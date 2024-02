AMLO desespera ante los estertores de Morena

Francisco Rodríguez

En la reciente historia política del país jamás se había visto a un partido oficial, en este caso Morena, tan desesperado y con tal afán destructivo como el que caracteriza a un condenado a muerte civil.

Quienes deciden dentro del Movimiento de Andrés Manuel López Obrador —él mismo, pues— están dispuestos a cualquier gazapo, pueden escenificar el más ñoño de los ridículos con tal que el propio AMLO, hijos y su pandilla de desalmados detente las parcelas del poder y los privilegios y canonjías con las que han desangrado al país, con la que han ejecutado atracos sin fin.

Morena siente y asimila los estertores de un nada honroso segundo lugar en la elección presidencial de junio. Los cuatroteros, desprovistos de argumentos ligeramente inteligentes e inteligibles, arremeten con todo y contra todo, con tal de llevarse entre las patas a quien se deje para defender una cruzada de denuestos en nombre de la corrupción que ya les caracteriza y para hacer prevalecer la ley de la selva con ya casi 200 mil asesinatos dolosos y centenares de masacres.

Quieren dejar constancia de que pelearon, aunque sea una guerra de lodo con escudos anti estiércol, en el chiquero hacia dónde quieren llevar los saldos de la política nacional, de la urbanidad, del decoro y de la pulcritud, cualquiera que ésta sea.‎Es vergonzoso y ridículo en grado extremo el papelazo que se botan los próceres del chaleco real e imaginario color guinda.

El temor y el terror de los morenistas anida en ese mismo chaleco. Blanden amenazadores el garrote represivo, pero sin una pizca de manejo, de cacumen, de experiencia ni profesionalismo que antes eran características ‎de la política “a la mexicana”, aunque estuviera en manos de lagartos pálidos. Nunca perdieron la compostura para reprimir.

Amenazar, matar, disolver, antes que negociar es la divisa suprema del movimiento amloista. Hoy, cuando ven cerca el final de una hegemonía que no alcanzó un sexenio completo han perdido hasta el modito de andar, quieren acudir a los viejos expedientes del denuesto y de la violencia para ahogar los reclamos de la población organizada. Se les pasó el tiempo, y ni cuenta se han dado.

Falló en su intento de colocar opositores a modo

La táctica utilizada por AMLO fracasó de tomo y lomo. El llamado Presidente confiaba en imponer los candidatos a la Presidencia de la República no sólo en Morena, también en las oposiciones.

Quería a Santiago Creel en el PAN y a Beatriz Paredes en el PRI. Lo mismo que a Samuel García en MC. Sus cuartas fuertes para hacer ganar a su “corcholata” Claudia Sheinbaum. No se le hizo.

Creel, se lo comenté aquí en junio pasado, hubiese sido el ideal para el ocupante de Palacio Nacional:

“Un target perfecto para tirarle envenenados dardos todos los días.

“Vea usted si no es así:

“Es descendiente de la odiada oligarquía porfirista… güerito, de ojo claro, educado… fue secretario de Despacho Presidencial en el foxiato… carga con sospechas de ejercer la abogacía protegiendo a los llamados ‘factureros’… y, por si fuera poco, embarazó a la tempranamente finada Edith González —actriz muy popular entre quienes aún ven telenovelas—, renegándole el reconocimiento a la hija de ambos. ¡El blanco ideal! Para ‘pegarle’ todos los días en las matinés político-etílico-erótico-musicales de Palacio Nacional.

No se le hizo con Creel como candidato opositor ideal.

De Paredes le platiqué, también aquí, el último día de agosto del año anterior que, durante varias noches cercanas a esa fecha, ella y la esposa de AMLO, “Beatriz Gutiérrez Müller sostuvieron largos encuentros cuyo tema principal no fue precisamente el de la cultura prehispánica o el de la emancipación mexicana tras tres siglos de coloniaje español.

“Sobre la calle de Reina, en el bello barrio capitalino de San Ángel, una camioneta de lujo, blindada y con cristales polarizados fue el escenario de las pláticas que sostuvieron la NO primera dama y la ahora NO constructora del Frente Amplio por México.

“Y si no fue de cuestiones históricas, de las que dice ser ducha la actual esposa de Andrés Manuel López Obrador, ¿de qué fue de lo que ambas platicaron en sus prolongadas veladas?

“Ni más ni menos que de la —por fortuna— ya fallida participación de la veracruzana que se dice tlaxcalteca como contrincante de Xóchitl Gálvez a quien tanto teme el ocupante de Palacio Nacional.”

En esas reuniones que quisieron pasar como subrepticias, Paredes y Gutiérrez hablaron de que la candidata del entonces FAM debería ser la primera. Que le darían apoyo$. Seguridad. A cambio de que ella, ya entronizada como abanderada de lo que hoy ya cristalizó en una Coalición, hiciera lo mismo que “ya antes, en 2006 y en 2012 le había entregado a AMLO. Una campaña de ‘brazos caídos’, nacida para perder.

“Una traición más al PRI, como las perpetradas cuando ella encabezó a ese partido y empujó los triunfos de candidatos de otras franquicias partidistas, sólo que ahora también estaba lista para traicionar a la ciudadanía que ingenuamente votó por ella en las encuestas…”.

