Los halla$gos publicitarios de Mario Delgado

Índice político

Francisco Rodríguez

La presión publicitaria que sobre la población ejercen Morena y su candidata presidencial Claudia Sheinbaum es enorme…

…ya porque la cantidad de votos que ha recibido en los últimos casi seis años ese partido es el que obtiene más dinero público de ese que denominan prerrogativas…

…ya porque en algunos casos el gobierno federal, los estatales e incluso alcaldías desvían recursos para apoyarla…

… y porque hay quienes recaudan entre empresarios y aún de líderes de cárteles delincuenciales —empresarios del mal— millones de pesos y de dólares…

…que, entre muchas cosas, se destinan a pautas publicitarias…

…por lo que no hay quien escape del impacto de la multitud de mensajes publicitarios cada día, y además en todo tipo de medios…

…desde decenas de spots en radio y TV, miles de bardas, espectaculares y centenares de banners en la web.

Producir esos spots y anuncios es, por supuesto, un gran negocio.

Y no sólo para las agencias de marketing político, sobre todo para personajes ávidos de riquezas como sin duda es el dirigente partidista Mario Delgado, quien “trabaja” con la empresa Heurística —que en el antiguo griego significa hallar o inventar—, donde el colimota ha encontrado una mina de oro.

Y es que fue en 2018 que el ahora cuestionado vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, —descuidó su base de datos y ha puesto en riesgo la seguridad de más de 300 periodistas y youtuberos— conectó a una empresa de consultoría política para coordinar la estrategia de comunicación de Morena. La agraciada fue Heurística Comunicación SC.

Ramírez Cuevas no sabía para quien trabajaba, porque “el ganón” ha sido y es Delgado.

Así que, desde 2018, cuando Heurística Comunicación asesoró la campaña de Andrés Manuel López Obrador, ha obtenido al menos 182 contratos con Morena, sus gobiernos y otros organismos —como la Cámara de Diputados— por 263 millones 624 mil 112.59 pesos, y ahora guía la comunicación de la aspirante Claudia Sheinbaum, rumbo a la elección de junio próximo.

Y es a partir de las campañas morenistas de 2018 es que la sociedad Heurística —Delgado comienza a posicionarse… y a provocar polémica.

Un caso: fue precisamente Heurística la que “crea” el logotipo de la administración de Sheinbaum en CDMX. Se trataba, en realidad, de una copia del emblema de una banda regiomontana de rock progresivo denominada Neural FX. La empresa facturó millones por ello, claro está.

Mario Delgado halla a Heurística como aliada al inicio de su muy cuestionada campaña interna por la dirigencia del partido guinda. Y se asocian para enriquecerse con recursos de origen nada claro, como los aportados por el huachicolero tamaulipeco Sergio Carmona, asesinado en Nuevo León, presuntamente por órdenes de huachicoleros rivales.

Y de ahí… p’al real.

Heurística comienza a participar en todas las campañas a gubernaturas estatales.

Y a cambio de que Mario Delgado los enviara desde el CEN de Morena a cada uno de esos 22 grandes negocios, el dirigente formal del Movimiento de Andrés Manuel López Obrador recibía jugosos porcentajes o “comisiones”.

Campañas de gobernadores, el “bisne”

Fue un grupo de publicistas encabezados por Rafael Valenzuela Cardona e Iván Manuel Silva Yanome el que fundó en 2003, en Jalisco, Heurística Comunicación, con estatus de sociedad civil. Otros miembros de la sociedad eran José Luis Valencia Valencia y Salvador García Arenas.

En sus años iniciales tenían como uno de sus principales clientes a Enrique Alfaro, actual gobernador emecista de Jalisco, y en aquellos años aspirante a la alcaldía a Tlajomulco por el PRD. También trabajaron para el finado priista Aristóteles Sandoval en la campaña de 2012, y se quedaron como agencia de esa administración.

Una ruptura dejó fuera a Rafael Valenzuela Cardona, que fundó su propia agencia, y Heurística quedó en manos de Iván Manuel Silva y de su hermano David.

Así, desde 2018 Heurística se instaló en Jauja.

Heurística SC llevó, entre otras que no registró, las campañas de Baja California, con Marina del Pilar Ávila; Baja California Sur, con Víctor Manuel Castro, Campeche, con Layda Sansores; Colima, con Indira Vizcaíno; Michoacán, con Alfredo Ramírez, y Sinaloa, con Rubén Rocha, en 2021… elecciones en las que el crimen organizado tuvo también fuerte presencia.

En 2022, en las de Hidalgo, con Julio Menchaca; Oaxaca, con Salomón Jara; Quintana Roo, con Mara Lezama, y Tamaulipas, con Américo Villarreal Jr.

También estuvieron en la campaña de Delfina Gómez en el Estado de México en el reciente 2023.

Heurística Comunicación ha publicado en su cuenta de Facebook mensajes de agradecimiento por ser parte de 11 campañas morenistas en 2021, 2022 y 2023. Al menos seis aspirantes no informaron al Instituto Nacional Electoral avisos de contratación con esta agencia, ni hay datos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Pero, eso sí, en tooodas cobraron millones de los cuales Mario Delgado recibió jugosos porcentajes.

