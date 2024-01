“Lagunilla mi Barrio” continuará en cartelera

Viernes, sábados y domingos en el CCT2

Ofrecerán su exitosa y divertida comedia a partir del 19 de enero

Como antesala de este regreso, en familia teatral partieron la Rosca de Reyes

Isabel Violeta

Después de unas merecidas vacaciones, la obra “Lagunilla Mi Barrio” regresará con sus presentaciones los fines de semana, y para anunciarlo y compartir reunieron a partir una deliciosa rosca de reyes.

Parte del elenco de esta puesta en escena estuvieron presentes, emocionados por volver y por convivir.

El comediante Freddy Ortega encabezó este festejo y aprovechó para dar las gracias al público y medios por el apoyo, mencionando a nombre de su equipo, además contó que empieza con muchos ánimos el año y con propósitos “Desde la pandemia decidí no postergar nada, ver más a mis padres y seguir adelante. Este año viene con mucho trabajo estaremos mi hermano y yo en Puebla con ‘El intercambio’. Además, nos acompañará mi hija, seguimos con el ‘Tenorio Cómico’ y lo que se vaya sumando” dijo.

Por otra parte, después de partir su rosca sin encontrar al niño Dios, Violeta contó “Comenzamos el año acomodando el hogar, pues nos mudamos, estoy muy contenta por mi hijo que sigue creciendo y queriendo cumplir sus sueños, ahora con una nueva etapa ya que quiere comenzar siendo Streamer”.

En cuanto a la obra, se dijo feliz de ser parte del elenco y aseguró que seguirá con las dinámicas de “Rolando con la Rita” donde sale a caminar por los mercados y calles de la Cuidad creando dinámicas para regalar pases y que más personas vengan al teatro “Estoy agradecida de seguir aquí y que estemos en el gusto del público, nos visitan de diferentes países para llevarse un poco de risas, estaremos aquí hasta que la gente quiera”.

Por su parte, Lisardo solo expresó “Inicie este año con muchísimo trabajo, estoy feliz de que hemos tenido semanas de llenos completos ojalá sigamos igual”.

La única que en esta ocasión se sacó al Niño Dios de esta rosca, fue Abigail Palacios quien interpreta a la “Teporochita” de la Lagunilla, además de ser bailarina por lo que confesó “me siento muy feliz de estar aquí, creo que sacar al niño Dios es más que el muñeco de porcelana que esta bonito, esto viene lleno de cosas buenas, y seguro que así será pues también me salieron dos en mi casa. Estar en esta obra me ha enseñado muchas cosas, gracias a mis grandes compañeros tan profesionales y acogedores he podido vencer algunos miedos y ser mejor”.

Después de degustar el pan y el chocolatito caliente, el elenco terminó invitándonos a “Lagunilla mi Barrio”, pues es un buen plan para divertirse en este inicio de año.

La puesta en escena se presentará viernes, sábados y domingos en el CCT2 a partir del 19 de enero cuando seguirá esta temporada. Puedes adquirir tus boletos en taquilla o en www.tiketmaster.com

“Lagunilla Mi Barrio” se presentará viernes, sábados y domingos en el CCT2 a partir del 19 de enero cuando seguirá esta temporada. Puedes adquirir tus boletos en taquilla o en www.tiketmaster.com