Lifetime estrenará “Locos de Amor 1 y 2”

Para celebrar el mes del Amor

Las películas románticas que harán suspirar y cantar a la audiencia

Asael Grande

Las comedias musicales que batieron récords de taquilla en Perú, muestran historias de amores y desamores, donde las protagonistas enfrentarán situaciones tragicómicas que se mezclan con inolvidables canciones románticas que harán suspirar y cantar a la audiencia.

Lifetime da inicio al mes más romántico del año con los estrenos en dos noches seguidas de las películas “Locos de Amor” 1 y 2, dos comedias musicales que exponen situaciones cotidianas que se dan en las relaciones de pareja como el replantearse de la mujer con la llegada de la menopausia, las rupturas, enfrentarse al despido del trabajo, los hijos y el reencuentro con el primer amor.

En videoconferencia, Gianella Neyra (Lucía), y Julián Gil (Gianprieto), comentaron sobre estas películas que tienen un toque de humor, y cuyo hilo conductor de las situaciones sentimentales de ambas películas lo llevan conocidas baladas de los años 70 y 80 que fueron éxitos de artistas como el grupo Mocedades, Pimpinela, Camilo Sesto, Miguel Bosé y Marco Antonio Solís, entre otros, temas que están en la memoria colectiva latinoamericana y que sin duda harán cantar a la audiencia de Lifetime y la transportará a aquellos días donde esas canciones sonaban en las radios de todo el continente.

“Locos de Amor 1, fue la que inicio toda esta aventura sumamente especial para nosotros, empezó con la idea de una serie, hace muchos años se hizo el piloto, después Tondero Films entró a esta aventura y dijo —‘vamos a hace una película!’— la peleamos durante muchos años, y cuando finalmente la íbamos a hacer quedo embarazada, tuve esas anécdotas atrás, así que es una película rodeada de todos mis amores, no sólo de amor profesional, sino del amor hacia mi hijo”, dijo, Neyra.

Para Julián Gil, Locos de Amor, “es uno de mis proyectos más queridos, lo hice con mucha pasión, fue como un sueño cumplido, vi la calidad del proyecto que se venía haciendo, tuve la oportunidad de ver la primera película, y me gustó la historia, y me llamaron para la segunda parte, la verdad que no me lo podía creer.”

“Locos de Amor 1” es una comedia musical que logró superar el millón de espectadores a un mes de su estreno en Perú y cuenta las tragicómicas aventuras de Lucía, Viviana, Gloria y Fernanda, cuatro primas muy cercanas, las que juntas se apoyan para hacer frente a las diversas situaciones que les pone el destino como el divorcio, desilusiones amorosas o querer salir de la rutina en la que a veces se convierte la vida en pareja.

“Me siento muy feliz por esta nueva aventura que es Locos de Amor. Es una historia hermosa y espero que más y más personas puedan sentir la música y el amor de esta película. Espero que mucha más gente se enamore con Locos de Amor”, finalizó la actriz peruana Gianella Neyra, una de las protagonistas de “Locos de Amor 1”.

Gran estreno: sábado 3 y domingo 4 de febrero. 10pm mex-ven / 9pm col / 23hs arg-chi

