena. La estrella de la hidalguense brilla cada día más.

Y a todo ello súmele los errores que un día sí y otro también acomete el mentiroso de Palacio. Sus ataques a quienes no piensan como él, que al principio eran desatendidos, ahora son motivo de preocupación, prácticamente desde el marrullero ataque que sufrió el periodista Ciro Gómez Leyva.

Sus imposiciones en los órganos legislativos, que luego son bateados en la Corte, son también errores crasos que lo presentan no sólo como autoritario, lo peor es que también como ignorante.

La poca valía de su palabra, al no cumplir compromisos; lo mismo que sus atentados mortales en contra de la población al privarlos de medicamentos y de un regular servicio médico; el atroz endeudamiento que pagarán las futuras generaciones no sólo con dólares, también con la carencia de servicios; la militarización del país, y la corrupción que, de la mano de la impunidad, caracterizarán a este sexenio como aquellos que ya sufrió el país con Miguel Alemán, Carlos Salinas y Enrique Peña.

Con todo lo anterior, ¿puede AMLO apoderarse del alma y de la psique de los mexicanos a quienes ha empezado a atemorizar con sus socios criminales?

Desde junio domaremos al tigre

El alma del mexicano es un objetivo histórico de los ataques constantes a la paz pública. Nuestra tierra expresa un clamor secular contra la injusticia encabezada por caudillos, fantoches y vendepatrias casi sin comparación posible en otra latitud. Por ello, su inconsciente colectivo no se refiere a mitos, héroes, fantasmas o esperanzas, sino a datos duros que rodean y atosigan la mísera existencia.

Nuestro inconsciente colectivo no está poblado por mitologías, héroes imbatibles, ni fantasías irrealizables. Está nutrido por vejaciones, humillaciones, ansias de demolición, insidias, cuartelazos, asonadas, pugnas de la ambición, pueblos condenados al hambre y la miseria irredenta.

La hazaña del alma mexicana es no haberse dejado poseer integralmente por la idea de la muerte y el fracaso. Muchas razones tendríamos para habernos anclado en esas fijaciones. Sin embargo, hemos expresado nuestra multiculturalidad, nuestra aportación humana y nuestras grandes dimensiones en todas las artes, de todas las maneras posibles. El alma mexicana es universal.

Y esa alma universal resistirá a AMLO.

Ya lo verá usted.

El mexicano es un ser imbatible. Indómito e insumiso. Tenemos características que muchos pueblos envidian, porque a pesar de largas y truculentas historias de traición, hemos sobrevivido con orgullo y esperanza. A diario cortamos con valentía los nudos insalvables que algunos privilegiados enredan para perpetuar los apetitos dinásticos. La 4T no es excepción.

Nadie ha podido tragarse entero el impulso, la pulsión del mexicano. Y deveras que lo han intentado.

Y hoy no creo que lo consiga López Obrador.

Aun cuando siembre terror son sus aliados y ¿socios? del crimen organizado.

Domaremos al tigre. Después lo llevaremos al taxidermista de la Historia.

O usted ¿qué cree?

Indicios

El término fiscalía ya se convirtió en sinónimo de impunidad. Ni la que está a cargo de Alejandro Gertz ni las estatales son capaces de fincar delitos al cada vez mayor número de criminales que hay en el país y que seguirá creciendo ante la pasividad o incluso complicidad de policías, militares, marinos, guardias nacionales, agentes del MP, jueces, etc. Se saben protegidos. Inatacables. La sociedad, en tanto, desprotegida. * * * En ese terreno habrá que mencionar a Ernestina Godoy, quien ante la desesperación de no ser ratificada —como quiere su “carnala” Claudia Sheinbaum— recurre a medidas desesperadas que, lo peor, le resultan contraproducentes. Enemistada ya con los panistas por sus acusaciones en el caso del llamado “Cártel Inmobiliario”, si es que esperaba que algún priísta votara esta noche, en lo oscurito, en el Congreso de CDMX por su ratificación, se equivocó de timing y mandó a detener, dizque para presentarlo, al secretario general del tricolor en l capital del país. Enérgico, Alejandro Moreno ya dio línea a su bancada: ¡Godoy no pasará! Ni modo. Ooootra derrota para la “corcholata” favorita y favorecida por el dedo de AMLO. * * * ¿Sabrá Sheinbaum lo que dice? Según ella, la envidian por el trolebús elevado que se construyó en una mínima parte del territorio capitalino durante su gestión como “regenta”. Sí. Seguro. En Berlín, París, Beijing, Los Ángeles, Buenos Aires y otras capitales nacionales ya mandaron a sus scouts a ver si esta obra no se le cae. * * * Pésimo estreno de “la ministra del Presidente”. La SCJN le dijo nones a su pretensión de renunciar a las prestaciones de las que gozan sus pares y a disminuir su salario y el de sus colaboradores. Lenia Batres, quien creía que su paso por el alto tribunal sería un día de campo, también se queja del tambache de asuntos a resolver que hay ya sobre su escritorio, como el los del cualquier otro de sus colegas. * * * Mal, muy mal pinta el panorama para Morena en Veracruz. Apenas, el cada vez más desdibujado Cuitláhuac García, otro pésimo “gobernante” de la caterva de Morena, fue abucheado enfrente de López Obrador. La candidata de éste, Rocío Nahle, es extranjera. Y el de la oposición, PepeYunes, tiene larga trayectoria política en la entidad. * * * La candidata opositora en Morelos, Lucy Meza, ya se enfundó en el traje de domadora del tigre: “Morelos concluyó el año ocupando los primeros cinco lugares en delitos de alto impacto”, dijo al lamentar el asesinato de Giovanni Lezama. Sostuvo que para este 2024 no se observa que mejore la estrategia de seguridad. Por ello llamó a las y los morelenses, a la sociedad civil, a los distintos sectores de la población, a los líderes de las iglesias y asociaciones de profesionistas a cerrar filas en favor de la seguridad y la paz social. “Vivimos en una emergencia y, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco está rebasado en materia de seguridad, prueba de ello es que en menos de cuatro días se han registrado 12 asesinatos. Es decir estamos hablando que van 3 homicidios por día, esto no puede seguir ocurriendo”. Expuso que las familias morelenses se encuentran en un estado de indefensión, muy grave, que necesitamos cambiar para darles paz. “Nuestro estado viene de más de mil homicidios cometidos en el 2023, de más de 80 feminicidios, de robos a casas habitación, de robo de vehículos y hasta de secuestros”. El tigre, el tigre, pues. * * * Y por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

