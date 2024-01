Anathan Briss celebra el natalicio 74 de Juan Gabriel: “su espíritu está conmigo”

Dice que vivió al lado del inmortal cantautor

Asael Grande

Anathan Briss, famoso estilista de la farándula y personaje que fue cercano a Juan Gabriel, celebró en su escultura, ubicada en Plaza Garibaldi, el natalicio número 74 de “El Divo de Juárez”, Alberto Aguilera Valadez (Parácuaro, Michoacán, 7 de enero de 1950-Santa Mónica, California, 28 de agosto de 2016).

Considerado como uno de los artistas con mayor éxito en América Latina, Juan Gabriel fue uno de los mayores compositores y personajes más conocidos en el medio musical dentro de México. Sus ventas totales se estiman en más de 150 millones de copias en todo el mundo,​lo que lo convierte en uno de los artistas latinos con mayores ventas discográficas de la historia.

En entrevista con DIARIOIMAGEN, Anathan Briss comentó que “estamos con los imitadores que dan su espectáculo de lo mejor, cada año aquí estamos, convoco a todo mundo porque me gusta que vengan a dar el show a mi querido Beto, en su estatua de Plaza Garibaldi, de la Ciudad de México, y si Juan Gabriel viviera, estaríamos allá en su espectáculo, me llevaría a todos sus imitadores para que los viera”.

Personaje cercano al compositor michoacano, Anathan Briss asegura vivió al lado del quien se habría de convertir en el cantautor más importante de la escena nacional, dijo que la música de Juan Gabriel sigue vigente, “porque los buenos artistas y los buenos compositores nunca mueren, ni morirán, pasarán años, más de cien años, y su música se seguirá escuchando, Juan Gabriel es de los grandes de nuestro México que ha dado como nadie a un gran compositor, que le componía al amor, al fracaso, a la pobreza, él tenía para todo.

Sobre si existen grabaciones inéditas de Juan Gabriel que no han salido a la luz pública, Briss, dijo que “hay mucho material, hasta de sobra, yo le pido al hijo, Iván Aguilera que me suelte toda la música, porque la música no es propiedad de él, es de lo mexicanos, porque Juan Gabriel fue de los mexicanos, y saldrá música próximamente, y verán qué composiciones nos ha dejado mi querido Juan Gabriel”.

Respecto a los mitos y rumores de que sigue vivo Juan Gabriel, Anathan Briss, entre carcajadas, explicó: “mi teoría es que los productores, directores e investigadores, investiguen bien, en realidad, la vida de Juan Gabriel no la han investigado desde sus inicios, y eso de que está vivo, pues no hay pruebas, de hecho, hay un güerejo por ahí, pelo rubio -refiriéndose a Joaquín Muñóoz- que dice que Juan Gabriel está vivo; yo le he dicho que me lo entregue, no me lo ha entregado, todo es falso, hay mucha gente que dice que conoció a Juan Gabriel, montan las fotos, cómo va a ser posible; me han hablado editoriales, quieren saber cómo llegué yo a la Ciudad de México, cómo conocí a Juan Gabriel, yo lo conocí con una ‘madrota’, había políticos, ahí había de todo, en su penthouse de Villalongín, fue cuando vi a Beto, y dije –‘¿quién es ese chico tan mono’?; su espíritu está conmigo, siempre, se me aparece mi Juan Gabriel, y me apoya en mis cosas”, concluyó Anatthan.

