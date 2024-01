Proteger y garantizar el periodismo libre, una asignatura pendiente en México

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Eduardo Ramírez, hoy presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, seguramente será el próximo gobernador de Morena en su natal Chiapas.

Llegará cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador esté entregando el poder quizá a la oposición. Será, por tanto —muy probablemente—, uno de los muchos con posiciones de poder de la 4T que ya no tendrá liderazgo mañanero desde Palacio Nacional.

Lo sabe. Y quizá por ello afirma que este es un momento de reflexión sobre el futuro de México.

Advierte que hasta hoy en la adelantada contienda presidencial no se han abordado los temas nacionales esenciales: la relación prensa-Estado y la protección de los periodistas con medidas cautelares efectivas; no se ha logrado tampoco avanzar en la legalización de las drogas que ya es un tema de efectos negativos a nivel mundial —hoy se producen para el tráfico y no para salvar vida dentro de la medicina tradicional, dice— y tampoco se aborda el tema de la reconciliación como base de la gobernabilidad.

Al hablar desde la tribuna del recinto de la permanente en el Senado durante la conmemoración de los primeros 20 años de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, la ANPERT, acompañado por Miguel Ángel López Farías —presidente de la ANPERT—, y ante un centenar de periodistas dijo:

“El Estado mexicano tiene sin duda una asignatura pendiente con ustedes. Tiene una asignatura pendiente para que se desarrollen libremente en el ejercicio de su trabajo.

“Es un buen momento, ahora que inician las campañas presidenciales, poner sobre la narrativa, sobre el debate nacional, porque no se ha tocado.

“Si ustedes analizan las propuestas presidenciables, se habla de todo menos de los temas que finalmente no son la parte gruesa de las necesidades, pero sí en una necesidad como es el periodismo, que tengan todas las garantías.

“Este es un buen momento, que lo asuman los legisladores que también están aspirando y que estemos en el debate nacional… es un gran momento para reflexionar”, subrayó.

Indicó que en esta legislatura que termina y de la que forma parte como líder político de la mayoría de Morena en el Senado, y como precandidato único al gobierno de Chiapas, se avanzó en establecer normas y ampliar leyes de protección a periodistas… pero no se cumplió con el establecimiento de medidas cautelares efectivas.

Así, la protección a periodistas amenazados entró en un mundo de otros requerimientos de protección a ambientalistas, a líderes sociales, a mujeres amenazadas etc., etc., y la protección real se diluyó en un mundo de necesidades.

Antes, dijo, las amenazas a los periodistas y a la libertad de prensa y de expresión, provenían de funcionarios. Pero ahora eso incluye a líderes la delincuencia organizada y de cárteles del narco, lo que complica mucho más al libre ejercicio del periodismo.

Pero esto es apenas uno de los temas esenciales del México en curso y de lo que viene, afirmó.

Reconciliación esencial

“He reflexionado sobre lo que viene para México a partir de este año y de 2030… La República ha vivido momentos difíciles, pero ahora atraviesa por un ambiente de polarización.

“Y soy de quienes creen que la conciliación es lo mejor, en medio de nuestras diferencias; con ello lograríamos mayor participación democrática, tolerancia, porque la narrativa no debe ser entre buenos y malos, entre pobres y ricos, entre pobres y aspiracionistas, entre académicos de las universidades, investigadores, los que profesan una fe religiosa como líderes, ya sean pastores o sacerdotes.

“Es decir, hay una gran gama que debemos de tomar en consideración, aquello que sirvió para nuestra República en otros momentos.

“Yo veo las condiciones propicias para llevar a cabo temas que son de trascendencia nacional, que sin duda lo vamos a lograr con quien asuma la Presidencia de la República.

“En mi caso particular, no puedo ser objetivo, pero quien asuma esa posición, debe tener una agenda muy clara sobre el respeto a los derechos humanos de varios sectores que no han sido tomados en cuenta.

“Hablo de los investigadores, de los académicos, de quienes están en la investigación de datos reales, que nos dan los organismos autónomos o los organismos internacionales.

“Es un buen momento y propicio para iniciar aquí en el Senado de la República, una serie de encuentros que nos permitan hallar esas coincidencias a favor de México.

“Sí creo que nos hace bien una revisión al trabajo que hacen desde el periodismo ustedes. Hay que hacer una revisión profunda y que sea la Academia quien aporte los elementos necesarios”, concluyó.

