“No soy títere de nadie”: Mónica Fernández

La sumisión no fue lo que me llevó a ocupar una curul en el Congreso capitalino, afirmó la legisladora Mónica Fernández, quien aclaró: “Yo no renuncio al PRI; me expulsa el partido de Alejandro “Alito” Moreno por votar a favor de la ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“Por ese voto, dijo la diputada, dirigente nacional del tricolor me tacha de traidora”.

Con esa actitud queda demostrado que Moreno Cárdenas no conoce el respeto a la libertad de expresión, que incluye mi libertad y derecho a ejercer mi voto como representante popular en el Congreso, sin temor a represalias o censura.

¿Y ahora?

La diputada Mónica Fernández se sinceró: “Insistiré en encontrar

un lugar para mi voz y para la actividad que me llene, entregada siempre al servicio e interés por el bien de los demás, pero no permitiré, ¡nunca! que desde espacios cómodos y cándidos de poder, se mancille el trabajo honesto y humilde, pero efectivo, que he realizado a lo largo de mi carrera, lanzando cobardemente imputaciones e infamias que significan un claro atropello a mi persona; a mi trabajo político y hasta a mi familia, más aún cuando se parlotean por consigna y desde lejos”.

Reiteró que no cederá a presiones que ni siquiera vinieron de otro partido, sino desde la propia dirigencia de Alejandro Moreno Cárdenas. “No me doblarán amenazas ni ataques de desprestigio, por no seguir las órdenes de un dictador; me niego a ser un títere político de alguien que no ve por las necesidades de los representados”.

Mónica Fernández insistió en su compromiso con las y los ciudadanos; “mi trabajo me respalda con el 20% de la productividad legislativa total de la bancada del PRI; soy la número uno en el registro de instrumentos presentados por sus integrantes ante la Mesa Directiva”, afirmó.

¿Qué sigue bajo estas circunstancias?

“Seguir trabajando sin cansancio para alcanzar una justicia social que fue olvidada desde que llegó Alejandro Moreno Cárdenas a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional y quien ya no representa el sentir de sus simpatizantes, de aquellos que son la verdadera base del partido, ni del ciudadano de a pie que quiere un México diferente.

El verdadero priismo de la Ciudad de México no está a la voluntad de Alejandro Moreno Cárdenas.

Lealtad no es obediencia ciega; disciplina no es sometimiento a placer y militancia no es servilismo.

Y sentenció: ¡No me voy, me corren!

Pero hay Mónica Fernández César para rato, para trabajar en beneficio de las y los ciudadanos, concluyó.

Un riesgo, las obras que realiza el GCDMX

Cuando no es una cosa es otra, el caso es que los ciudadanos andan siempre con el Jesús en la boca.

Antes fue la Línea 12 del Metro. Ahora, los pésimos trabajos que realiza el gobierno de esta capital en la construcción del Tren Interurbano México-Toluca pusieron en peligro de nueva cuenta a vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón.

Esta vez, una parte de la estructura de concretó cayó sobre dos vehículos estacionados; afortunadamente no hubo víctimas fatales, Ante esos hechos, la diputada local de Acción Nacional, Claudia Montes de Oca, exigió al gobierno capitalino asumir su responsabilidad por lo sucedido, pues pone en entredicho la seguridad estructural, con el riesgo de ocurrir una tragedia como en la Línea 12 del STC.

A la Secretaría de Obras y al Gobierno central le solicitó que presenten un informe sobre lo ocurrido, así como la realización de peritajes que garanticen que la construcción se lleva a cabo de acuerdo con los estándares internacionales.

La estructura de concreto se desplomó sobre la avenida de Las Torres, colonia Observatorio, en las inmediaciones del Campo Deportivo Revolución.

La legisladora alertó que es sumamente preocupante que sucedan este tipo de accidentes que atentan contra la seguridad de la gente. Eso se debe, añadió, a la falta de supervisión de las labores de construcción, así como de una mala planeación y ejecución por parte de la Secretaría de Obras.

Para la legisladora, a este gobierno “todo se le cae”: la Línea 12 hace unos años y ahora el Tren Interurbano, lo que demuestra su incapacidad para la realización de obras de gran calado.

Anunció que emprenderá todas las acciones legales necesarias para denunciar estos hechos y que representará los intereses de las personas afectadas, así como de los habitantes de la alcaldía Álvaro Obregón, porque la seguridad de los ciudadanos no puede estar comprometida por una pésima gestión gubernamental que muestra reiteradamente su incapacidad para garantizar la integridad de las personas.

¿Habrá debates entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez?

Aunque la Comisión de Debates del INE ya perfila cuáles podrían ser los lugares en los que se lleven a cabo entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, hay quién advierten que la morenista no asistirá y si lo hace, será bajo sus condiciones.

