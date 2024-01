Martí Batres “presiona” a alcaldes de oposición

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Convencido de que como en el amor, en la guerra (política) “todo se vale”, Martí Batres, jefe de gobierno sustituto, sin pudor presiona a los alcaldes de oposición para la realización de eventos políticos de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, aspirantes de Morena a la Presidencia del país y a la jefatura de GCDMX, respectivamente.

En opinión del diputado local de Acción Nacional, Luis Chávez García, la actitud del funcionario “es condenable por su obsesión para cumplir con la agenda de Morena”.

La alcaldesa Alfa González exhibió la operación de funcionarios del GCDMX para la realización de eventos políticos en diversas demarcaciones y se lanzan al ataque si no lo consiguen.

En un post desde su cuenta de X, la funcionaria informó que la oficina de Batres le hizo una llamada para pedir la explanada de la alcaldía de Tlalpan para un evento de Morena.

Esa no es su función…

Sin embargo…Alfa dijo que “esa no es la función del jefe de Gobierno. Pareciera que su prioridad es operar para Morena, olvidándose de su obligación, que es la de atender los problemas de la ciudad, como el desabasto de agua y otros”.

Chávez García añadió que no se trata de negar espacios a los actores políticos, sino de respetar los canales institucionales. “Para el día que ellos requerían la explanada, el gobierno de Tlalpan ya tenía un evento programado: La entrega de juguetes y partir la Rosca de Reyes” para regocijo de los niños de la demarcación.

Esto para la alcaldía es más importante que un evento político a favor de Claudia o Clara, dijo González.

Por su parte, el diputado federal panista Héctor Saúl Téllez Hernández, lamentó que el presidente de Morena-CDMX, Sebastián Ramírez, no tenga la altura para entender las formas en que se hace política. Agregó que “de manera cobarde denigra a una mujer y ofende la labor del servicio público de una funcionaria ejemplar como Alfa”.

Y es que el dirigente de Morena en la ciudad de México la llamó “autoritaria” por no prestar a Sheimbaum la explanada de Tlalpan, alcaldía que, por cierto, gobernó la hoy aspirante presidencial de Morena, cuando se desplomó el Colegio Rébsamen.

Sebastían Ramírez argumentó que se estaban impidiendo los derechos de Claudia al no dejar que hicieran un evento.

Téllez Hernández aprovechó la ocasión para recordar que Sebastián Ramírez está en el puesto de presidente capitalino de Morena “como premio de consolación” por la derrota en Coyoacán en las elecciones de 2021. También reveló que les ha negado un debate público sobre la Línea 12, y se ha negado a dar la cara por los feminicidios del gobierno de Morena en la capital, encabezado por Sheinbaum.

Según Téllez, rehúye el intercambio de ideas porque no tiene talento político, “es un novato en la grilla”.

Coparmex se deslinda

La información que circuló en las redes respecto a “¿Qué hubiera pasado si AMLO hubiera perdido por tercera vez?”, atribuible a la Coparmex, resultó una fake news.

Para no entrar en mayores detalles, la misma confederación patronal dijo a The Associated Press que el texto que circula no es de su autoría ni lo difundió. Según la AP, tampoco encontró ninguna evidencia en los comunicados oficiales del organismo empresarial ni en sus redes sociales de que ese texto haya sido publicado por dicho organismo.

El texto atribuido a Coparmex, hace referencia a que el organismo se manifestó en contra de las acciones que ha implementado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia económica, seguridad social, salud, anti-crimen, entre otras.

Conductas suicidas

Durante los últimos cinco años, la tasa de suicidio juvenil se elevó en 20% en el país, es decir, una tendencia que va al alza de manera alarmante y eso debe preocuparles a las autoridades federales.

El INEGI ha informado que en 2016 el suicidio entre jóvenes de 15 a 19 años, fue de 6.9 por cada 100 mil habitantes, sin embargo, durante el 2022, esa cifra subió a 7.7.

Frida Guillén Ortíz, vicepresidenta de la Comisión de Juventud, pidió al GCDMX trabajar de la mano con la Secretaría de Salud federal en una agenda que contenga esquemas de detección de conductas suicidas entre jóvenes.

Es importante atender los problemas de una posible depresión, algún tema de salud mental o situación económica, que orillan al suicidio, dijo.

La panista comentó que, de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, el fenómeno del suicidio se agudizó durante la pandemia del Covid-19, donde los jóvenes entraron en un clima de inestabilidad emocional por razones familiares, financieras, entre otros.

El Instituto de Ciencias Forenses tiene registro de que en 2020 ocurrieron 609 suicidios, mientras que, en 2021 fueron 630 suicidios; en 2022 se registraron 667 hechos en CDMX.

“Estos son los temas en donde el gobierno debe estar metido en solucionar y dejar de lado los ataques mediáticos a la oposición, la agenda de los jóvenes en la capital ha quedado abandonada y debemos salvarla”.

