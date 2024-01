Casos Notimex y Godoy

Eleazar Flores

SILENCIO SOSPECHOSO-. Inexplicablemente muchos medios callan algo que de confirmarse, de entrada, parecería escandaloso con vías a delito electoral, pero resulta que no, no obstante que hay denunciantes y hechos, que cuando menos levantarían algún interés de investigación.

Algo más que esta denuncia-revelación la hace una ex funcionaria de la Cuarta Transformación en un rotativo antaño antigubernamental y actualmente afín al actual gobierno y con mayor precisión, de evidentes afectos personales entre directivos del medio y autoridad, que no tendría menor inconveniente mientras no se traspasaran los delgados límites entre periodismo y política.

AL GRANO-. Según POSICIONAMIENTOS de la ex directora general de NOTIMEX, Sanjuana Martínez, en los que se apoya el digital Animal Político, la ex funcionaria revela que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por medio del funcionario José Luis Sánchez Cuazitl, solicitó al entonces director administrativo de la agencia, Carlos Peñaloza Martínez, UN 20 POR CIENTO del importe liquidatorio que se iba a dar a los trabajadores, al momento de dicha liquidación de Notimex.

Esos POSICIONAMIENTOS, abunda ANIMAL POLÍTICO, los ha publicado hasta en dos ocasiones en LA JORNADA Sanjuana Martínez, pero SE NEGÓ rotundamente y según las reseñas la consecuencia fue un enfriamiento a las peticiones de apoyo que la directora de Notimex pidió para resolver el problema de la agencia, cuyo desenlace todos conocemos.

“ES UNA PRÁCTICA COMÚN EN EL GOBIERNO”, fue la frase que se escuchó entre el funcionario de la secretaría del Trabajo y su similar de Notimex, pero SanJuana reiteró su negativa, citando en el enfriamiento a la solución del problema-Notimex al jefe de prensa presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, incluso hasta el director del sistema de Medios Públicos, Genaro Villamil.

PARA SHEINBAUM-. Dentro del contexto de la petición del 20 por ciento del importe de liquidaciones de trabajadores de Notimex y que debería aportarse a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se manejó una cifra aproximada a los 150 millones de pesos, pues muchas eran para trabajadores con treinta o más años de antigüedad, que SE DESTINARÍAN a la campaña de Claudia Sheinbaum.

Si Sanjuana escribió de este tema en LA JORNADA hasta en DOS POSICIONAMIENTOS, lo mínimo que debería hacer la autoridad -incluyendo al INE si se ahonda en el asunto- es investigar así no se haya consumado el hecho, pero el intento peticionario de algún funcionario, tanto de la Secretaría del Trabajo como de la agencia, como es una PRÁCTICA COMÚN, podría darse en otras áreas gubernamentales.

SHEINBAUM-MORENA-. El ofrecimiento explícito de Claudia Sheinbaum a Ernestina Godoy para una senaduría rebasó de entrada la ¿AUTORIDAD? del gerente de Morena, Mario Delgado, lo que demuestra la fuerza de la primera y la debilidad del segundo.

