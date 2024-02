Xóchitl regresa de su viaje de cinco días a EU como la candidata del establishment

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Xóchitl Gálvez Ruiz se comprometió en EU a que, si gana la Presidencia de México el 2 de junio próximo, se alineará con ellos frente a Rusia y China.

Con ello, la candidata presidencial de la oposición PAN, PRI y PRD logró su objetivo: no sólo obtuvo la atención de los principales centros del poder político, económico e intelectual de Estados Unidos, sino que regresó como la evidente candidata del poderoso establishment norteamericano.

No necesitó firmar ningún acuerdo o cesión. Su propio pensamiento, historia personal y formación la alinearon con quienes se entrevistó, conversó y se acercaron a ella.

Como ningún otro aspirante presidencial del PAN, PRI o PRD, ella logró acercarse y penetrar en el importante mundo de la migración mexicana en Nueva York y Washington que hasta ahora era casi exclusiva de Andrés Manuel López Obrador y Morena.

Desde que llegó el jueves anterior tuvo encuentros con los directivos de The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, Univision y Telemundo que le abrieron sus espacios para llegar a muchos millones de estadounidenses y enterarse que puede arrebatarle la presidencia a AMLO y su 4T.

Además, con fluidez y desparpajo, sin formalismos, en un estilo que gusta mucho en EU, convivió con los más importantes consultores y con comunidades universitarias y think-tanks que concentran la inteligencia de EU.

Pero sobre todo a quienes habló les dijo lo que en EU más les interesa, que si gana el 2 de junio la Presidencia, México será el más firme aliado de EU frente a Rusia y a China.

Dijo:

“Hoy el mundo vive la bipolaridad y México debe de tomar una postura. Hoy Rusia y China son 2 países que intentan tener una mayor fuerza y presencia.

“Y este conflicto económico entre China y Estados Unidos, es justo lo que está generando la posibilidad de la relocalización de las empresas. El nearshoring…

“Yo tengo 2 brújulas muy claras: una son mis valores. No me voy a relacionar con gobiernos autoritarios o no democráticos ni voy a invitar a desfilar al ejército de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua o de Rusia el 16 de septiembre a México.

“Mi segunda brújula es mi realidad. Tenemos una frontera de 3,200 kilómetros con Estados Unidos. Tenemos 43 cruces fronterizos. El 80% de nuestro comercio es con Norteamérica.

“Yo sí sé leer un mapa y sé dónde está México…

“Y por lo tanto vamos a fortalecer esta relación con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial y también nuestro principal socio en materia turística.

“El 80% de los turistas que vienen a México vienen de Norteamérica.

“Entonces, creo que más nos vale que fortalezcamos esta relación, una relación de amistad porque antes que nada somos amigos y después socios comerciales, y yo creo que si trabajamos de manera clara, si aprovechamos el nearshoring, Estados Unidos nos va a suplicar mano de obra, oye lo que te estoy diciendo: nos va a suplicar por mano de obra y México hoy tiene un faltante de mano de obra, y nosotros podríamos ver en los centroamericanos, en los sudamericanos también una posibilidad para contribuir a la riqueza de este país en lugar de estigmatizarlos.

“En lugar de violentar sus derechos humanos, deberíamos ver la posibilidad para que se integren a las cadenas de valor, obviamente previa capacitación y certificación laboral.

“Entonces la migración es una oportunidad para los 2 países, pero yo creo que la podemos dialogar y sobre todo regular.

“Vamos entonces por una fuerza laboral más preparada con justicia social”, subrayó.

Xóchitl habló de prácticamente todos los temas que le interesan a EU: seguridad, salud, migración, economía, Derechos Humanos, democracia, seguridad regional, gobiernos autoritarios y populistas como Cuba, Nicaragua y Venezuela a quienes dijo mantendrá lejos de su gobierno.

Y pidió a los norteamericanos y al resto del mundo estar atentos a las elecciones del 2 de junio próximo ante cualquier trapacería electoral que pudiera querer hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador, como pretender anular los comicios.

Nada pues que pueda hacer Claudia Sheinbaum en EU.

Ya veremos el 2 de junio cuánto apoyo ganó Xóchitl en este viaje a EU.

Inician las negociaciones en el Senado y Cámara de Diputados

Entregadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el mismo día que las presentó ante el país a la Cámara de Diputados, sus 20 iniciativas fueron de inmediato trasladas a las diferentes Comisiones Legislativas para su debate y aprobación o rechazo.

Restituido en la Coordinación de la bancada de Morena y en la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Senado, el zacatecano Ricardo Monreal dijo estar confiado en lograr los votos para aprobarlas.

Son reformas de “gran calado” que son indispensables para la vida pública del país, afirmó.

Monreal explicó que no se trata de propuestas “para la próxima elección, sino para la próxima generación de mexicanas y mexicanos”, ya que buscan modificar al Poder Judicial y a los órganos electorales; robustecen el bienestar y afianzar la política social; y reforzar la austeridad como política de Estado.

Subrayó que en lo que va de este sexenio se han aprobado alrededor de 60 modificaciones constitucionales que “parecían imposibles” de obtener consenso y entre las que estaba la que corresponde a la Guardia Nacional.

En ese contexto y con ese antecedente, dijo, buscará “tejer fino”, ayudar, platicar, dialogar y buscar alternativas para alcanzar las votaciones con los otros Grupos Parlamentarios.

“Va a ser un trabajo arduo, un trabajo pesado, un trabajo que se va a llevar algunas semanas”.

