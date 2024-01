ElMayo97 comienza aventura espacial con un nuevo libro

A la venta en todas las librerías

Es un chico fuerte, intrépido, amante del rock y la música vintage

Isabel Violeta

El youtuber mexicano May que traducido al español es Mayo, creo un personaje llamado de la misma forma que él, 97 es el año en el que nació. Ahora tiene su propio libro con su historia. “Una aventura espacial”.

Mayo es un chico fuerte, intrépido, amante del rock y la música vintage, que ha decidido permanecer en la Tierra para limpiar el caos que ha dejado la humanidad, hasta que una noche, tiene que salvar su vida de una gran explosión y huye en una nave espacial, comenzando la mayor aventura que jamás se hubiera imaginado. Ahora tiene la gran misión de encontrar a los humanos y liberarlos de las fuerzas oscuras que habitan otros mundos.

ElMayo97 nos demostrará su valentía al lado de otros viajeros intergalácticos: Los Compadretes y el simpático Pánfilo.

En entrevista para DIARIOIMAGEN May platicó con nosotros y nos contó algunas similitudes y diferencias con ElMayo97 “El personaje en el libro tiene toques personales míos, como la pizza que me encanta y también algo curioso, es las referencias a la música de los 80’s y 90’s que me encanta, en el libro hay de hecho muchas referencias a varias cosas, pero algo que tengo claro es que separo el personaje de mi vida diaria, en mi casa no soy como Mayo, soy muy tranquilo, no tan explosivo hablando, lo que si es que somos súper amorosos, hay mucho sentimiento y creo que es lo que hace que la gente lo identifique con él, a pesar de las circunstancias tengo solidaridad”.

En cuanto a la creación del libro agregó “Fue todo un reto yo tenía un pensamiento súper negativo, pensaba que no iba a funcionar y que nadie lo iba a leer, hasta que las personas que me quieren de mi alrededor me dieron la confianza de sacarlo y como tenía la raíz fue muy fácil escribirlo, sabia en qué dirección quería ir. ¿El personaje es un robot… o tal vez un humano? Pero si está muy enlazado con las estrellas, tiene un toque de Star Wars, con las naves y espadas”.

Además de tener más de 9 millones de seguidores en YouTube May extiende su nicho y contenido atrapando a los niños a la lectura, con gran mensaje para chicos y grandes, respecto a ello comentó “Significa mucho para mi poder llenar los corazones de los niños, cuando tengo la oportunidad de conocerlos en vivo me transmiten su buena vibra aunque algunos llegan temblando cuando los abrazo se ponen felices, siempre veo comentarios en redes sociales bonitos, me dan las gracias por subir los videos ese día, por tener ese contenido estando en casa tal vez no se valora tanto como cuando los veo y veo su emoción, también me encantan los dibujos que me han hecho los aprecio mucho, sé que por eso y más a todos les gustará este libro tiene muchas referencias de cultura pop, películas y más”.

La emoción de May se transmite en cada palabra describiendo el libro y como la gente lo ha recibido, tan es así que pueda llevar al youtuber a sacar la segunda parte de esta aventura “El cariño de la gente hacia el libro me llena mucho, ahora si podría pensar en continuar y estoy seguro que si el primeo estuvo épico el que viene estará x2”.

“Quisiera decirles a los niños que siempre luchen por lo que quieren, yo me equivoque con la idea que tenia del libro y si no lo hubiera hecho, si no me hubiera atrevido, no sabría qué hubiera pasado, pienso que influye que si tu circulo de personas siempre piensa negativo te lo transmiten, lo adoptas, en cambio es bueno tener personas que te rodean con pensamientos positivos y que sean igual que tu” añadió May.

Terminó invitándonos a comprar el libro pues es muy entretenido, es para todos, chicos y grandes. ElMayo97. Una aventura espacial está disponible en las librerías o en Amazon.

La emoción de May se transmite en cada palabra, tan es así que podría sacar la segunda parte de esta aventura “El cariño de la gente hacia el libro me llena mucho, ahora sí podría pensar en continuar y estoy seguro que si el primeo estuvo épico el que viene estará x2”, dijo