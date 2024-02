El hundimiento en Isla Mujeres fue por falta de pericia: náuticos

La FGE no descarta que haya más responsables

La embarcación iba con exceso de pasajeros, según las primeras pesquisas

Isla Mujeres.— La embarcación “Diosa del Mar”, que se hundió entre Puerto Juárez e Isla Mujeres, dejando como saldo el fallecimiento de cuatro turistas nacionales, entre ellos un menor de edad, viajaba con exceso de pasajeros, así lo revelan las primeras pesquisas.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), hasta el momento el capitán de la embarcación tipo Tiburonera, Ramón C. M., es la única persona presentada ante las autoridades en calidad de detenido, sin embargo, no se descarta que conforme avancen las investigaciones se incluyan a más implicados que enfrenten cargos por esta tragedia.

Raciel López Salazar, fiscal general de Quintana Roo, declaró que se están analizando las condiciones climatológicas, la capacidad de la embarcación, los equipos que se tenían y está en proceso la investigación. Reiteró que sí hay responsabilidades y por ello el capitán de la embarcación quedó detenido.

A bordo de la embarcación iban 17 turistas mexicanos, además del capitán y su ayudante, aunque la capacidad era de 16 personas y versiones oficiales apuntan a que sólo había 15 chalecos salvavidas a bordo.

El capitán, identificado como Ramón C. M., habría partido a las 14:50 horas hacia Isla Mujeres y el incidente ocurrió al regresar aproximadamente en punto de las 18:30 horas. El saldo del accidente es de cuatro personas fallecidas, entre ellas un menor de 10 años de edad.

Asimismo, Francisco Fernández Millán, presidente de los Asociados Náuticos de Quintana Roo, confirmó que, si bien la embarcación tenía sus papeles en regla, aún deben saber si contaba con los equipos de seguridad adecuados. “Fue falta de pericia para mí, en el sentido de que se le alborotaron los turistas, en el sentido de que se estaban mojando y todos se fueron de un solo lado de la embarcación y al dar vuelta la embarcación le ganó el peso y fue como se suscitó el accidente”, dijo. Y aclaró que el puerto estaba abierto a la navegación y se reportaban en aquel momento vientos de 28 kilómetros por hora. Cabe destacar, que al menos hasta el cierre de esta edición, la Capitanía de Puerto no emitió ninguna información relacionada con el accidente.

Los salvavidas no servían: sobrevivientes

Los sobrevivientes y familiares de las víctimas mortales se presentaron a declarar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para informar sus versiones sobre los hechos a la autoridad ministerial, destacando que no solo no había suficientes herramientas para enfrentar la emergencia, sino que las disponibles, ni siquiera servían.

Dentro de lo declarado ante el Ministerio Público trascendió que los pasajeros contrataron el tour en 800 pesos por persona en la comunidad Puerto Juárez, y que abordaron la embarcación “Diosa del Mar” cerca de la empresa de ferrys Ultramar.

Los turistas estaban regresando de Isla Mujeres hacia Cancún, donde según las versiones emitidas ante las autoridades, una ola de grandes dimensiones les pegó y volteó la embarcación, provocando el naufragio de los 17 visitantes y dos tripulantes. Una vez que se dio el hundimiento de la embarcación, les habrían repartido chalecos salvavidas, no obstante, afirman que no funcionaron por no estar en buenas condiciones, motivo por el que cuatro de ellos perdieron la vida en las proximidades de las costas de Cancún.

Estos acontecimientos provocaron la movilización de la capitanía de Puerto, Protección Civil y fuerzas policiales.

Cabe destacar que apenas en 2021, en la misma ruta, otra embarcación se hundió. En aquella ocasión perdieron la vida tres personas. De modo que es urgente que se verifique la seguridad de estas unidades y que cuenten con los elementos para enfrentar este tipo de emergencias, pues solo de esta manera se evitará que se pierdan más vidas.