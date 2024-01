Clementina J. Guadarrama, egresada UAEMéx, destacó el desarrollo del teatro estudiantil universitario

Toluca, Estado de México.— Clementina J. Guadarrama, actriz egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) reconocida en los ámbitos nacional e internacional, acudió a la Facultad de Humanidades de esta casa de estudios para develar la placa de las 50 representaciones de All you need is love, puesta en escena de estudiantes del cuarto año de la Licenciatura en Artes Teatrales.

El teatro está vivo, subrayó la actriz de teatro y cine, en el Foro Experimental “Raúl Zermeño” de este espacio académico de la Autónoma mexiquense, donde destacó el trabajo de los estudiantes del Grupo “Raro Teatro”, que presentaron la puesta en escena construida a partir de cinco piezas cortas de los dramaturgos mexicanos contemporáneos Emilio Carballido, Óscar Liera y Xavier Villaurrutia.

En este evento, que encabezó la directora de la Facultad, Beatriz Adriana González Durán, y en el que también participaron el director de la Compañía Universitaria de Teatro, Juan Carlos Embriz Gonzaga, así como los profesores Betania Paniagua y Adalberto Téllez, Clementina J. Guadarrama reconoció el apoyo de los padres de familia para que sus hijos se formen en las artes teatrales.

Resaltó el trabajo que los estudiantes realizaron en el escenario. “Deseó que su proyección pueda ir más allá de las paredes de las aulas y logren cumplir sus expectativas. La única recomendación que les daría es la disciplina total y el amor hacia el arte”, dijo.

Dalia Inés Contreras Gonzaga, docente de la Licenciatura en Artes Teatrales y directora de All you need is love, indicó que las piezas elegidas para esta puesta en escena fueron seleccionadas y desarrolladas por los alumnos. “Se presentaron al público desde septiembre y ahora estamos develando la placa del fin de temporada, lo cual ya es toda una tradición en la Facultad. Esta es una ocasión especial, sobre todo porque contamos con la presencia de Clementina, que seguramente es algo que los chicos van a recordar, porque es una figura ejemplar del teatro y el cine en nuestro país”.

Por su parte, el asistente de dirección de la obra, Edgar Huitrón Martínez, afirmó que reunir las cinco obras de los tres dramaturgos mexicanos en un solo espectáculo exigió un dispositivo escénico puntual y rigor para lograr una dinámica que potenciara la presencia y proyección del trabajo del joven elenco, al que se demandó un compromiso completo con su quehacer creativo.