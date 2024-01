AMLO: distractores extemporáneos

Espacio Electoral

Eleazar Flores

EFECTIVOS PRO CLAUDIA-. Dentro de su propósito de enviar proyectos de reformas constitucionales, sabedor que por extemporáneas algunas no pasarán, aún así el presidente Andrés Manuel López Obrador lo hace, como efectivos DISTRACTORES en beneficio de…

De su candidata presidencial favorita y en contra de la candidata opositora, pues experto en llamar la atención, los medios se ocuparán de SUS INICIATIVAS, dejando o cuando menos MINIMIZANDO PROBLEMAS TORALES como las MASACRES del país, la paralización del transporte público en Acapulco, pero aún así… VAMOS REQUETEBIÉN.

NO PASARÁN-. De entrada, el proyecto de REFORMA ELECTORAL anunciada por el padre de la Cuarta Transformación NO PASARÁ y para ello no se requiere ser experto del CENTRO UNIVERSITARIO CÚSPIDE, quien extendió título exprés al fiscal interino Ulises Lara López, sino algo más sencillo y elemental, la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos que claramente dice que en AÑO ELECTORAL no podrán hacerse reformas al marco jurídico vigente.

Y resulta que este año electoral de hecho inició en los dos últimos meses de 2023, por lo que ni la pena vale ampliar al tema, AMLO lo sabe, pero insiste pues los medios se dedicarán a cuestionarlo. También propone otra reforma difícil de digerir, la relacionada con las PENSIONES que sólo con una MAYORÍA LEGISLATIVA la lograría, pero al no tenerla será otro distractor más.

Tan efectivos son los distractores que los REPORTEROS MAÑANEROS cuando se les concede el micrófono -preferentemente a los incondicionales como Lord Molécula-, se ocupan de todo menos de los problemas torales como los relacionados con Acapulco y pérdida de vidas en varias entidades del país, estos NI QUIEN LOS ABORDE.

TV MEXIQUENSE-. Luego de unos veinte años de conducir el noticiero estelar de TELEVISIÓN MEXIQUENSE, el chilango Carlos González lo deja a quién sabe quién, pues hasta el viernes sólo se supo de otro ajuste, el nuevo JEFE DE INFORMACIÓN, Enrique Gómez.

Se extraña la salida de Carlos González, máxime que al cambio de administración, el noticiero de 9 a 10 de la noche SE MORENIZÓ, tanto que EN TIEMPO, transmitía más boletines e imágenes preferentemente de la gobernadora Delfina Gómez o el secretario general, Horacio Duarte, además de editorializar favorablemente la mayor parte de sus contenidos.

Tanto que en la SEGUNDA AUDIENCIA PÚBLICA de diciembre, el conductor calificó hasta el cansancio como algo INÉDITO -lo que no es cierto- pues se iniciaron con Carlos Hank -1969-1975-, el conductor dio a la cobertura “SOLAMENTE” más del cincuenta por ciento de la hora, anuncios incluidos. ¿Se pasaría de tueste?

De todos modos, se va obedeciendo la instrucción del nuevo director de la televisora, Bernardo Barranco Villafán, DESTOLUQUIZAR el medio… pero Carlos es chilango eh? Vendrán más.

elefa44@gmail.com