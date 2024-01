Paola Sasso triunfa en el morning show más exitoso de Estados Unidos

Gloria Carpio

Televisa Univision la lleva a conducir “El Bueno, La Mala y El Feo” junto a junto a Raúl Molinar y Andrés Maldonado, se transmite a través de la plataforma Uforia y mediante la frecuencia 104.7 FM de las principales ciudades de USA

“Me gusta que mi público vea que los sueños se pueden construir. Hay que trabajar, luchar, empoderarse”, afirma la bella conductora

Paola Sasso es una talentosa comunicadora, artista y gran profesional, quien estudió mercadotecnia y publicidad, convirtiéndose más tarde en locutora de radio, conductora de televisión, actriz, modelo, influencer y entertainer, haciendo de su carrera una de las más prolíficas en la actualidad, tan es así que ya ha viajado a los Estados Unidos para dar rienda suelta a todos sus talentos.

En entrevista para DIARIOIMAGEN, la bella mujer nos cuenta sobre sus planes profesionales en este 2024 y de su llegada a “El Bueno, La Mala y El Feo” junto a junto a Raúl Molinar y Andrés Maldonado “Estoy muy emocionada por este nuevo proyecto, estoy feliz de vivir en los United States, con un proyecto muy padre, tuve que renunciar a mi morning show en Oye 89.7 para ahora trabajar en Televisa Univisión en el programa ‘El Bueno, La Mala y El Feo’, así que vengo a hacer el personaje de ‘La Mala’, es decir, soy la nueva mala y estoy junto a mis compañeros Raúl ‘El Bueno’ y Andrés ‘El Feo’ que son espectaculares, un equipo brutal, la verdad me siento muy feliz”.

Recuerda emocionada como fue su llegada a este gran proyecto “Nunca imaginé este gran paso, hace cuatro meses hice el casting, de hecho, el casting ya se había cerrado en la candidata 120, yo fui la 121 y me eligieron. Inmediatamente Univision me ayudó a tramitar mi visa de trabajo, a través de unos abogados que se contrataron, todo se hizo de forma rápida. Una vez que llegué a Los Ángeles, fui a buscar un departamento y literalmente comencé a dormir en un colchón inflable, gracias a Dios ha sido muy padre”.

De tal manera que, desde el día uno comenzó a disfrutar de enorme oportunidad “Mi primer día en la estación fue inolvidable, porque la verdad estas son las grandes ligas”.

Este exitoso programa se transmite a través de la plataforma Uforia y mediante la frecuencia 104.7 FM en las principales ciudades de Estados Unidos, el giro de este exitoso morning show de habla hispana es justamente que ha logrado entrar a los hogares latinos con una interesante mezcla de humor, frescura, sarcasmo y consejos a sus radioescuchas que además gustan de la música regional mexicana.

Es un show que se escucha en Estados Unidos en más de 100 repetidoras número, es una bendición para mí estar aquí haciendo lo que me gusta, lo que amo.

FIRMA CONTRATO INICIAL POR TRES AÑOS

En este marco, se puede asegurar que “El Bueno, La Mala y El Feo” está feliz con Paola Sasso, con quien firmaron un contrato inicial de tres años, y posteriormente se hará una recontratación, “vamos a estar muchos años aquí, primero Dios”, dijo la escultural Pao Sasso.

Para Paola Sasso no fue fácil decirle adiós a Oye 89.7 FM, donde por cerca de cuatro años, junto a Poncho Yezka, condujo “El Debraye”, entrañable programa matutino que amenizó a los “pollitos” de Pao, la reina fitness. En este punto nos cuenta que “Decirle adiós a Oye 89.7 FM no fue fácil, fue muy complicado, la verdad quiero mucho al dueño de la empresa, el señor Edilberto Huesca es alguien que admiro y le tengo una gratitud eterna. Siempre apoyó mi proyecto, siempre me apoyó como talento, es una excelente persona al igual que su hijo Germán Huesca. Recuerdo que cuando fui a dar las gracias, porque avisé con tiempo de anticipación, prometí que no iba a llorar, pero cuando llegué a la cita para dar las gracias inmediatamente se me salieron las lágrimas”.

AGRADECIDA CON OYE 89.7 FM, DONDE FUE TENDENCIA TODOS LOS DÍAS

Y es que, asegura que no puede más que sentir agradecimiento por esta radiodifusora “Me siento muy agradecida con Oye 89.7 FM, donde uno fui tendencia todos los días en X (Twitter), pero siempre en la vida los ciclos se terminan e inician otros para crecimiento y ‘El Bueno, La Mala y El Feo’ la va a romper, venimos a triunfar”.