Tampoco se le hizo a AMLO con una candidatura opositora encabezada por Paredes Rangel.

En ambos casos fracasó.

Y de Samuel García la historia o historieta —por lo cómico del personaje— ya es de sobra conocida.

Tampoco se le hizo.

Y ahora se dedica a regar estiércol por doquier

Al darse cuenta de que sus tácticas pueriles habían topado con el duro hueso de la realidad, los cuatroteros encabezados por AMLO optaron por un segundo paso: generar el alboroto, el desconcierto, la desinformación sobre lo que acontece.

El objetivo es fabricar la mayor cantidad de estiércol que deslegitime el próximo proceso electoral, buscando la abstención ciudadana el día de la elección nacional.

No han sido enterados, a lo mejor ni les interesa saber que en caso de una abstención generalizada, los votos duros del PAN, del PRI y del PRD, más el enojo de una sociedad ofendida por las carencias, el austericidio, las obras faraónicas incompletas e inservibles serían suficientes para defenestrarlos en el acto.

Es por eso que AMLO —hay que decirlo otra vez— está desesperado.

Su “corcholata” ya no va a crecer.

Empieza a decaer hasta en las encuestas “a modo”, en las que su contrincante de la Coalición sube poco a poco.

En una que sí es seria les va peor.

En un mes Sheinbaum perdió casi el 10% de intención de voto…

…y Morena el 15%, de acuerdo con la levantada por Alejandro Moreno para El Financiero.

También porque a AMLO y a sus familiares ya se les identifica popularmente no sólo como traidores a la causa por la que votaron en 2018, lo peor es que ya se les cataloga como grandes corruptos, amén de ineptos y mentirosos.

Hoy de lo que se trata es de salvar a México, antes de que la pesadilla acabe por destruirlo y hacer de él una mala copia de un país como Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia o aun Corea del Norte.

Y ante la movilización popular que se prepara para el próximo 18 de febrero AMLO desespera ante los estertores de Morena.

Indicios

El saqueo a Pemex se ha intensificado. Y no sólo de combustibles ya procesados que extraen los huachicoleros. Es peor. Aunque muchos puedan pensar que es exagerado hablar del robo diario de un millón de barriles de crudo de las plataformas y boyas de la sonda de Campeche, más los hurtos en tierra firme y aguas someras, diversas investigaciones llevadas a cabo en todos los confines del mundo apuntan un hecho evidente: El mercado petrolero mundial tiene protagonistas cotidianos. Estados Unidos sólo produce el 10% del petróleo total, sólo que a su interior su gente consume el 25% del total planetario. Todos los países de la OPEP, incluyendo los grandes productores árabes, producen sólo el 50% del total que se consume. Falta entonces saber dónde está el otro 40% de hidrocarburos que componen el mercado mundial. Y aquí es donde aparece la verdadera gran estafa nacional: el robo cotidiano de más del 60% de la producción petrolera mexicana. Un millón de barriles diarios de crudo que son extraídos en la sonda de Campeche y rematado a precios fáciles en los mercados negros del hidrocarburo nacional. Aquí es donde aparecen los coyotes mexicanos, voraces e insaciables. Los fruncionarios de Pemex, a cuya cabeza se encuentra el agrónomo tabasqueño Octavio Romero, los caciques sindicales petroleros “liderados” por Ricardo Aldana, heredero de Carlos Romero Deschamps; los prestanombres de grupos internacionales y los representantes de los tiburones apátridas. ‎Los mercados negros del petróleo internacional siguen alimentándose de las traiciones mexicanas. La justicia que ha hecho oídos sordos ya no debe ser más la gran ausente. Están desangrando a la patria… ¡y todos tan campantes! * * * El rezago de expedientes por judicializar por parte de la Fiscalía en las parciales manos de Alejandro Gertz es enorme. Y para complacer a su “jefe” AMLO —¡para eso me gustaba su “autonomía” —, ahora revive el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Es parte de la estrategia desesperada de Palacio Nacional. Tiene razón el hijo del sacrificado hijo de quien fuera candidato presidencial. ¡Ya dejen descansar en paz a su padre! * * * Nada convincentes Luisa María Alcalde y Jesús Ramírez Cuevas en la conferencia que brindaron para lavarse la cara por el robo de información de centenares de periodistas que asisten a las matinés de López Obrador. Insisto en que todo obedece al uso de software libre para no pagar licencias. * * * Nuevamente, el periodista Jorge Ramos puso en aprietos a López Obrador. En la matiné del lunes el también conductor de televisión, nombrado como uno de los diez latinos más influyentes en Estados Unidos, volvió a tocarle al todavía Presidente el tema de los asesinatos. Las titubeantes, ilógicas y mentirosas respuestas del oriundo de Macuspana lo dejaron una vez más en evidencia, aunque haya reiterado que “México es un país seguro”. Ese mismo lunes las autoridades ministeriales registraron 91 asesinatos. * * * Y por hoy es todo. Reciba mi reconocimiento por su lectura de estas líneas. Y, como siempre, le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

