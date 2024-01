La presidencial no está definida: AMLO

Espacio Electoral

Eleazar Flores

ROSCA DE REYES-. En la partida de… ROSCA, que al parecer es la primera ocasión en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo hace con la FUENTE DE LA MAÑANERA, el tabasqueño se sinceró al responder que la elección presidencial no está definida, pues LA ÚLTIMA PALABRA LA TIENE EL PUEBLO y no siendo CIENCIA EXACTA, la política no se puede predecir con tanta anticipación.

Eso sí, el mandatario aprovechó la ocasión para ampliar su comentario sucesorio, añadiendo que podrá entregar la banda presidencial a una persona que es puro corazón, una persona muy honesta, muy trabajadora, muy inteligente, con un nivel académico más que yo”, y muchos creyeron que no se refería precisamente a la ingeniera Xóchitl Galvez, ¿o sí?

Siendo la política una ciencia de aproximación y advirtiendo que la elección presidencial no está definida -siendo esta la primera ocasión que hace un comentario en este sentido dubitativo- López Obrador confió, sin embargo, en que “nos siga yendo bien, que sigamos avanzando”.

El mandatario sustenta en el hecho de que ahora “la gente ya está cansada de la corrupción”, pero seguramente en esta perversión de algunos servidores públicos, también esté considerando a quien fue su primer jefe en el servicio público en Tabasco, en la lejana época de los setenta, el entonces joven Ignacio Ovalle Fernández , desaparecido de la política hasta esta etapa del lopezobradorismo, como director general de la discutidisima Segalmex.

Segalmex, empresa naciente de la Cuarta Transformación, dependencia que todos conocimos como Conasupo, que incluía empresas afines como Liconsa y Diconsa, responsables de surtir preferentemente de leche, arroz, frijol, azúcar y demás productos de la canasta básica, hasta los rincones más apartados y lejanos del país.

Estas TIENDITAS eran las que abrían sus puertas -en ocasiones de una sola cortina pequeña- desde las seis de la mañana para que las amas de casa fueran a hacer su compra básica para el desayuno de los hijos antes de mandarlos a la escuela.

ATACADO-. Para variar, el Presidente aprovechó la partida de rosca para quejarse de la gran difusión que los medios de comunicación dieron a hechos violentos registrados en Guanajuato y Guerrero, pero olvidó que también se reportaron otro tantos en su natal Tabasco, donde entre finales de 2023 y principios de 2024 se registraron negocios cerrados, justamente por la violencia.

CDMX-. Después de la reseña anterior, prepárese para escuchar en la mañanera de hoy el enojo presidencial por no reelegir el Congreso capitalino a la señora Cristina Godoy como fiscal, GRACIAS a que ni los legisladores de su propio partido, MORENA, votaron por la ratificaicón.

Eso sí que calienta, o mejor dicho enfría un poco los triunfos guindas, ¿preámbulo de futuras derrotas?

