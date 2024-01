Bely y Beto sorprenderán a todos con su ¡Yujujui! Tour

21 de enero Auditorio Nacional

El espectáculo contará con todos sus personajes y grandes sorpresas

Para su 30 aniversario les gustaría colaborar con Yuri, Bronco o Gloria Trevi

Arturo Arellano

Bely y Beto llegan con un impresionante y nuevo espectáculo donde abrirán las puertas de su casa para bailar y cantar… pero las sorpresas irán sucediendo cuando se den cuenta que es posible imaginar mundos fantásticos cada que vez que dicen: ¡Yujujui!

En entrevista para DIARIO IMAGEN, la talentosa Bely nos contó “Estamos listos, tenemos nuestro show el día 21 de enero a las 12:30 y 5:30, para que los chiquillos de la Ciudad de México vayan y disfruten de una excelente producción con más de 15 cambios de vestuario, canciones, vamos a viajar por mundos, es algo realmente mágico donde las familias se involucran”.

Agrega que ¡Yujujui! es alegría, felicidad, es la expresión de Beto cuando está muy contento, sin embargo “aunque los niños tienen identificada esa palabra, ahora la usamos para viajar a diferentes mundos, es muy interactivo, porque es complicado llevar lo que los niños ven en televisión a un espectáculo en vivo. Entonces usamos muchos recursos porque necesitamos que el niño esté involucrado y se sienta que es parte de algo”.

Agrega que “la etapa de la infancia es muy corta, cambian rápido los gustos, el entretenimiento, no es lo mismo lo que ven a los 6 u 8 o 12 años de edad, y nosotros debemos estar dentro de. Tenemos niños de 3, 4 o 5, en la mayoría de nuestro público, pero también de 12, dicen ‘no me importa que ya estoy grande a mí me gusta Bely y Beto’ y se divierten con nosotros”.

En el espectáculo, aclara que son las mismas canciones y algunos estrenos, “por ejemplo ‘La Pepo cumbia’, ‘La bruja’ las montamos de forma diferente, porque hay gente que ha venido a todos los shows desde el Teatro Silvia Pinal y nos dicen que está padre que todos sean diferentes, de eso se trata”.

Con 29 años de carrera, Bely se dice feliz del éxito logrado “Es un orgullo poder alcanzar este lugar, basado en el trabajo, esfuerzo, son 29 años dedicándome completamente a los niños y mi trabajo rinde frutos ahora. Llegar al nivel de artistas que yo veía de chiquita, es maravilloso, incluso soy muy buena amiga de la hija de Cepillín, que es de Monterrey, tuve la oportunidad de platicar con él y me dio muchos consejos, me explicó cómo llegar a un nivel donde te ven millones de personas y como conservar esa parte de cuando ya llegaste, ya me comparan con ellos, con los iconos del entretenimiento infantil, ahora hay que quedarse”.

Nos adelanta que hay muchos planes para celebrar sus tres décadas de carrera “Los 30 serian en el 2025, vamos a grabar cosas bien bonitas para este aniversario. Siempre te dicen piensa en grande y mis amigas me decían, que los 30 años en el Foro Sol, fueron palabras al aire, pero ¿porque no aspirar a estar ahí? Ya hicimos el Palacio de los Deportes, se llena de niños cantando y bailando, entonces ahora solo digo ‘Diosito permítenos hacer un gran show como la gente lo merece y con metas más grandes’, espero todo suceda”.

Al haber hecho colaboraciones con Tatiana y Luly Pampin, se dijo abierta a hacer otras tantas para este año “veo que las colaboraciones benefician mucho al público que consume Bely y Beto, pero ahora me gustaría hacer cosas con gente que no precisamente se dedica a los niños, con Yuri, la Trakalosa, Grupo Pesado, Bronco, Gloria Trevi, sueño muy en grande. Porque los artistas somos generacionales, mis hijos no conocen música de los setentas, y nosotros no conocemos a los nuevos. Ojalá se pudieran fusionar las generaciones”.

Bely y Beto llegarán al Auditorio Nacional con todos sus personajes y su espectáculo ¡Yujujui! El 21 de enero, para luego dirigirse a los Estados Unidos, donde ofrecerán shows en California, Texas, Illinois, Atlanta, Miami y otras ciudades.