Entre otras dificultades, una de las más complicadas ha sido dejar a su familia en México “Mi familia está muy melancólica porque me mudé de país, pero a la vez está muy contenta, hemos pasado muchas emociones. Mi tiempo libre no lo ocupo para fiestas, sino para estar con mi familia, que me apoya demasiado. Mi mami va a venir seguido a Estados a Unidos a visitarme” dijo Sasso.

Y destacó que no se dedicará solo al programa de radio en Estados Unidos, sino que quiere aprovechar su estancia en aquel país, para darle rienda suelta a todos sus talentos “Estamos viendo cosas con marcas y proyectos personales, pero todavía no lo quiero comentar hasta que ya se realicen. Mientras tanto, el programa ‘El Bueno, La Mala y El Feo’ lo pueden escuchar a través de varias plataformas, también estoy haciendo varios en vivo en mis redes sociales”

¿TIENE NOVIO?

Además de ser bellísima físicamente, el mayor atributo de Pao Sasso es su corazón, que es una mujer sencilla, tierna, cariñosa, increíblemente trabajadora y disciplinada. Muchos de sus admiradores se preguntan si tiene galán y si se lo llevó a vivir a Estados Unidos, a lo que Pao contestó “de mi vida personal solo comento puntos suspensivos” (risas).

Después de participar en “El Capo”, la serie de Netflix, Pao Saso no descarta la idea que si en un futuro les ofrecen un trabajo actoral lo haría, sin descuidar su faceta de conductora. “Si me sale una oportunidad de actriz no le diría que no, pero estoy muy enfocada con ‘El Bueno, La Mala y El Feo’, estoy feliz de estar con Televisa Univision” aseveró.

EJEMPLO DE INSPIRACIÓN PARA SUS “POLLITOS”

A todos sus pollitos les afirma que los sueños sí se pueden cumplir “trabajemos en lograr nuestras metas, muchas veces hay gente que dice yo quisiera’, pero no hace nada para conseguirlo. Lo que me sucedió con Televisa Univision es un gran ejemplo para llegar a lo que tú quieras y obviamente siempre de la mano de las personas que te quieren que en este caso es mi familia, son mis pollitos hermosos”.

¿POR QUÉ PAOLA SASSO LE LLAMA “POLLITOS” A SUS FANS?

Aprovechó para explicarnos porque de ese mote tan curioso y cariñoso para sus seguidores “Esa palabra de cariño no sé cómo se me ocurrió, un día alguien me dijo pollito y de ahí el pollito se me quedó. Hay una película que se llama ‘Click’ en la que hay una escena donde traducen la voz de Adam Sandler que dice ‘estoy como pollito, bañadito”, o sea, habla que las personas que son pollitos, son muy bonitas, muy ganadoras y así veo mis pollitos triunfantes, inteligentes, que no tienen malas energías, gente que busca hacer el bien porque luego hay personas que siguen otras personas en las redes que son bien haters y mis pollitos no andan en esas cosas, ellos son positivos”.

“MI CUERPO ES MI TEMPLO”

Pao Sasso tiene un cuerpo espectacular, cuida mucho su salud a través del ejercicio y una buena salud, y una de sus metas es difundir ese mensaje para que también otras personas lo hagan “Mi momento de felicidad es cuando hago ejercicio, me gusta mucho correr, extraño mi box, pero pronto encontraré dónde practicarlo. Lo más importante es cuidar los pensamientos, porque, aunque una persona haga mucho ejercicio y coma muy saludable, si tiene pensamientos negativos no tendrá el equilibrio y belleza. Mi cuerpo es mi templo e intento darle siempre lo mejor posible porque sin salud no somos nada”

De tal manera que, Pao Sasso es inspiración, es disciplina, es talento, es constancia. “Me gusta que mi público vea que los sueños se pueden construir. Hay que trabajar, luchar, empoderarse. Es importante hacer las cosas con amor, entrega y constancia, la constancia es el camino al éxito. Si tienes un sueño, diario pon un granito para lograrlo”.

Paola Sasso es licenciada en mercadotecnia y publicidad, locutora, conductora, actriz, modelo, influencer y entertainer. En redes sociales: se encuentra como: X: @paolasasso, IG: @pao.sasso y en Tik Tok: @PaolaSasso.