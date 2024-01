“Soy tu padre!”, será el lema de Alfredo Adame

En La Casa de los Famosos 4

El reality está a punto de iniciar transmisiones en los Estados Unidos

Asael Grande

La Casa de Los Famosos 4 está a punto de iniciar transmisiones en los Estados Unidos, el reality show que será transmitido por Telemundo, y las 15 personalidades que participarán están listas para vivir 24 horas juntas entre dinámicas y polémicas; el actor, presentador de televisión y aviador mexicano, Alfredo Adame ofreció una rueda de prensa para confirmar su llegada al concurso televisivo: “vamos a esta aventura que se llama ‘La casa de los famosos’, sé que va a estar padre, la gente se va a divertir, voy con el ánimo de divertirme, de pasármela bien, no voy con el ánimo de pelearme, en absoluto, a menos de que me pique, no puede haber violencia ni nada, este un show que lo ve mucha gente, lo llegan a ver auditorios tremendos, siete u ocho millones, pero además lo ve mucha gente joven, y no se trata de dar ese tipo de notas, lo que sí es que, si alguien se pone roñoso lo voy a atacar con mi más letal acta químico bacteriológica que son las flatulencias intestinales de alto poder para que se le quite lo peleonero”.

A través de redes sociales, Telemundo dio a conocer un video en donde “La Jefa” hace la invitación al actor para ser parte del show. “Hola, Alfredo?, te acabo de ver en las pantallas de Telemundo, soy la jefa de La Casa de los Famosos, ¿te atreverías a pasar las 24 horas del día, los 7 días de la semana en frente de las cámaras?, si es así te invito a una nueva temporada de La Casa De Los Famosos, ¿qué dices, aceptas?”, dice la voz.

Inmediatamente, Alfredo Adame responde que está entusiasmado por participar en el programa de televisión: “claro, claro me muero de ganas por ser parte de La Casa De Los Famosos, a dónde voy, a dónde me presento”, respondió Adame.

¿Quiénes estarán en La Casa de los Famosos?: Lupillo Rivera, cantante; Alana Lliteras, influencer; Clovis Nienow, actor y modelo; Pedro Figueira La Divaza, influencer; Maripily Rivera, actriz; Mariana González, influencer; Daniela Alexis “La Bebeshita”, influencer; Sophie Durand, actriz; Ariadna Gutiérrez, modelo; Thalí Garcia, actriz y modelo; Gregorio Pernía, actor; Fernando Lozada, ex participante de Acapulco Shore; José Reyes “La Melaza”, beisbolista; Silvia del Valle “La Bronca”, locutora de radio; Carlos Gómez “El cañón”, coach deportivo: “a la única que voy a respetar —aclaró, Adame— es a la señora de Fernández, a Mariana González, las demás no sé si son casadas o solteras, pero la que sea soltera y quiera unas caricias, yo estoy puesto; Alfredo Adame es un personaje, no llevo ninguna estrategia, yo estoy dispuesto a todo, mentalmente estoy sólido, estoy al cien por ciento para las pruebas; mi lema será: ‘Soy su papá!’; seré Alfredo Adame, y entraré, como veo doy, si me tiran mala onda, te la regreso, cocinaré, trapearé, hacer todo el rollo, tender camas”.

La Casa de Los Famosos 4 dará inicio el 23 de enero de 2024 a través de la señal de Telemundo.