Banda Los Recoditos arranca el año con “Me Va A Perder”

Tercer adelanto de su nuevo disco

Una balada cuya letra es un reclamo al amor no valorado

Después de un 2023 lleno de éxitos, los integrantes de BANDA LOS RECODITOS ya están más que listos para echar toda la carne al asador en este 2024, y lo hacen con el lanzamiento del tercer adelanto de lo que será su nueva producción.

“Me va a perder”, es el nuevo tema que Los Recoditos nos presentan. Es una balada cuya letra es un reclamo al amor no valorado y cuando esto sucede, no habrá más consecuencia que la de perder a la persona que lo da todo, pero que ya está harta de no ser correspondida.

Con este tema Los Recoditos se encaminan a finalizar la producción completa de su nuevo álbum que tentativamente estará disponible en este año, y en la que prometen estará lleno de sorpresas.

“Vas a querer volver” y “Y ¿Qué tiene?” ésta última al lado de Edwin Luna de la Trakalosa, son las dos canciones que la Banda ya dio a conocer de esta nueva producción, y ambas han logrado posicionarse en los primeros sitios de popularidad de la radio.

“Me va a perder” ya está disponible en todas las plataformas digitales, al igual que el video que ya se encuentra en el canal de la banda y que fue grabado en Mazatlán en una locación minimalista, que nos permite centrar la atención en la impecable interpretación de esta melodía.