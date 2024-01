Javier Bátiz celebra “En el último trago”

“El Brujo” cumple 80 años

Disponible en todas las plataformas a partir del 26 de enero

Isabel Violeta

“El Brujo” cumple 80 años, sigue con la misma pasión por cantar y tocar como cuando era pequeño es por eso es que celebra su vida y su carrera musical con un nuevo sencillo “En el último trago” que estará disponible en todas las plataformas a partir del 26 de enero.

Reunido con los medios Javier Bátiz nos ha contado un poco de su historia, recordando estos grandiosos años y como decidió celebrar con un nuevo álbum y el lanzamiento de este nuevo tema. “Yo empecé muy niño cantando las canciones de Pedro Infante las escuchaba de niño, las ponía mi mamá. Hasta ahora ya grabé lo quería, he tenido muchas bendiciones, no atribuyo nada más que a la bendición de Dios”.

El artista reconoció que ha cantado blues desde pequeño, y quería cantar con mariachi “Me gusta lo que hemos logrado, la idea fue José Luis mi productor y mi amigo, es buen momento para celebrar mis 80 años, y cantar del blues al mariachi, para esto hay que saber cómo aplicar la escala pentatónica de los tonos del blues y el rock”.

Con el humor y la alegría que lo caracteriza, nos compartió también un poco de su sentir pues la canción “Mi cariñito, me la cantaba mi mamá de chiquito lo recuerdo muy bien y ahora la canto, casi lloro. Serán una compilación preciosa, si bien he enseñado a muchos y siento que he hecho una labor muy grande, pero no les he enseñado lo que hago en este sentido”.

Con canciones de José Alfredo Jiménez, Agustín Lara entre otros, el disco será un collage, pues se cumple el sueño de cantar con mariachi, con adaptaciones a su voz y varios acompañantes musicales. Javier confesó que le hubiera encantado tener en el acordeón a Julieta Venegas porque ambos son de Tijuana, pero ella no quiso.

El álbum será una coproducción de Julián Villareal y José Luis, y estará dividido en dos cortes con 7 canciones cada uno, por un lado, lo norteño y por otro lo ranchero. Además, contará con 2 invitados de lujo, Andrés Calamaro con quien interpretará “Se me hizo fácil” y otra canción más con Rosalía león.

Algunos de los temas serán “Besando la Cruz”, “Flor de capomo”, “Fallaste corazón”, “Siempre” entre otras.

Casi para terminar cuando le preguntaron al artista que si creía que se estaba perdiendo la buena música y había falta de interés contestó “No se ha perdido el interés por la música, lo que sea perdido son los buenos músicos”.

No dejó de agradecer haber empezado a cantar canciones de Pedro Infante y haberse encontrado con el blues. En cuanto a próximas presentaciones externó que poco a poco como vayan saliendo las cantará en vivo. Mientras tanto podremos disfrutar de “En el último trago” que se estrena este 26 de enero en plataformas digitales.

