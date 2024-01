Celeste Sanazi lanza su nuevo sencillo “Sin mí”

Talento y encanto nato

Presenta capas de mensajes y subtextos en cada tema

Arturo Arellano

Celeste Sanazi, joven artista multifacética que recientemente se trasladó a México para seguir expandiendo su carrera en actuación y canto, anuncia “Sin mí” su nuevo sencillo.

Celeste ha enamorado al público con su talento y su encantadora personalidad, basta con visitar sus redes sociales para darse cuenta de su ingenio y humor que hacen la diferencia.

Ahora atrapará de nueva cuenta a su audiencia con su más reciente lanzamiento, “Sin Mí”, donde podremos seguir descubriendo su concepto musical en donde siempre presenta capas de mensajes y subtextos para sumergirse en historias desde su interpretación vocal y sus audiovisuales con propuestas creativas y diferentes, de lo cual nos contó en entrevista ara DIARIO IMAGEN.

“Es uno de los temas favoritos, estoy muy convencida de que es una de esas canciones que salen sin pensar, me parece que te llega al alma, en esos momentos súper importantes para mí como compositora. Se hizo el videoclip y debo decir que me gusta mucho estar en la dirección de arte, involucrada en todo, pudimos diseñar el video como una historia”.

En lo musical, dijo “siempre me preguntaban que genero hacía, pero no es por género que hago canciones, pues este lugar como compositora me dio el desafío de jugar a diferentes géneros, sin mi está un poco en bolero, con bachata, disfrazado de música urbana, tiene un poco del lugar del hecho real de lo que escribo y la gente se ha identificado”.

Y afirma que su mayor recompensa es que la gente la escuche “Una vez estaba en el gimnasio y se me acercó una persona, me dijo ‘escuche tu canción, me encantó’, son cosas que de pronto se ven de lejos, pero cuando se aproximan a decir que les gusta tú trabajo, se valora, porque se quitan la vergüenza, cogen valor y te hablan para darte un halago”.

Adelantó, también que su siguiente canción la entusiasma “porque tiene un mensaje social poderoso, con responsabilidad. Es la oportunidad de hacer canciones que te hagan despertar, se llama ‘Candela’ y tiene ese peso. Se trata de una mujer lumínica, empoderada sabe a dónde ir, pero en un momentito de relax se confía y le hacen una mala jugada.

Asimismo, nos adelantó que en marzo “vamos al Foro del Tejedor a mi primer show en vivo. Soy una interprete musical, una artista con necesidad de expresar y creo que las veces que me encuentro de frente al escenario tengo registro de sentirme libre, es algo especial, y se proyecta”.

Y dijo importante “cantarle a la conciencia, a la verdad, a darnos cuenta de las cosas, estamos en un momento donde no se puede fingir demencia, en la historia humana hay beneficios, ventajas, lo moral, lo debido, lo cohibido, lo que hay que reprimir, pero la urgencia es hacerse cargo de lo que reprimes, de lo que mientes, entendiendo que la vida es asi con esos desafíos, pero siendo consientes” concluyó.