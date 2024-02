Iniciativas para el nuevo gobierno

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Como lo pensamos, las iniciativas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador fueron prácticamente las mismas y en lo que ha insistido, con algunos trucos que legisladores pusieron en la mesa.

La reacción de los legisladores de oposición señalaron sus coincidencias con algunas iniciativas, pero también sus diferencias. Lo cierto es que en la Cámara de Diputados los legisladores de oposición apuntaron que las iniciativas enviadas por el Ejecutivo no son prioridad, porque tenemos, dijo Rubén Moreira, una gran rezago legislativo con iniciativas muy importantes como la semana de 40 horas, entre otras muchas.

Los dirigentes del PAN, Jorge Romero y Rubén Moreira del PRI en la Cámara de Diputados, afirmaron que la prioridad es la seguridad y la violencia en que está inmerso el país y eso es el tema que quiere evitar el Presidente. Apuntaron que no van a votar por desaparecer instituciones que cumplen con una labor fundamental, como el INAI o la Cofece.

De las 20 iniciativas enviadas por el presidente López, 18 iniciativas son de reformas constitucionales y dos legales. Los legisladores apuntaron que tienen que revisar muy bien las propuestas, como la de pensiones que propone que los trabajadores formales que empezaron a laborar en 1997 tengan derecho a una pensión de retiro por vejez igual a su último salario, que no es la 100% como dicen, hay un tope en el salario y no es general.

Otra reforma es la Judicial, que no tiene mucho futuro la cuestión del voto para jueces, ministros y magistrados. Otra es la Ley Federal de Revocación de Mandato, vigente desde septiembre de 2021, impulsada por Morena y que ahora el señor de Palacio Nacional visualiza que puede perder la mayoría en el Congreso y quiere, a como dé lugar, tener el control, por lo cual quiere impulsar esta modificación para bajar el porcentaje de 40% a 30%, para que una consulta popular sea vinculatoria para modificar la Constitución y tener los instrumentos para tumbar al Presidente en turno, en este caso a su candidata.

El artículo 58 de la Constitución establece que la revocación de mandato sólo procederá por mayoría absoluta y si participa al menos 40% de la lista nominal del INE, su resultado será vinculatorio y el Presidente en turno tendrá que renunciar. López Obrador impulsó este ejercicio con la seguridad de que no estaría en riesgo, viendo la inercia de su victoria en 2018 una aprobación un mes antes de la consulta de 62%. Hoy las cosas son diferentes, pero además no estará en la boleta electoral.

La ley se inauguró el 22 de abril de 2022, con la participación de 17.7% de la lista, un respaldo para que siguiera en el cargo de 91.87%, que equivalieron unos 15.1 millones de personas. La iniciativa de López Obrador para bajar de 40% a 30% el porcentaje de votos para hacer vinculatoria la revocación de mandato deja totalmente indefensa y a la deriva a Sheinbaum, sin ninguna posibilidad de defensa. Su defensa tendría que salir de los mismos legisladores que voten para no dar la mayoría.

Lo que sí le puedo afirmar estimado lector es que López Obrador, para entonces en su finca en Palenque, seguirá con su activismo político, porque resulta casi imposible pensar que realmente se retirará y será un problema político para Claudia.

Sin duda, el Poder Legislativo, sobre todo la Cámara de Diputados, tendrá que estudiar muy bien los contenidos de la propuesta.

El Teatro Corregidora

El ministro de la Corte, Alberto Pérez Dayán, fue el orador principal durante la ceremonia del 107 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de 1917, celebrado en la ciudad de Querétaro, en el Teatro Corregidora, antes De la República, y mandó el mensaje del Poder Judicial. Nada, ni nadie está por encima de la Constitución. “No hay poder alguno, nada, ni nadie y no permitamos que esto se olvide o se confunda” afirmó el ministro.

Pérez Dayán, a quien Morena quiere llevar a juicio político por ejercer el voto de calidad para declarar inconstitucional la reforma eléctrica del presidente AMLO, recordó que fue precisamente la Constitución de 1917, la que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete independientemente de la fuente de la que provenga.

Pérez Dayán remató con su mensaje: “El Poder Judicial de la Federación cumple su cita y da cuenta puntual de su encomienda, con independencia, con autonomía, con honradez, con imparcialidad, libre de remordimientos y siempre comprometido con su vocación democrática. No lo duden ni un momento, hay Constitución, que viva la Constitución de México”, concluyo su mensaje.

El paro

Los transportistas tienen toda la razón. No es posible que este gremio, que representa la máquina que mueve la economía nacional, esté pasando por esta situación. La inseguridad en las carreteras no permite transitar con tranquilidad y seguridad, porque los asaltan y ahora los matan y no sólo a los camioneros ahora también a los autos, con familias o viajeros frecuentes. Esto es sencillo de entender si no hay tráileres moviendo las mercancías, simplemente la economía nacional se parará. No tendremos comida, implementos, productos de uso diario, refacciones, etc., etc. Todo lo que consumimos lo mueven los señores transportistas. Así las cosas, hasta pronto.

hmares21@gmail.com