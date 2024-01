Nora Arias, ¿al Senado?

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Aunque la dirigente local del PRD, Nora Arias Contreras, ha dicho y se sabe que tiene experiencia suficiente para enfrentar a cualquier adversario de Morena, hoy sóolo está ante dos opciones: repetir como alcaldesa en la Gustavo A. Madero o ser senadora de la República. Esto, al parecer, es lo más probable.

Cuando intentó competir por la candidatura de la oposición a la jefatura de Gobierno, a la que también aspiraban en ese momento Santiago Taboada, Xóchitl Gálvez y Lía Limón, entre otros políticos, debió dar un paso al costado. Las cosas cambiaron cuando Xóchitl Gálvez pasó de ser aspirante a la jefatura de Gobierno a ser precandidata del grupo opositor, al cargo más importante del país: la Presidencia de México. Hoy es otro el panorama. La candidatura de la oposición para la Jefatura de Gobierno de la CDMX en 2024 sería para una persona propuesta por el PAN porque así se acordó en la alianza que formalizaron con el PRD y el PRI.

Así es. Santiago Taboada, ex alcalde en Benito Juárez, es quien buscará derrotar a la morenista Clara Brugada, a quien el panista asegura que derrotará en las elecciones de este año. A menos de cinco meses de la jornada electoral de junio, las cosas se van dilusidando. Según LPO, el PRD analiza postular a su presidenta Nora Arias como precandidata al Senado en el segundo lugar de la boleta.

El primer puesto en la Cámara alta será para el PRI, que analiza, según LPO, a dos hombres “muy importantes” (de los que no se dieron a conocer sus nombres). El segundo será para el sol azteca, que podría postular, lo más seguro, a Nora Arias Contreras. Es de resaltar que a diferencia de las elecciones de 2021, este año la oposición participará como alianza y mantendrá la unidad en todos los distritos para no estropear posibles victorias. De paso, también se comenta que Francisco Chiguil, alcalde de la Gustavo A. Madero, no logró colocar a su esposa Beatriz Rojas, actual diputada federal, como candidata a sucederlo en esa alcaldía, la segunda demarcación más poblada de la entidad,​solo después de Iztapalapa, con un millón 173 mil 351 habitantes, de acuerdo con el más reciente censo.

Brugada no respeta el calendario electoral

Por cierto, ante la real amenaza que representa el panista Santiago Taboada, Clara Brugada, de Morena, no pierde la ocasión para hacer acto de presencia en actos políticos acompañando a Claudia Sheinbaum, aun cuando sabe que el periodo de precampaña terminó el pasado 3 de enero. A juicio de legisladores de Acción Nacional, la ex delegada de Iztapalapa y aspirante de Morena a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, se pasa de lista y por ello la denunciaron ante el Instituto Electoral de la CDMX. Andrés Sánchez Miranda, representante del PAN ante el IECDMX informó que en la queja precisan que Brugada asistió a un acto de Claudia Sheinbaum el 6 de enero.

Ese día se presentó en la explanada de la Alcaldía Xochimilco y poco después en el Parque-Explanada San Lorenzo Huipulco, en Tlalpan”.

Según Sánchez Miranda, los hechos acreditados pretenden posicionar indebidamente y fuera de los periodos de precampaña a Clara Burgada Molina, frente al electorado de la capital, alterando la equidad en la contienda, ya que visiblemente se trata de actos anticipados de campaña, cuando esta todavía ni inicia. Sánchez Miranda recordó que entre el tres de enero y hasta marzo, que es cuando arranca formalmente la campaña a la jefatura de Gobierno, los precandidatos deben guardar silencio y mantenerse al margen de cualquier declaración o acto que pueda impactar en el resultado de la elección”, cosa que no hace la ex alcalde morenista. El diputado Federico Döring alertó que Morena “ya siente miedo” a perder ante Santiago Taboada.

Impulsa el IECM participación ciudadana

El Instituto Electoral de la Ciudad de México y la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en la capital suscribieron el “Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana”, con el objetivo de desarrollar en la ciudadanía de la entidad un conjunto de competencias que motive y posibilite su participación informada y razonada en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, por medio de la implementación de acciones diseñadas bajo un enfoque de educación electoral.

La firma del documento, encabezada por la Consejera Presidente de este Instituto, Patricia Avendaño Durán, es una muestra del trabajo interinstitucional que durante 25 años ha desarrollado el IECM, el cual ha dado como resultado la organización de procesos electorales y ejercicios de participación ciudadana, apegados al anhelo democrático de la capital del país.

Durante la firma, Avendaño Durán celebró el compromiso de las y los funcionarios de la Junta, para trabajar con el IECM en el impulso y difusión de acciones que permitan sensibilizar a la ciudadanía acerca de la importancia de su participación en los diversos procesos democráticos y actividades que realizan ambas instituciones. A su vez, la Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE, María Luisa Flores Huerta, reconoció el esfuerzo y experiencia del Instituto en materia de fomento a la Educación Cívica y Participación Ciudadana.

