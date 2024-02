PAN rechaza fiscales improvisados

Luis Muñoz

El diputado Aníbal Cañez Morales, a nombre del GPPAN en el Congreso capitalino, dijo que conforme a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia local, quienes asuman la función de titular de dicha dependencia deben cumplir con los requisitos que señala la Constitución y la ley respectiva.

En ese sentido, el legislador apuntó que se busca asegurar que la persona que asuma esas funciones, ante una ausencia parcial o definitiva del titular tenga experiencia, capacidad, autonomía e independencia.

El nombramiento que hace el Congreso de la persona fiscal general es con base a requisitos legales y no al contentillo de los intereses de algún partido o grupo, destacó.

Aníbal Cañez expreso que la procuración de justicia en la Ciudad no debe ser manipulada por ningún grupo como sucedió en los últimos cuatro años con Ernestina Godoy, por lo que se busca modificar la ley para evitar que personas, sin la preparación suficiente asuman el cargo ante la ausencia definitiva de la persona titular de la Fiscalía.

Agregó que en esta circunstancia “nosotros tenemos el compromiso de legislar para las y los ciudadanos víctimas de delitos, mientras que Morena, desgraciadamente, hace exactamente lo contrario: utilizar las lagunas jurídicas para seguir garantizando la impunidad”. El panista señaló que la FGJCDMX no debe estar en manos de un representante de partido político ni responder a lineamientos electorales de cara a la elección de este 2024.

Persecución VS. opositores

En otro tema, el panista Cañez Morales dijo que “ha quedado comprobado que hay una persecución política en contra de la oposición por el evidente avance del proyecto de alternancia del PAN, PRI y PRD y por eso el Gobierno puso en marcha la construcción de una elección de Estado”.

Señaló, además, que en Iztapalapa “hay muchas situaciones de corrupción de Clara Brugada, como la construcción de centros comerciales o las empresas ligadas al alcalde interino Raúl Basulto que recibe contratos de la Alcaldía, pero no se investigan por ser la tierra de la ex fiscal, de la candidata Brugada, y base electoral del Grupo Iztapalapa del GCDMX.

El rol de las INDH

Durante la reciente sesión del Mecanismo de Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se celebró en Ginebra, Suiza, se habló de la importancia de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH). Entre otras cosas, como órganos con mandato estatal respaldados por mandatos constitucionales y legislativos, cumplen un papel crucial en la promoción y el seguimiento de la implementación de las normas internacionales de derechos humanos a nivel nacional. Evidentemente desempeñan un papel clave para permitir la participación de la sociedad civil en la supervisión del respeto de los derechos humanos y el estado de derecho, y en la supervisión de la aplicación de las recomendaciones entre ciclos.

Es importante destacar que las INDH tienen un amplio alcance de intervención para fortalecer el respeto por la libertad de expresión, mejorar la implementación del derecho de acceso a la información, reforzar la protección de los periodistas y contribuir a la eliminación de la impunidad por los crímenes cometidos contra ellos.

Si bien es apropiado que otras ramas del Gobierno consulten con las INDH para la preparación de los informes de un Estado a los mecanismos de derechos humanos, las INDH no deben preparar el informe del país ni deben realizar el informe en nombre del Gobierno. Deben mantener su independencia y cuando tengan la capacidad de proporcionar información a los mecanismos de derechos humanos, deben hacerlo por derecho propio.

Los problemas del campo

Un tema presentado por Mario Luis Fuentes del portal México Social da cuenta de datos que revelan la magnitud de una gran cantidad de retos que no deben soslayarse. El campo, por ejemplo.

Según los datos del InegI, en México hay 4.44 millones de unidades de producción agropecuaria, que van desde pequeñas parcelas, hasta poderosos centros productivos que se dedican a la generación de productos de exportación y que, en conjunto, le han convertido en uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional, en los que 4.4 millones de unidades de producción laboran 27.25 millones de personas, de las cuales, 22.82 millones son hombres y 4.42 millones son mujeres.

Del total señalado, se tiene registro de 3.32 millones de productores que aportan mano de obra no remunerada; más 5.77 millones que son familiares de la o el productor, y que también aporta mano de obra no remunerada: de ellos, 4 millones son hombres y 1.73 millones son mujeres. Sin embargo, destaca que llama la atención que este dato no coincide con el que aporta la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en la cual se consigna que habría tres millones de personas que están ocupadas, pero que no reciben ingreso por su trabajo; dato mucho menor al que se registra en el Censo Agropecuario, lo cual no obsta para que probablemente haya personas que aportan trabajo no remunerado en el sector rural, pero que realizan tal vez trabajo remunerado en otros sectores.

