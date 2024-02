Llegada de cruceros a Quintana Roo supera récord tras la pandemia

Derecho de réplica

José Luis Montañez

La gobernadora Mara Lezama Espinosa destaca los avances para consolidar el turismo y generar prosperidad compartida

Quintana Roo se mantiene como líder de cruceros en el mundo y durante el mes de enero registró el índice más alto de arribos desde la recuperación post Covid, al llegar 217 navíos que atracaron en los puertos de Cozumel y Costa Maya en Mahahual, destacó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Señaló que esta recuperación importante del turismo náutico de cruceros representa también crecimiento económico, tanto en derrama como en la generación de empleos para las personas, uno de los objetivos del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo.

De acuerdo a la Secretaría de Turismo, en enero pasado Cozumel registró 151 cruceros, en tanto que Costa Maya 66, para hacer un total de 217 embarcaciones, mientras que en 2023 se alcanzaron 203 arribos.

Tan solo en el 2023 llegaron a la entidad mil 500 hoteles flotantes y más de seis millones de cruceristas.

Robos se disparan en Chetumal

Estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron que el robo a negocios en Chetumal se disparó 70.1% entre 2021 y el actual 2024 y es que pasaron 67 hechos hace tres años a 114 incidentes durante todo el pasado 2023.

De tal manera que de 2021 a 2022 esta clase de delitos incrementó un 43.2%, y de 2022 a 2023 aumentó un 18.7% y de las 277 denuncias presentadas en los últimos tres años por robo a negocio en la capital del estado ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en 82 ocasiones fueron robo con violencia y 195 atracos no se registró violencia, aunque si se perpetró el asalto.

Asimismo, el Mapa Geo delictivo de Othón P. Blanco (Chetumal) refiere que se identifican 21 áreas poblacionales de alto riesgo en la capital quintanarroense, entre ellas: Barrio Bravo, Primera Legislatura, colonia Jardines, Forjadores, colonia Del Bosque, Comité Proterritorio, Lázaro Cárdenas, Nuevo Progreso, Payo Obispo, Solidaridad, Caribe, Bicentenario, Nueva Generación, Flamingos, Las Américas I, II y III, Andrés Quintana Roo, Lagunitas, Los Monos y la alcaldía de Calderitas.

Cabe recordar que en 2023 se dio a conocer el proyecto para la conexión de las cámaras de seguridad de los negocios de Chetumal al sistema del C-4 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo (SSC), el cual hasta la fecha no ha podido completarse en su totalidad.

El presidente de la Canaco Servytur Chetumal-Tulum, Amir Padilla Espadas, declaró que los empresarios se han ajustado a los requerimientos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, adquiriendo video cámaras y equipos con determinadas especificaciones, pero el proyecto sigue detenido, hasta la actualidad.

Por otro lado, los reportes de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, destacaron que entre enero y diciembre del 2023 realizaron 38 mil 282 operativos de seguridad pública implementados para inhibir la ejecución de delitos de alto impacto en diversos puntos de Chetumal, lo que representó una disminución del 42.2% comparado con los realizados un año atrás, cuando efectuaron 66 mil 245 operativos.

Exigen luz en colonias irregulares

En nueve asentamientos irregulares de Chetumal presentaron oficios respectivos a la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable y a la Comisión Federal de Electricidad, con el fin de que se les proporcione el servicio de energía de manera formal.

Al menos 10 representantes en los asentamientos como Antorchistas, Palomos, El Edén, Tamalcab, ubicados al norte de la ciudad, se unieron para coincidir en que ya no quieren seguir usando los denominados “diablitos” en los postes de energía, pues eso daña sus aparatos eléctricos, asimismo, de manera frecuente los empleados de la CFE les cortan el suministro.

Roberto Ventura Sánchez, representante de Los Palomos declaró “Somos más de 3 mil familias que llevamos casi 15 años esperando a que por fin nos pongan un medidor. Cada sexenio el gobierno en turno nos promete que en esta ocasión sí nos van a regularizar el servicio de luz, algunos de nosotros incluso ya pagamos la construcción de las bases para los medidores, pero nomás nos ven la cara”.

No obstante, aunque ya van varias solicitudes de apoyo entregadas por escrito ante la Sedetus, solo han recibido como respuesta que no les pueden ayudar por tratarse de asentamientos irregulares.

En este punto, Ventura Sánchez dijo “En la Sedatus el mes pasado nos dijeron que íbamos a tener una reunión para analizar el tema, pero al final nos cortaron con el argumento de que primero el Ayuntamiento debe municipalizarnos. Pero ya explicamos que, aunque nosotros siempre hemos buscado esto, al final no hemos podido avanzar en el tema porque aún no se destraba el conflicto ejidal de nuestros terrenos”. Las colonias se ubican en tierras pertenecientes al Ejido de Calderitas, y les fueron vendidas por ejidatarios que al parecer cometieron ciertas irregularidades que no fueron responsabilidad de los compradores, argumentan los habitantes.

A esto añade que en la misma CFE les dijeron que la manera de regularizarse era emitiendo un oficio pidiendo este servicio para comenzar las gestiones, y es precisamente lo que han hecho, aunque después les argumentaron que no era posible brindarles nada y que no podían darles un contrato del servicio si no demostraban la propiedad legal de sus tierras.

Escríbame a mi mail: montanezaguilar@gmail.com