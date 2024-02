Presidente en serias dificultades

Perfil de México

Armando Ríos Ruiz

OOOtra vez, el Presidente pidió a los migrantes mexicanos no votar por candidatos en Estados Unidos. ¿Con qué derecho? Olvidó demasiado rápido que los connacionales están allá por falta de oportunidades de trabajo en su propio país. Que nuestros paisanos tienen hambre y su “líder” no les dio los medios de subsistencia necesarios y, además, que muchos han emigrado por la extrema violencia que aquí se vive día a día y en lugar de perseguir a los delincuentes, como es su obligación, les propina abrazos.

¡Claro! Abrazos verbales que se traducen en una patente de corso, que nuestros delincuentes acogen como la licencia de hacer y deshacer según su inconciencia, en contra de la población pacífica, trabajadora e inerme. Al acecho de bienes y posesiones de esta e inclusive con todo el derecho de asesinar a placer, ante la indolencia de nuestro Nerón, que cierra los ojos al deslizar el arco en su violín para ignorar las llamas que consumen a México.

Alguien podría decir que el fenómeno nada tiene de nuevo y es verdad. Pero también lo es que muchos han huido en este sexenio por razones como las que escribí antes, mismas que han esgrimido los lideres de los mexicanos que han ido a parar a Estados Unidos, urgidos por la pobreza y por la violencia que ha llegado a límites intolerables durante la actual administración que, lejos de solicitar no votar, debería sonrojarse de vergüenza.

A principios del año pasado, nuestro mandatario fue ampliamente criticado por la prensa estadounidense, que plasmó en sus páginas las declaraciones de los líderes de migrantes que condenaban una petición similar a la que acaba de verter, de votar de acuerdo con su capricho.

Los líderes mexicanos señalaron que, “en lugar de molestarse por las críticas a su fallida estrategia de seguridad de abrazos y no balazos y de que durante su gobierno se ha permitido el mayor trasiego de fentanilo a EU, debe resolver los graves problemas de violencia, inseguridad, homicidios y desaparición de personas en México”. Deveras cree que es el único y auténtico líder de cada mexicano que respira en el país en que se encuentra.

Y por más que aparezcan fotografías sonrientes de ambos mandatarios, que hablan de la reciente plática telefónica entre ambos, con declaraciones de que las relaciones están mejor que nunca y que se contaron los mejores chistes del momento, aunque el nuestro no entienda una sola palabra en inglés, la realidad es que sólo se trata de poses fabricadas en México.

Pidió a nuestros migrantes analizar las propuestas de cada candidato estadounidense, cuando, sin mediar una petición de ese tipo, nuestros paisanos sí analizan las que aquí formulan las aspirantes a la Presidencia. Una que desea con vehemencia quedar bien con su maestro y guía y promete continuar con las fallidas políticas de abrazos, despilfarro y destrucción del país y otra que propone reivindicar a México y a los mexicanos.

Solicitó que “no se debe de votar por un partido que utilice a México para hacer campaña, que no se utilice ninguna mentira contra de México para hacer campaña”. El inmaculado habla de mentiras. El maestro de las mentiras recomienda no caer en ellas. Como que no guarda ninguna conciencia de sus propias graves deficiencias.

Esto es muestra de que deveras cree fehacientemente aquello que comentan. Que le afirmó su madre, estaba llamado para algo trascendental. Pero ha resultado como la supuesta victoria de Darío el Grande, rey de Persia, quien imaginó un triunfo fácil frente a Alejandro Magno, por contar con un ejército de 100 mil soldados y fue derrotado por los 40 mil del genio militar.

Sin más armas que su decisión, el pueblo mexicano podría emerger victorioso frente al ejército oficial, conformado por las fuerzas armadas, Guardia Nacional, hordas del crimen organizado y ciegos que insisten en venerar a un dios de barro, testarudo e ignorante, en la batalla de junio próximo.

Los acontecimientos de los últimos días indican que aún falta bastante por ver, mientras el Presidente se va a La Chingada, su rancho. Pero mientras sonreía, en diciembre, el Congreso de E.U aprobó un presupuesto sin precedentes, para combatir a los productores y traficantes de droga, principalmente a los que introducen fentanilo desde México.