Contratados por la Cuarta Transformación

Entre 2019 y 2021 la consultora liderada por los hermanos Silva Yanome recibió un total de 14 licitaciones del Gobierno de la Ciudad de México y la Cámara de Diputados por 73.4 millones de pesos, pero simulando en la mayoría de ellas que había competido con otras empresas con las cuales, en realidad, comparte socios y representantes legales.

Y sí, Heurística y Delgado tienen otros socios… o cómplices en el asalto a las finanzas de Morena.

Uno de los consultores que ellos metieron a las campañas es Aleix Sanmartín mismo que les da el 50% de lo cobrado en campaña a cambio de cada una en la que Iván Silva lo meta.

Y para simular competencia, en caso de que se llame a concurso, usan otras consultoras políticas en las que también tienen participación.

Esas empresas con las que está vinculada Heurística y con las cuales simuló haber competido para ganar esas licitaciones, son tres: NDMX Tecnología, Servicios y Consultoría, SC; Árbol Estrategias de Poder, SA de CV; y Ocho Consultores de Jalisco, SA de CV.

Sobre mi escritorio hay actas notariales, contratos y propuestas en procedimientos de contratación que lo confirman.

Iván Manuel Silva Yanome es socio de Heurística Comunicación y de Ocho Consultores.

Erik Oswaldo Villegas Aguayo es socio de Ocho Consultores y representante legal de Heurística Comunicación.

Gustavo Aguirre Castro ha sido delegado de la asamblea de Ocho Consultores y representante legal de Heurística.

Árbol Estrategias de Poder, donde también firman varios de los mencionados, recibió los contratos DGAJ 17/2020 y DGAJ 009/2021, por pautas para redes sociales que, con sus convenios modificatorios, sumaron 4.2 millones de pesos.

Esta empresa recibió también un contrato del gobierno de Colima (CGCS-PM/012/1ro/2022) por 151 mil pesos, por servicios semejantes a los previamente descritos.

La empresa Ocho Consultores de Jalisco, recibió un contrato (C-068/2022) de Fonatur por 3.7 millones de pesos, por la producción de videos para redes sociales; y el gobierno se Sinaloa la contrató (GES06/2022-7) también para la producción de materiales audiovisuales.

¿Cuánto cobran Heurística y Delgado?

El “paquete completo” para ser diputado federal va de los tres y medio millones de pesos a los cinco o hasta más, de acuerdo con el distrito por el que se contienda.

De ahí hacia arriba si se trata de una senaduría y mucho más a los que aspiran a una gubernatura por el “paquete completo” que contiene encuestas, manejo de imagen, y todo aquello que se estila en las campañas electorales.

En conclusión, es un negocio por millones por los cuales se han enriquecido Mario Delgado y la agencia Heurística utilizando el partido Morena.

Y de paso a AMLO, a Ramírez Cuevas y a Claudia Sheinbaum.

Aunque… ¿también recibirá comi$ión el vocero presidencial por ser quien los halló o inventó?

Indicios

Más grave de lo que parece es el hackeo de la relación de periodistas que Comunicación Social de la Presidencia de la República sufrió en días pasados. Si, como se dice, es porque usan software libre o sin licencia para ahorrarse unos cuantos pesos, lo mismo puede estar ocurriendo en las demás oficinas de Palacio Nacional, incluido el propio despacho de AMLO. Que nadie se sorprenda, entonces si “en un chico rato” por ahí se publican documentos oficiales de asuntos graves o delicados. La llamada “austeridad franciscana” resultará más cara en términos políticos y no económicos. * * * No nada más el área metropolitana de Monterrey sufre altos niveles de contaminación por los gases que emite la refinería instalada en Cadereyta. Sucede lo mismo en la Cuenca del Valle de México por la cercanía con la de Tula, toda vez que el viento corre de norte a sur y choca con la cadena montañosa del Ajusco. Los regiomontanos ya salieron a protestar. En el Altiplano aún nos dicen que el aire contaminado es producto de los gases que emiten los vehículos con motor de combustibles y nos hacen pagar altos costos por verificaciones semestrales. * * * Congruente desde que lo conozco, y de eso ya hace más de 45 años, Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente de Ricardo Monreal, renunció a su militancia en Morena. La principal de las razones que lo orillaron a ello es algo que todos sabíamos desde hace por lo menos cinco años: que el gobierno de AMLO y su 4T traicionaron al pueblo. * * * Pablo Lemus, candidato de MC a la gubernatura jalisciense, acusó que priistas vestidos de guinda “quieren llegar a engañar a las personas de Jalisco, pero, sobre todo, que quieren llegar a apoderarse desde la Ciudad de México de nuestro Estado. Quien no lo haya visto que le quede claro: sí, esos chilangos, vestidos de guinda, quieren venir a agandallar a Jalisco”. Mal tiro del aspirante a suceder a Enrique Alfaro, al revivir aquel mantra de décadas pasadas que rezaba: “Haz patria, mata a un chilango”. * * * Y por hoy es todo. Reconozco que haya llegado hasta el punto final de este Índice Político y, como siempre, le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

