Tony Mils te invita a perder el miedo con “Aventarnos”

Nuevo sencillo en plataformas digitales

Se alista para ofrecer conciertos en vivo este 2024

Arturo Arellano

Tony Mils es un artista que está redefiniendo los límites de la música y la creatividad. No sigue tendencias, ¡Las establece! Sus nuevos lanzamientos son una amalgama de géneros, sonidos y estilos inexplorados.

En entrevista para DIARIOIMAGEN, nos habló sobre “Aventarnos”, una canción que habla acerca del miedo a aventurarse en una relación y cómo esto se vuelve en una travesía emocionante, en donde nos disponemos a abrir el corazón, ser sinceros y vulnerables aún cuando las heridas del pasado nos acechan, para finalmente darnos cuenta que no se trata de buscar la perfección, sino de aceptar que todas las relaciones tienen altibajos y debemos estar dispuestos a afrontar estos altibajos juntos.

“No me esperaba que tanta gente conectara con esta canción, ha sido increíble, porque la hacen suya, la interpretan de forma distinta, se trata de dar un mensaje positivo que es la razón de hacer este tipo de temas en que se habla de esa situación en que traes incertidumbre, miedo, no sabes que va a pasar después de decir sí”.

A esto añade que “es para acompañar a la gente en ese proceso, es confiar y vamos a aventarnos, confía en tu corazón, siempre vas a aprender, por más feo que se vea el panorama siempre habrá una luz y vas a estar bien”.

En cuanto a lo musical dijo “Es una balada con sonidos íntimos, hacen que te metas a la canción, te hacen sentir que estás ahí, con ruidos como de pajaritos, son muchos sonidos de ambiente, que puedes cerrar los ojos y sentir como todo sucede alrededor”.

Aclaró que de momento serán solo sencillos, “ya van varios temas que están listos para lanzar este año, pero empezamos con esta canción en la que hablamos de como muchas veces en relaciones, cuando tienes miedo, no sabes que va a pasar, si es correcto estar con una persona, dices ‘vamos a aventarnos y a disfrutar’, y está bien, el beneficio de la duda, iniciar una aventura juntos”.

No obstante, aclara que no se limita el mensaje al tema del amor de pareja “También en el ámbito personal, cuando estoy indecisito de estar en un trabajo, en una profesión, en mi caso fue la pregunta de seguir en la música, que no es fácil, pero igual vamos a aventarnos con el mayor esfuerzo, dedicación y responsabilidad”.

En cuanto a los conciertos, comento “Tenemos show planeado para junio, aunque antes habrá festivales, abriré conciertos, habrá mucho trabajo en 2024, me urge porque estar en el escenario es increíble, no tiene comparación, soy un niño feliz cuando me subo al escenario, me enfoco en pasarla bien con la gente, ahí puedo ser yo mismo”.

Y adelanta que “Vienen sencillos super diferentes, todas mis canciones son asi, con la misma esencia, pero explorando géneros. El siguiente sencillo los va a poner a bailar, gritar, reír Se llama ‘Prohibido enamorarse’, y pronto saldrá a la luz”, concluyó.

Cabe destacar que el proyecto de Tony no es solo música, es una sinfonía de colaboraciones que rompe fronteras. Tony Mils ha unido fuerzas con algunos de los nombres más influyentes de la industria, fusionando culturas y estilos para crear algo genuinamente único como Alex Luna, Ramón Vega y Axel Muñiz.

