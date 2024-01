Partidos reciclan candidaturas

Espacio Electoral

Eleazar Flores

TODOS SIN EXCEPCIÓN-. Se ignora si por falta de nuevas figuras o por cumplir promesas a sus cuadros, de antes y actuales, lo cierto es que todos los partidos proponen para candidaturas al Senado de la República a mujeres y hombres del pasado y no todas-os por brillantes.

Dentro de estas propuestas leerá usted nombres de ex gobernadores y ex funcionarios hasta del siglo pasado o bien ex diputados-as, ex senadores-as que ni por equivocación tuvieron participación alguna en las legislaturas de las que formaron parte, por lo que de ganar y repetir, asumirían el mismo papel de ostracismo, a no ser que algunos se DESTAPEN sorpresivamente.

NOMBRES-. Por espacio y para no cansarla-o, solamente le citaré nombres de algunas-os ¿PRECLAROS? panistas-priistas-perredistas del pasado lejano y otros del más reciente o de plano en pleno ejercicio, pues la SENADURÍA es un PREMIO DISCIPLINARIO partidista que usted identificará fácilmente, pues aún sabiéndolo enterado, le recordaré detalles de esas figuras.

SONORA-. En la tierra de Luis Donaldo Colosio regresan buscando una senaduría la periodista Lilly Téllez, ahora por el PAN, antes de MORENA, y el tricolor, el siempre priista de larga carrera partidista y de gobierno, Manlio Fabio Beltrones.

GUERRERO-. En este estado castigado por “Otis, y por el gobierno federal, busca reelegirse Manuel Añorve Baños, arropado siempre por Beltrones, pero ahora resulta muy “leal” al actual presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Añorve fue el CELESTINO en la caída del senador hidalguense Miguel Ángel Odorio Chong para quedarse como coordinador senatorial con el cargo. ¿Volverá su lealtad a Manlio?.

EDOMEX-. En la entidad mexiquense vuelve a la circulación la ex candidata a gobernadora Alejandra del Moral, quien buscará una senaduría por el PRI además del panista huixquiluquense Enrique Vargas, tal como le anticipé hace un año, pagándole de esta manera. Además, su esposa, la actual alcaldesa de Huixquilucan, Romina Contreras, buscará una diputación.

En la lista se incluye a Laura Barrera, quien seguramente iría como suplente, ¿o sería Alejandra?

NUEVO LEÓN-. En la tierra del CABRITO que se está poniendo cañón todo, hasta la escasez de agua, regresa en busca de un SENADURÍA Fernando Canales Clariond, con la alianza PAN-PRI, que la dirigencia nacional lo supone con capital político para ganar.

COLIMA-VERACRUZ-HIDALGO-. En Colima regresa el ex dirigente nacional del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo; en Veracruz, Miguel Ángel Yunes, y en Hidalgo, Carolina Viggiano, perdedora en busca de la gubernatura que ganó Morena, no obstante su importante cargo nacional partidista.

JALISCO-. Por ahora paro con el atlista ex gobernador jalisciense Alberto Cárdenas, quien buscará una senaduría por su entidad.

Esta es una muestra. Vendrán más.

elefa44@gmail.com